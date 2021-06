Gerlafingen Wenn beim Warten plötzlich George Clooneys Stimme am Telefon ertönt Die Gerlafinger Firma Digitage feiert Jubiläum und will weiterhin mit Texten und Musik Wartenden am Telefon die Zeit versüssen. Lucilia Mendes von Däniken 28.06.2021, 05.00 Uhr

Firmenchef Thomas Marcozzi von der Firma Digitage in Gerlafingen. Hanspeter Bärtschi

Wer kennt das nicht: Man ruft eine Hotline an und hängt dann in der Warteschlaufe fest, um sich alle paar Minuten anzuhören, dass die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter nicht verfügbar sind oder um sich irgendwelche komischen Töne um die Ohren kreischen zu lassen.

Warteschlaufen und allgemein Combox- oder Telefonansagen können ganz schön nerven. Und trotzdem – oder genau darum – hat das Gerlafinger Unternehmen Digitage vor 25 Jahren darin eine Marktnische entdeckt.

Ansagen wurden zum Business

Angefangen hatte alles 1996. Thomas Marcozzi, ein Musiker mit Leib und Seele, führte ein Tonstudio. Darin wurden vor allem Musikaufnahmen gemacht. Irgendwann kam die Anfrage, ob man bei ihm nicht auch eine Telefonbeantworter-Ansage aufnehmen könnte.

«Und da machte es bei mir Klick», so Geschäftsinhaber Marcozzi. Ihm wurde bewusst, dass man daraus ein Business machen könnte – denn die Telefonansage sei ja sozusagen die akustische Visitenkarte eines Unternehmens.

Digitalisierung forderte auch die Firma

Dazumal hatte man vielerorts noch die traditionellen Anrufbeantworter, wo man per Knopfdruck eine Nachricht hinterlassen und auch abhören konnte. «Wie kommt nun eine von uns vorbereitete Ansage auf so ein Band?», fragte sich das Team von «Digitage».

Nach und nach wurden Ideen kreiert, entwickelt, verbessert – und so sieht die Arbeit auch 25 Jahre später noch aus:

«Mit der Digitalisierung waren wir gefordert, manches wurde zwar einfacher, doch stiegen auch die Ansprüche unserer Kunden.»

Neu mussten Texte und Services für die Combox oder für Voice-over-IP-Systeme entwickelt werden. Plötzlich gab es nicht nur eine Hauptnummer, sondern jeder Mitarbeiter musste unterwegs auf dem Handy erreichbar sein.

«Ja, die Aufträge wurden komplexer, aber die ganze Entwicklung ist auch sehr spannend»,

erzählt der 52-jährige Marcozzi. Er sei der Ideenentwickler und habe manchmal verrückte Vorschläge, die aber von seinem technisch versierten Team ­aufgenommen und umgesetzt werden.

Prominenz aus der Schweiz und Deutschland

Doch nicht nur bei der Technologie wird Wert auf Kreativität und Flexibilität gelegt. Auch bei den Texten ist man darum bemüht, sich von der Masse abzuheben. «Die Sprecher sind alles Profis, und es hat Prominenz aus der Schweiz sowie Deutschland dabei. Wer möchte, kann sogar die deutschen Synchronstimmen von Hollywood-Stars sprechen lassen.»

Aufgenommen werden die Texte im Studio in Gerlafingen, aber auch in einem Partner-Studio in Deutschland. Passend zum Kunden und der gewählten Stimme sucht man – wo Bedarf ist – auch die passende Musik aus. Die wird zum Teil selber produziert oder stammt aus einem Pool aus nicht taxpflichtigen Titeln.

Marcozzi kommt ins Schwärmen: «Es ist schon cool, wenn man plötzlich von George Clooney in der Warteschlaufe gefragt wird, ob man eine Tasse Kaffee möchte. Oder wenn beim Bikehersteller auf der Combox alleine schon die Musik Lust auf eine wilde Downhill-Tour macht, dann wartet man doch gleich viel lieber.»

«Ich habe noch ein paar Pläne in der Pipeline»

Das Corona-Jahr hat das Business weiter verändert. So waren plötzlich Online-Meetings ein Thema, wegen Homeoffice mussten viele neue Wege der Kommunikation gefunden werden – und was für «Digitage» besonders wichtig ist: «Wir konnten im Jubiläumsjahr eine spezielle App auf den Markt bringen, die uns einen grossen Rahmenvertrag mit einem führenden Telekommunikationsanbieter eingebracht hat.»

Der Clou an der neuen App: Der Kunde kann die Combox-Ansagetexte flexibel anpassen und so Ferienabwesenheiten oder Stellvertretungen mit ein paar wenigen Klicks individualisieren. Die Ideen gehen «Digitage» auch nach 25 Jahren noch nicht aus: «Ich habe noch ein paar Pläne in der Pipeline – würde ich diese aber ausplappern, wären diese Ideen in Gefahr.»

War man vor 25 Jahren noch absoluter Marktleader in der Schweiz und Deutschland, so gebe es inzwischen doch eine gewisse Konkurrenz – und die schläft bekanntlich nicht.