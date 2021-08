Gerlafingen/Obergerlafingen «Als Mensch habe ich viel gewonnen»: Feuerwehr Gerlafingen und Obergerlafingen verabschiedet drei langjährige Mitglieder Die Feuerwehr von Gerlafingen und Obergerlafingen verabschiedet drei langjährig tätige Angehörige. Gundi Klemm 06.08.2021, 05.00 Uhr

Feuerwehr Gerlafingen und Obergerlafingen: Daniel Friedli, Sascha Egger und Beat Schmied (von links) werden verabschiedet. Gundi Klemm

25 Jahre war Sascha Egger Mitglied der Feuerwehr, davon 10 Jahre als Kommandant. Daniel Friedli bringt es auf 32 Jahre, das letzte Jahrzehnt als Vizekommandant. Beat Schmied präsidierte 18 Jahre lang den 2002 mit der Fusion der beiden Wehren aus Gerlafingen und Obergerlafingen ins Leben gerufenen gemeinsamen Feuerwehrrat. Um seine Erfahrung seinem Nachfolger Thomas Mikolasek zur Verfügung zu stellen, blieb er noch ein weiteres Jahr als Mitglied dem Gremium erhalten. Alle drei Persönlichkeiten werden Ende September an der Hauptübung der Gemeinsamen Feuerwehr beider Gerlafingen verabschiedet.



«Eigentlich sind wir längst eine Elementarwehr»



Der gemeinsame Rückblick zeigt, was sich alles in dieser Zeit neben aller Routine ereignet hat. Wer in Gerlafingen und Biberist denkt nicht an die beiden Emme-Hochwasser 2005 und nochmals 2007, die einen jeweils dreitägigen Einsatz der örtlichen Feuerwehr, Zivilschutz, Armee und Partnern aus der Umgebung erforderte. Das Stahlwerk und das Bahnhofsquartier waren überschwemmt. Die Koordination aller Hilfsmassnahmen lag in den Händen des damaligen Kommandanten Dieter Egger.



Daniel Friedli haben sich viele Bilder eingeprägt. Etwa als Stahlwerkbeschäftigte mit einem Tauchgang ihre Autoschlüssel aus den vollgelaufenen Garderoben holen mussten. «Eigentlich sind wir längst eine Elementarwehr gegen unterschiedliche Naturkräfte», sagt Sascha Egger, der als Beispiel die Arbeit in der Folge des Wetterchaos am 28. Juni dieses Jahres heranzieht. Die gesamte Mannschaft unterstützt durch Zusatzmaterial vom Zivilschutz Aare-Süd war im Einsatz, um vier Windfallereignisse, auf Fahrbahnen umgestürzte Bäume, und 196 Wassereinbrüche in Gebäuden zu beseitigen.



Auf die Dauer der Amtszeit der drei Führungspersonen betrachtet waren zum Glück wenige Grossbrandereignisse zu verzeichnen. Unvergessen in Obergerlafingen bleibt allerdings das Feuer im Geiser-Haus, an dem die kurz zuvor fusionierte Feuerwehr bewies, dass sie zu einer Einheit zusammengewachsen war. Zu den Grosseinsätzen zählte auch ein Brand im Gerlafinger Sonnenfeld und das verzehrende Feuer im alten Wiggerhaus an der Gerlafinger Hauptstrasse. «Es gelang uns, ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude zu verhindern», sind beide Feuerwehrangehörige erleichtert.



«Fusion war ein kluger, weitsichtiger Entscheid»



Dass die Feuerwehrorganisationen der beiden Nachbargemeinden fusionierten, bezeichnen alle drei Gesprächspartner als klugen, weitsichtigen Entscheid. Getroffen wurde er damals ohne allzu lange Diskussionen, fast in einem spontanen Entschluss. In Obergerlafingen wäre damals ein Neubau des Wehrgebäudes fällig gewesen. In Gerlafingen verfügte die Feuerwehr zwar über finanzielle Mittel, aber über wenig personelle Ressourcen. Dies glich sich mit dem Zusammenschluss 2002 aus, der in zwei Anläufen Planungen für das gemeinsame, 2010 bezogene neue Magazin ermöglichte.



Feuerwehrratspräsident Beat Schmied, der als Gemeinderatsmitglied und Gerlafinger Vizegemeindepräsident schon den Zivilschutzzusammenschluss begleitet hatte, leitete die Spezielle Baukommission. «Es ist in jeder Weise ein Supermagazin geworden, in dem alles passt», sagen beide Kommandanten:

«Wir sind froh, dass wir das erleben durften.»



«Immer den gemeinsamen Nenner gefunden»



Schmied denkt gerne an die vielseitigen Aufgaben zurück, die der Feuerwehrrat bewältigte. «Es ist ein Vorteil der Politik, dass man manches Problem auf höherer Ebene lösen kann und gleichzeitig sieht, was alles in unserer Feuerwehr Typ 3 geleistet wird», sagt er mit Hochachtung als ein Zeitgenosse, der selbst zuvor nie in der Feuerwehr Dienst tat. «Verantwortung lässt sich gut tragen, wenn man sein Vertrauen in tüchtige Leute setzen kann.»



Einer davon ist Sascha Egger, der sich über alle Jahre von seinem Vizekommandanten und von Beat Schmied unterstützt fühlte. «Klar ist die Feuerwehr kein Wohlfühlverein . aber wir haben untereinander in der Truppe immer den gemeinsamen Nenner gefunden,» so Egger. Aber hin und wieder habe er auch eine Lederhaut gebraucht, gesteht er ganz ehrlich. Als Mensch habe er jedoch viel gewonnen.



«Frisches Blut tut der Feuerwehr gut»



Oliver Portmann und Zoe Steffen bilden das künftige Leitungsduo der 55 Mitglieder (davon 12 Frauen) umfassenden Feuerwehr. «Frische Ideen und ein neuer Führungsstil tun einer Organisation immer gut», sind alle Drei überzeugt. Sie befinden sich im Prozess des Loslassens. Egger, von Beruf Arbeitsagoge, freut sich auf eine Zeit «ohne ständige Erreichbarkeit», in der er sich Familie und dem Hobby Jagd widmen will. Friedli hat sich bereits als gewählter Obergerlafinger Gemeinderat in die Ortspolitik gestürzt und sieht hier neben seinem Beruf im Justizvollzug ein wichtiges Tätigkeitsfeld. Schmied, inzwischen ohne politisches Amt, bleibt weiterhin seinem Beruf als Maschineningenieur treu, wobei er kleine Entlastungen bereits eingebaut hat.