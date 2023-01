Ruedi Bürki zu 50 Jahre Kulturausschuss Gerlafingen

Jubiläum «Wer etwas werden will, muss bei uns aufgetreten sein», sagt der Präsident des Kulturausschuss Gerlafingen Ruedi Bürki, seit 20 Jahren Präsident des Kulturausschuss, schaut auf 50 Jahre Kulturausschuss Gerlafingen zurück. Was hat es mit einem Stuhl als Eintrittspreis auf sich und wie sieht das Jubiläumsprogramm im Gerlafinger Kulturkeller aus? Gundi Klemm Jetzt kommentieren 11.01.2023, 11.50 Uhr

Am nächsten Samstag tritt Franz Hohler im Gerlafinger Kulturkeller auf. Ruedi Bürki ist damit zum Start im Jubiläumsjahr ein besonderes Engagement gelungen. Patrick Lüthy

«Man braucht die Kultur zwar nicht unbedingt. Aber sie ermöglicht wunderbar aufhellende Tupfer in unserem Leben und in unserem sozialen Zusammenspiel», definiert Kulturausschuss-Präsident Ruedi Bürki deren anziehende Wirkungsweise. Er, damals als Bezirkslehrer tätig, übernahm 2003 die Kulturausschuss-Führung in Nachfolge des verstorbenen Präsidenten Franz-Josef Heri.

Anfänglich gemeinsam mit Elisabeth Brossi und Elisabeth Wyss hatte Heri die 1973 als Ausschuss des Gemeinderates gegründete Kulturinstitution mit Leben erfüllt. Auf Anregung des aus Gerlafingen stammenden Manfred Schwarz, Direktor und Autor am Solothurner Städtebundtheater, wurde dessen Stück «Der Mann des Möglichen» im Saal des Werkhotels als erste Veranstaltung aufgeführt. Bis Ende 2022 haben 517 Anlässe – überwiegend aus dem Genre Kleinkunst – ein begeistertes Publikum gefunden.

Ruedi Bürki ist «drigrütscht»

Bürki, der seit 1976 in Gerlafingen unterrichtete, empfahl sich mit einer Schultheateraufführung fürs Organisationskomitee vom 1978 gefeierten Jubiläum «700 Jahre Gerlafingen». Beteiligt war er danach als Mitglied im Team Kulturausschuss, bis seine politische Arbeit in Gemeinde und Kanton ihn stark forderte.

Auf Wunsch dieses laut Bürki «über all die Jahre weitgehend in seiner Zusammensetzung konstanten, einsatzfreudigen und ideenreichen Teams» übernahm er 2003 die Leitung. «Ich bin da einfach so ‹drigrütscht›, und wir haben gemeinsam in der Arbeit weitergemacht wie bisher», erinnert er sich.

«Wer in der Kleinkunstszene etwas werden will, muss bei uns aufgetreten sein.» Patrick Luethy

Zur Planung des Jahresprogramms wurde jeweils die Künstlerbörse in Thun besucht. Aber auch immer mehr Empfehlungen sowie Bewerbungen von Kunstschaffenden und ihren Agenturen aus dem Inland und dem deutschsprachigen Raum gingen ein.

Der Kulturausschuss hatte sich als Veranstalter einen guten Ruf erworben. «Wir konnten an den späteren Karrieren ‹unserer› Künstler ablesen: Wer in der Kleinkunstszene etwas werden will, muss bei uns aufgetreten sein», schmunzelt Bürki. Natürlich konnte der Kulturausschuss immer wieder bereits etablierte Künstlerinnen und Künstler auf seiner Bühne präsentieren.

Ein Stuhl als Eintrittspreis

Anfänglich fanden die Kulturveranstaltungen in verschiedenen Lokalitäten im Dorf statt, bis 1978 der heutige Kulturkeller unter dem Kindergarten Kirchacker bezogen wurde. Viele Kulturfreundinnen und -freunde werden sich an die Einweihungsvorstellung erinnern, zu der ein Stuhl als Eintrittspreis mitgebracht werden musste. 1993 wurde diese zauberhaft zusammengewürfelte Bestuhlung ersetzt.

Die Gemeinde schenkt dem Kulturausschuss neue Stühle für den Kulturkeller. Patrick Lüthy

Jetzt zum Jubiläum schenkt die Einwohnergemeinde Gerlafingen, die alljährlich den Kulturbetrieb per Direktzahlung grosszügig unterstützt, neue formschöne Stühle und einen Bodenbelag. Im Sinne von Nachhaltigkeit hat der Kulturausschuss die gut erhaltene bisherige Bestuhlung an eine Institution günstig abgegeben.

