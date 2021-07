Magische Nächte am Musikfestival Badisounds

Gerlafingen Festival in der Badi: «Wir lieben einfach diesen Groove!» Am Freitag und Samstag fand in der Badi Gerlafingen wieder Badi Sounds statt. Das fünfte Musikfestival unter freiem Himmel war ein voller Erfolg. Anja Stampfli 05.07.2021, 05.00 Uhr

Badisounds in der Badi GerlafingenIm: Supersiech mit Dülü Dubach (Komposition; Texte; Gesang; Akkordeon; Banjo); Didi Meier (Gitarre; Gesang); Thomi Christ (Bass; Gesang; Melodica); Tobi Knuchel (Schlagzeug). Oliver Menge

Das waren zwei magische Abende im Schwimmbad Eichholz in Gerlafingen: Am Freitag und Samstagabend ging in der Badi bereits zum fünften Mal das Musikfestival «Badi Sounds» über die Bühne. Das kleine Jubiläum wurde dank der Coronalockerungen so richtig gefeiert. Auch der Wettergott hatte seine Hände im Spiel und sorgte am Freitagabend für wunderschönes Sommerwetter – Sonnenuntergang bei Livemusik inklusive.



Zum Auftakt am Freitag sorgten Irina & Jones für souligen Sound, gefolgt von Blues, Soul und Rock der Band The Brees. Mit Funk und Soul ging es mit der fünfköpfigen Gruppe The Clients weiter, bevor es zur ersten Jamsession mit J.J.’s Hausband mit Frontman J.J. Flueck und den anderen Musikern kam. «Spontan und ungezwungen zusammen mit anderen Künstlern Musik zu machen, ist einfach mega. Und das Publikum ging richtig mit», erzählt



Badisounds in der Badi Gerlafingen: Im Bild: Polterabend - eine Gruppe junger Frauen geniesst den Abend. Oliver Menge / Nikon Z6 Badisounds in der Badi Gerlafingen: JJ Flück am Schlagzeug seiner Hausband. Oliver Menge / Nikon Z6 Badisounds in der Badi GerlafingenIm Bild: Philipp bluedög Gerber mit Special Guests Schöre Müller (Span) und Didi Meier (Supersiech). Oliver Menge / Nikon Z6 Badisounds in der Badi GerlafingenIm Bild: Supersiech mit Dülü Dubach (Komposition; Texte; Gesang; Akkordeon; Banjo); Didi Meier (Gitarre; Gesang); Thomi Christ (Bass; Gesang; Melodica); Tobi Knuchel (Schlagzeug). Oliver Menge / Nikon Z6 Badisounds in der Badi Gerlafingen mit Churchhill. Oliver Menge / Nikon Z6 Badisounds in der Badi Gerlafingen. Im Bild: JJ's Hausband mit Damian Kofmel (restless). Oliver Menge / Nikon Z6 Badisounds in der Badi Gerlafingen. Im Bild: JJ's Hausband mit Jazz-Saxophonistin Fabienne Hoerni. Oliver Menge / Nikon Z6

J.J. Flueck, der gleichzeitig als Organisator des Anlasses fungiert, ist stolz.

«Dank des bundesrätlichen Beschlusses durften wir an jedem Abend 500 Personen zulassen und das ohne Maskenpflicht und ohne Covid-Zertifikat», freut er sich. Und dieses Angebot haben am Freitag 350 Fans des chilligen Festivals wahrgenommen und am Samstagabend sogar 450. Organisator Flueck legt bei seinem Festival Wert darauf, dass die Bands vorzugsweise aus dem Kanton Solothurn stammen. Er bereue es keine Sekunde, dass er dieses Festival ins Leben gerufen hat: «Wir lieben einfach diesen Groove!»



Endlich wieder einmal ausgiebig feiern



Pünktlich zum Konzertbeginn am Samstag verflogen die letzten Regenwolken und so konnte Phipu Gerber mit MGM (Müller/Gerber/Meier) mit drei Gitarren und drei Stimmen loslegen. Als die Lokalmatadoren Supersiech mit Dülü Dubach die Bühne betraten, gab es im Publikum kein Halten mehr. Zu den Mundartsongs wurde getanzt und ausgiebig gefeiert.

Selbst die Kleinsten hatten mit Gehörschutz sichtlich Spass an der Musik. Liara (3) aus Riedholz ist mit ihrer ganzen Familie am Festival, sogar die Grosseltern sind mit von der Partie. Liara ist musikbegeistert und singt mit Supersiech mit. «Ich singe gerne», sagt sie schüchtern und ihr Mami lacht. Auch Churchhill konnte mit ihrem Gig überzeugen, bevor auch am Samstag nochmals eine Jamsession mit der J.J. Hausband anstand.