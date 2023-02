Baubewilligung für Logistikzentrum in Utzenstorf erteilt

Gerlafingen/Utzenstorf Berner Behörde bewilligt Logistikzentren im Grünen an der Emme – Gerlafingen wird wohl weiter dagegen kämpfen Digitec Galaxus und die Post haben von der Regierungsstatthalterin des Kreises Emmental grünes Licht für ihre Projekte auf dem Areal Emmepark bei der ehemaligen Papierfabrik Utzenstorf bekommen. Für Gerlafingen dürfte das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. 21.02.2023, 18.47 Uhr

Das Projekt von Digitec Galaxus und Post. zvg

Im Baubewilligungsverfahren betreffend die Baugesuche der Digitec Galaxus AG und der Post Immobilien AG mit Standort Emmepark in Utzenstorf hat die Regierungsstatthalterin des Verwaltungskreises Emmental die Baubewilligung ausgestellt. Die zuständigen Amts- und Fachstellen hätten sich in ihren Stellungnahmen positiv zum Vorhaben geäussert, teilt Regierungsstatthalterin Claudia Rindlisbacher mit.

Das Vorhaben wurde als vereinbar mit dem geltenden Umweltrecht und damit als umweltverträglich beurteilt. Die eingegangenen Einsprachen hätten sich als öffentlich-rechtlich unbegründet erwiesen und seien abgewiesen worden, soweit darauf eingetreten werden konnte.

Mit einem Weiterzug ist zu rechnen

Digitex Galaxus will auf dem Areal ein Distributions- und Verteilzentrum bauen, die Post ein regionales Paketverteilzentrum. Zu den Einsprechern gehört auch die Gemeinde Gerlafingen. Hier ist man der Meinung, die Logistikzentren würden am vollkommen falschen Ort geplant, forderte also die grundsätzliche Ablehnung des Baugesuchs. Das Areal liege in einem für die Region wichtigen Natur- und Erholungsgebiet. In Gerlafingen fürchtet man den Mehrverkehr über den nahe gelegenen Autobahnanschluss Kriegstetten. 140 zusätzliche Lastwagenfahrten täglich im besten Fall, im schlimmsten über 250.

Überflüssig zu erwähnen also, dass Gemeindepräsident Philipp Heri enttäuscht ist vom Entscheid im Nachbarkanton. Er hat am Dienstag auch erst über die vom Regierungsstatthalteramt verbreitete Medienmitteilung von der Ablehnung der Beschwerden erfahren und konnte den detaillierten Entscheid noch nicht einsehen. Dementsprechend wollte er sich auch noch nicht verbindlich zum weiteren Vorgehen äusserrn, aber: Dass man den Entscheid weiterziehen werde, damit rechne er schon.

Philipp Heri, Gemeindepräsident von Gerlafingen. Patrick Luethy

Zumal man sich im Verfahren mit der Nachbargemeinde Wiler zusammengetan hat, die schon bekräftigt habe, bis vor die höchste Instanz gegen die Projekte kämpfen zu wollen.«Ich gehe davon aus, dass wir mit Wiler im gleichen Boot bleiben», so Heri.

Verfahren geniesst in Bern Priorität

Der Gesamtbauentscheid für den Neubau des Distributions- und Service-Centers und den Neubau des regionalen Paketverteilzentrums sowie die Gebrauchswasserkonzessionen wurden mit Bedingungen und Auflagen erteilt, die es in der Mitteilung des Regierungsstatthalteramts heisst. Die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung werden im Berner Amtsblatt sowie im Anzeiger von Kirchberg bekannt gemacht.

Der Entscheid der Leitbehörde, die UVP-Gesamtbeurteilung des Amtes für Umwelt und Energie und die Umweltverträglichkeitsberichte können während der Beschwerdefrist bei der Gemeindeverwaltung Utzenstorf eingesehen werden.

Das Baugesuch der Digitec Galaxus AG wurde im November 2020 eingereicht. Projektänderungen folgten im Februar und Juli 2021. Das Baugesuch der Post Immobilien AG wurde im August 2021 und die Projektänderung im Mai 2022 eingereicht. Gegen die publizierten Baugesuche gingen diverse Einsprachen, Rechtsverwahrungen und Lastenausgleichsbegehren ein. Die von der Digitec Galaxus AG und der Post Immobilien AG gestellten Anträge auf Durchführung eines prioritären Verfahrens wurden mit Regierungsratsbeschlüssen vom 13. Januar 2021 und 18. August 2021 gutgeheissen. (szr)