Der Kulturkeller bleibt das Herz des Gerlafinger Kleinkunst-Kulturlebens. Von hier aus wurden verschiedenste Feste wie alle Jubiläen auch an anderen Plätzen und Anlagen geplant. Der Kulturausschuss wurde übrigens zum Vorbild für ähnliche Institutionen in Deitingen und Lohn-Ammannsegg.

Festivitäten zum 50-Jahr-Jubiläum

Am Samstag, 17. Juni, soll eine Festhütte beim Schulhaus Gländ 1 Raum bieten für eine bunte Schau. «Eingeladen sind Tänzer, Sänger, Zauberer – Leute, die irgendeine Beziehung zu Gerlafingen haben –, zu fantasievollen, rund 15-minütigen Auftritten.» Interessierte könnten sich noch anmelden», ruft Bürki zur Beteiligung auf.

Geplant ist eine Programmdauer vom späten Vormittag bis in den Abend. Nahtlos soll sie übergehen in den offiziellen Teil mit der Eröffnung durch die Musikgesellschaft Harmonie, der regierungsrätlichen Ansprache von Remo Ankli und dem langen Ausklang mit der Band The Rockets.

Zum Jahresabschluss finden gleich zwei «Solothurner Obe» am 15. und 16. Dezember statt. Geradezu stattlich sieht bereits die Liste der Mitwirkenden aus, die von Schriftsteller Ernst Burren über Pianistin Marlies Walther, Jazzpianist Jacky und weiteren Bühnengrössen bis zu Lisa Christ reicht. Moderiert werden die Abende von Liedermacher Ruedi Stuber.

«Wir freuen uns riesig» Das Jubiläumsprogramm des Kulturausschusses ist eine Mélange aus allen Themen und Bereichen, die von dieser Gerlafinger Organisation mit Leidenschaft seit Jahrzehnten gepflegt werden. In diesem Kulturjahr werden mehrheitlich Auftritte von Künstlerinnen und Künstlern zu sehen sein, die in der Vergangenheit schon einmal zu Gast waren auf der Kulturausschuss-Bühne und seither unvergessen geblieben sind. Am 14. Januar startet «Schriftstellerfürst» Franz Hohler mit einem literarischen Spaziergang durch 50 Jahre seines Schaffens und knüpft damit auch an seinen Besuch vor 40 Jahren im Kulturkeller an. Von grosser Sympathie wird die Hudaki-Village-Band aus der Ukraine am 25. Februar getragen sein. Sie tritt in Gerlafingen zum dritten Mal auf. Die Swiss Dixie Stompers folgen am 18. März. Sie spielen ihre Jazzmusik mit Kultcharakter ebenfalls zum dritten Mal in diesem Rahmen. Am gleichen Wochenende von 17. bis 19. März findet die 33. Durchführung des traditionellen Gerlafinger Ostereiermarktes im reformierten Kirchgemeindesaal unter dem Kulturausschuss-Patronat statt. Ein Neuling, aber mit vielen Vorschusslorbeeren, ist Cenk mit seiner amüsanten Bühnenschau «Schleierhaft» am 6. Mai. Grosses ist bereits geplant am Kulturtag aus Anlass des fünfzigjährigen Jubiläums am 17. Juni ab 11 Uhr im Festzelt beim Schulzentrum Gländ 1. Der Kulturausschuss wird zum Ablauf noch im Detail informieren. Alte Bekannte sind auch «Les Trois Suisses» mit ihrer Music-Comedy «Vagabund» am 26. August. Die mit ihrer Klezmer-Musik mitreissende Band Cheibe Balagan verzaubert ihr Publikum am 9. September. Aus vielen Medien und Gastspielen bekannt: Bänz Friedli vermittelt seine Weltsicht am 30. September. Wie alljährlich von Schulen und Eltern geschätzt findet das Kerzenziehen vom 6. bis 12. November im Kulturkeller statt. Danach gehört die Bühne am 18. November der Gruppe Simple Voicing mit «Scho ghört?» Und dann folgen am 15. und 16. Dezember zwei spannende Abende mit Kurzprogrammen von Solothurner Künstlerinnen und Künstlern, moderiert von Liedermacher Ruedi Stuber. Die Freude im Team des Kulturausschusses auf alle Anlässe im Jubiläumsjahr ist gross. Dazu gehören Ruedi und Vreni Bürki, Denise Hug, Gabi Ledermann, Hanspeter Meyer, Matthias Graf, Erich Müller, Roland Emch und Martin Kägi. (gku)

