Gerlafingen Zeit für eine Übergabe von Kaiser Fischereiartikel: Bisher ist noch kein Nachfolger an der Angel 07.04.2022, 05.00 Uhr

Peter Kaiser will seinen Laden für Fischereiartikel weitergeben Lucilia Mendes von Däniken

«Früher waren es Schuhe, die hier über den Ladentisch gingen», erzählt Peter Kaiser, der nun umgeben von Angelruten, Ködern und anderen Utensilien in seinem Laden in Gerlafingen sitzt. Über 80 Jahre lang führte seine Familie an diesem Standort ein Schuhgeschäft – zuletzt war das Geschäft im Besitz seiner Eltern.

Peter Kaiser machte eine KV-Lehre und arbeitete dann ab 1982 im elterlichen Betrieb. Im Winter 1986/87 wurde das Schuhgeschäft umgebaut und zusätzlich eine kleine Abteilung mit Fischereiartikeln integriert.

1997 übernahm Peter Kaiser zusammen mit seiner Frau Anna den Laden. «Im grösseren Bereich gab es weiterhin ein vielseitiges Angebot an Schuhen, im kleineren verkaufte ich Angelartikel. Die Fischerei ist mein grosses Hobby – und so wollte ich mir dieses zweite Standbein aufbauen.»

Bald merkte er, dass das zweite Standbein das Stärkere ist: «Gerlafingen war damals zu wenig städtisch und auch zu wenig ländlich. Einerseits wollte ein Teil der Kundschaft trendige Schuhe, während auf der anderen Seite immer noch Pantoffeln und klassische Halbschuhe gefragt waren.»

Ein Spagat, der nicht aufging, während das Geschäft mit Ruten und Ködern gut lief. So gingen Peter und Anna Kaiser 2002 zu seinem Vater und eröffneten ihm, dass sie das Schuhgeschäft auflösen und voll auf den Handel mit der Fischerei setzen wollen. Seit Januar 2003 bieten Kaisers in Gerlafingen nur noch Fischereiartikel an.

Anleitung und Service inklusive

Diesen Entscheid bereut Peter Kaiser auch heute nicht. Klar ist auch bei ihm die Nachfrage aufgrund des veränderten Konsumverhaltens zurückgegangen, aber er sieht seine Position auf dem Markt als gefestigt und gerechtfertigt an: «In Onlineshops kann man zwar bequem auf ein breites Angebot zugreifen, aber es fehlt die Beratung.»

Wer bei ihm ein «Löffeli» kaufe, kriege dazu auch die Anleitung, wie dieses montiert werden muss. Auch bei einem Defekt kümmere er sich gerne um den Service. Zudem sei es beim Kauf einer Angel wichtig, dass man das Gerät anfassen dürfe: «Auf einer Website hat man nur ein Foto sowie einen Beschrieb. Die Haptik ist aber wichtig – und im Gespräch merke ich, ob das überhaupt das richtige Modell für den Kunden ist.»

Damit Kaiser immer weiss, was gerade angesagt ist, liest er Fachzeitschriften. «Bücher lese ich hingegen nie. Ich habe bis heute genau ein Buch gelesen. Eins über Fischarten in der Schweiz. Dieses Buch hatte mir mein Götti geschenkt, als ich ein Teenager war, und ich habe es nicht nur verschlungen, sondern es war wohl auch der Auslöser für meine Leidenschaft.»

So richtig gepackt habe es ihn, als er dann als Bube erstmals am Thunersee einen Fisch an der Angel hatte. «Und dieses Fieber hat mich nun 52 Jahre lang nicht losgelassen.»

Zeit für eine Übergabe

So sehr Peter Kaiser seinen Laden – und wie er mehrmals betont – seine Kundschaft mag, nun sei es an der Zeit aufzuhören. Auf seiner Website sucht der 64-Jährige nach einer Nachfolge.

Gerne möchte er den Laden, inklusive Infrastruktur, Inventar – und einer treuen Stammkundschaft übergeben. «Je früher ich einen Nachfolger finde, desto mehr Zeit bleibt für die Einführung. Spätestens im Oktober muss ich einen neuen Geschäftsführer haben, denn dann ist Zeit für die Bestellung der Ware für den Frühling – und die mache ich nur, wenn ich weiss, dass es hier weiter geht.»

Interessenten hatte er bereits: «Aber sie waren mir zu wenig konkret.» Ihm liege sehr daran, dass das Angebot so weitergeführt werde wie bis anhin: «Darin steckt meine ganze Existenz. Und zudem ist dies noch der einzige Laden im Kanton.»

Zwar gebe es in der Region einige Onlineshops und Anbieter von Kursen, aber: «Auch diese holen ihre Ware und Informationen gerne bei mir.» Ja, der Informationsaustausch sei eben schon wichtig. Nicht nur er gebe gerne Wissen weiter, sondern er könne auch viel von seiner Kundschaft lernen.

«Ich werde den Alltag im Geschäft und die Gespräche mit den Kunden vermissen. Aber ich freue mich auch sehr darauf, selber wieder vermehrt auf meinem Boot oder an Ufer zu sitzen und mein Glück zu versuchen.» Es müsse ja nicht gerade ein 1-Meter-Hecht sein, aber auf dem Teller gehe eben schon nichts über den selbstgefangenen Fisch. Darauf angesprochen, dass man doch sage, es habe kaum mehr Fische, winkt er ab: «Es hat genügend Fische für alle, man muss sich einfach die Zeit nehmen.»

