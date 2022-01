Dorftheater Gerlafingen probt und spielt in Oekingen

Gerlafingen/Oekingen So kann man dem Virus trotzen: Die Gerlafinger Theaterbühne lädt zur «Ganovenparty» ein Endlich wieder Theater. Die Gerlafinger Theaterbühne führt in Oekingen die dreiaktige «Ganovenparty» in Mundart auf. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 21.01.2022, 05.00 Uhr

Der letzte Feinschliff vor den grossen Auftritten. José R. Martinez

Was tut das unserer Covid-geschundenen Seele gut, endlich mal wieder aus vollem Halse lachen zu können. Das Geschehen in der dreiaktigen «Ganovenparty» von Javier Garcia, das die Gerlafinger Theaterbühne erarbeitet hat, ist angefüllt mit grotesk-heiteren Situationen.

Ansprechend gelungen ist die Übersetzung in Mundart. Da wird doch tatsächlich in ein Haus in Abwesenheit seiner Besitzer vier Mal ohne Erlaubnis eingedrungen oder besser gesagt: eingebrochen. Eigentlich sucht das junge Paar, das die Tür zum Haus Siegenthaler anfänglich unverschlossen vorfindet, nur etwas Wärme und Essen.

Während sie es sich gemütlich machen, kommt schlüsselbewehrt ein Freundespaar der Eigentümer vorbei, um angeblich Blumen zu giessen und nicht zurückgegebene Gerätschaften zurückzuholen. Zwei Hausangestellte nutzen ebenfalls die Nacht, denn sie wissen, was im Hause zu holen ist. Als regelrechter Überfall gestaltet sich der Einbruch zweier Banditen, die es auf den vom Hörensagen gut gefüllten Tresor abgesehen haben.

Ein grosser Teil des Teams der Theaterbühne Gerlafingen. José R. Martinez Kritischer Blick von Co-Regisseurin Chantal Walter. José R. Martinez

Das Drehbuch schafft es, die vier Paare zum Vergnügen des Publikums in unterschiedlichen Räumen voneinander getrennt zu halten. Immer wieder frisch zubereitete Sandwich-Brote, die auf dem Stubentisch warten, verschwinden geheimnisvoll in die Mägen verschiedener Protagonisten. Deren unvermeidliches Zusammentreffen im letzten Akt wird zu einem turbulenten Ereignis, das als wahre Gaunerkomödie nichts an Komik vermissen lässt.

Corona ein Schnippchen schlagen

Chantal Walter und Roger Schnellmann, die gemeinsam Regie führen, haben dieses Stück gewählt, weil viele Mitglieder in den zwölf Rollen auf der Bühne mitspielen und erfahrene langjährige neben neuen Darstellerinnen und Darstellern mitwirken können. Vor allem aber überzeugte sie der variantenreiche Wortwitz des Stücks und die leichtfüssige Clownerie der Handlung.

«Zudem wollen wir mit einem amüsanten Theater dieser Art Corona ein Schnippchen schlagen und auch unseren Zusammenhalt im Ensemble feiern.»

Denn auch während der Probezeit musste sich die Theaterbühne Gerlafingen immer wieder gegen «Einschläge» der Pandemie durch das Verschieben von Probenabenden wappnen.

Spielbegeisterte Theatercrew

Der Auftritt der spielbegeisterten Theatercrew vermittelt einen geschlossenen Eindruck. Ihr langjähriges Mitglied Fredy Roth, der den Freund Albert Neuenschwander spielt, verleiht seiner Rolle einen doppeldeutigen Charakter: einerseits trottelig, andererseits darauf bedacht, gemeinsam mit seiner Frau Hedy (Monika Jenni) den abwesenden Hausbesitzer nach Kräften zu schädigen.

Alberts Auftritt als lallender Betrunkener ist köstlich. Hausherr Bruno Siegenthaler (Roger Schnellmann) gibt den arroganten Besserwisser, der sich mit seiner Frau (Sandra Sutter) während der Ferien in einem Mailänder Jungbrunnen behandeln lassen will. Hausmädchen Käthi (Jacqueline Held) und die als «Wildsau» titulierte, aber nicht so auftretende Gärtnerin Rosa (Doris Reber) sind zwei Wesen, die sich nach der Decke strecken und dann ihren Vorteil suchen.

Das Paar Max (Marc Roth) und Lisa (Martina Kehrli) versucht überzeugend, in den sich überschlagenden Ereignissen ohne Gefahr für Leib und Leben «mitzuschwimmen». Ein gefährlicher Bursche (Stephen Vögeli) namens Oskar und Martin Held als «Weichei» Vinzenz bilden das aus einem Hochsicherheitstrakt ausgebrochene Einbrecher-Duo. Mit von der Partie sind Anita Wirz als Kriminalistin und Kurt Weber als Wachtmeister Meisterhans.

Wie immer stützt sich die Gerlafinger Theaterbühne auf ihre Bühnenbildner und Techniker, die sogar eine kräftige Detonation erzeugen: Hans Jenny, Fredy Roth, Kurt Weber und Martin Kägi. Für Requisiten, Maske und Kostüme sind Harieta Friedli, Sandra und Lena Sutter sowie Vroni Grossmann zuständig.

Tickets für die Aufführungen in der Mehrzweckhalle Oekingen am 21. Januar um 20.15, dann am 22., 26., 28., 29. Januar sind erhältlich in der Drogerie Frey, Gerlafingen, 032 675 61 81. Eintritt mit gültigem Zertifikat 2G+.

