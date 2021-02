Gerlafingen Das wetterfeste Papier dieses Startups kommt auf dem Markt gut an Nach vier Monaten wirft das Startup von Laila Arni und Dave Brisbane aus Gerlafingen bereits genug ab um davon leben zu können. Hans Peter Schläfli 23.02.2021, 05.00 Uhr

Vor vier Monaten haben sich Laila Arni und Dave Brisbane mit der Gründung der Lamfol GmbH den Traum von der Selbstständigikeit erfüllt. Sie vertreiben ein speziell widerstandsfähiges Papier und können bereits von ihren Startup leben.

Tatsächlich: Das Papier sieht aus wie ein gewöhnliches Blatt Papier und es fühlt sich auch so an. Einzig etwas schwerer als die normalen A4-Blätter für Kopierer, die mit einem Gewicht von 80 Gramm pro Quadratmeter überall verkauft werden, ist das Produkt, das die Lamfol GmbH in Gerlafingen vertreibt.

Das Papier lässt sich kaum zerreissen

Der grosse Unterschied zeigt sich beim Härtetest: So ein Blatt lässt sich nicht zerreissen. «Lamfol ist ein Papier, das Regen, Sonne und Wind widersteht», erklärt der 36-jährige Dave Brisbane. «Es ist wasserabweisend und reissfest.»

Das bestechende an Lamfol ist aber die einfache Anwendung: Das Spezialpapier kann in jedem normalen Laserprinter eingesetzt werden und es muss nach dem Druck nicht durch Laminierung geschützt werden. «Man kann damit zum Beispiel Pläne im Format A3 ausdrucken und diese sofort auf einer Baustelle benutzen. Dieses Format ist leicht zusammenzurollen und mit Bleistift oder Kugelschreiber beschreibbar wie normales Papier», erklärt Laila Arni.

In vielen Bereichen einsetzbar

Die simple Anwendung mache Lamfol auch für Anwendungen im kleinen Bereich interessant. «Zum Beispiel für ein Restaurant, dass sein Wochenmenü draussen anschlagen will. Das selbstklebende Lamfol haftet auf so ziemlich jedem Untergrund und ist auch wieder rückstandslos zu entfernen», fährt die 23-jährige Firmengründerin aus Biberist fort, die nach ihrer kaufmännischen Ausbildung zunächst in einem Anwaltsbüro und danach in der Autobrache arbeitete.

«Ich kannte die Qualität des speziellen Papiers, dessen Basis ein Gewebe aus Polyester ist, schon länger», erzählt der 36-jährige Firmengründer aus Gerlafingen, der nach seiner Lehre als Koch im Aussendienst arbeitete. «Der hohe Preis war aber eine Hürde, die dem Erfolg des Produktes im Weg stand. Wir haben deshalb mit den Herstellern als erstes geschaut, wie man das Produkt günstiger herstellen kann, damit der Preis für den Endverbraucher attraktiv wird und es auf dem Markt eine Chance hat.»

Bereits erste grosse Kunden gewonnen

«Nach wochenlangen Verhandlungen ist es uns gelungen, dass das Schweizer Militär Lamfol zentral bei uns bezieht und dass die Schulen und Waffenplätze es intern beziehen können», sagt Laila Arni. «Man kann Lamfol wie Papier lochen und dann zum Beispiel mit Kabelbinder irgendwo befestigen. Die Löcher werden nicht ausreissen, das Material hält extrem viel aus. Deshalb kann es problemlos bei Übungen im Wald eingesetzt werden.»

Mittlerweile sei Lamfol auch bei Schulen, Werkhöfen und Eventveranstaltern sehr beliebt. «Die Landi schreibt draussen die Preise damit an», nennt Brisbane ein weiteres Beispiel. «Weil das Laminieren wegfällt, ist der Einsatz einfach und der Druck sieht wirklich sehr schön aus.»

Risiko hat sich gelohnt

«Wir sind ein Risiko eingegangen, aber es hat sich gelohnt», ist Laila Arni überzeugt. «Wir können bereits von unserer Arbeit leben, aber wir möchten gerne noch etwas wachsen. Der Markt ist gross und wir haben noch lange nicht alle potenziellen Kunden erreicht.»

Mit einem ausgewanderten Kollegen stehe die Lamfol GmbH zudem in Spanien in den Startlöchern, um nach der Coronakrise einen zweiten Markt zu erobern.