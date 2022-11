Gerlafingen Über 6000 Quadratmeter: Im Sackmoos soll eine Grossparzelle mit zwei Mehrfamilienhäusern überbaut werden Neben dem Gestaltungsplan für die Überbauung genehmigt der Gemeinderat auch ein Konzept zur Nachverdichtung der vor 80 Jahren erbauten Familiensiedlung im Grütt. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 18.11.2022, 15.00 Uhr

Im Sackmoos ist eine Grossüberbauung geplant. Die Häuser (links) neben dem Sackwald sollen abgerissen werden. Hanspeter Bärtschi

Mehrere Parzellen mit total über 6000 Quadratmeter Fläche im Sackmoos sollen neu überbaut werden. Die bestehenden Gebäude, westlich des Sackwaldes und südlich der Friedhofsmauer, sollen alle der Überbauung weichen. Die Arealplanung veranlassten die Eigentümer, für die das Team von Luna-Productions (Deitingen) ein Richtprojekt konzipiert hat.

Laut Gestaltungsplan Sackmoos sollen nun zwei Mehrfamilienhäuser mit Tiefgaragen entstehen. Beim vorderen Bau, anstossend an die Kriegstettenstrasse, handelt es sich um einen Winkelbau mit parkartigem Innenhof. Das hintere Gebäude ist ein Einzelbau. Das gesamte Gelände soll mit Bäumen bestanden sein und von der Nähe des Waldes profitieren.

Vorliegend sind bereits Grundriss- und Fassadenstudien und die Planung von Solaranlagen auf den Dächern. Für Elektroautos sollen Ladestationen oder wenigstens die dafür eingelegten Rohre vorhanden sein, regte der Rat an.

Gemeinderat Thomas Wenger richtete den Blick auf die wenigen oberirdischen Parkplätze, die für ein vorgesehenes Café zu wenig sein könnten. Einstimmig verabschiedete der Rat den Gestaltungsplan zur Vorprüfung im Raumplanungsamt. Eine Mitwirkung der Bevölkerung soll organisiert werden.

Die Charakteristik des Quartiers im Grütt erhalten

Die Bewohner der in Zeilen erbauten Doppeleinfamilienhäuser an Grüttmatt- und Neumattstrasse erhoben als Folge der Ortsplanungsrevision Einsprache. Denn als in der Ortsbildzone geschützte, 1943 erbaute Siedlung, sollte hier keine zeitgemässe bauliche Veränderung stattfinden können. Die Gemeinde einigte sich aber mit den Eigentümerinnen und Eigentümern, in ihrem Quartier ein Konzept zur Nachverdichtung zu entwickeln.

Budget noch etwas verbessert Gemeindeverwalterin Marlise Tüscher ging kurz auf Änderungen ein, die sie nach der ersten Lesung im Budget verarbeitet hatte. Im Gesamtvolumen von fast 33 Mio. ergab sich eine nochmalige Besserstellung von 168’000 Franken. Deshalb beläuft sich der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung nun auf 378’500 Franken. Der Gemeinderat verabschiedete das Budget einstimmig zuhanden der Gemeindeversammlung. Die Teuerungszulage im Umfang von 1,5 Prozent für das gesamte Personal der Gemeinde wird per Nachtragskredit bereit gestellt.

Der Umbau des früheren Altersheims Pergola in ein Zentrum für die Kinder- und Jugendbetreuung wird teurer als die bisher kalkulierten Investitionskosten von 400’000 Franken. Zu rechnen sei mit einem Mehraufwand von 275’000 Franken, so der Gemeindepräsident, der dies mit einer Fülle nötiger Gutachten, Abklärungen und zusätzlicher Aufgaben begründete.

Das Stahlwerk Gerlafingen, die frühere «Von Roll», feiert im kommenden Jahr ein grosses Jubiläum. Ausdruck davon soll eine neue Brunnenfigur werden. Ein Fundraising ist bereits gestartet. Der Wettbewerb für Kunstschaffende wird ausgeschrieben, und der Gemeinderat genehmigte eine Defizitgarantie. Laut Gemeindepräsident Philipp Heri steht eine fachliche ausgewiesene Jury bereit.

Die Siedlung hat ein charakteristisches Aussehen: je zwei Einfamilienhaushälften sind unter einem Satteldach vereinigt und mit den Nachbarhäusern durch hölzerne Zwischenbauten verbunden. Da für Autos vor 80 Jahren noch keine Garage vorgesehen war, stehen die Fahrzeuge heute im ehemaligen Vorgarten.

Die Wohnfläche in den hell gestrichenen Häusern ist sehr begrenzt. Deshalb wünschten sich die Bewohnenden, den hölzernen Zwischenbau nach vorne oder hinten Richtung Garten zu verlängern und als Wohnraum oder Garage ausbauen zu können.

Einen gemeinsamen Rahmen für Um- und Ausbauten definieren

Planer Martin Eggenberger, der das gesamte Vorhaben begleitet, betonte die Wahrung der Einheitlichkeit im Quartier. «Jahrzehntelang hat Gerlafingen dafür gesorgt, dass diese Bauqualität hier erhalten bleibt.» Jetzt sollte ein verbindlicher, gemeinsamer Rahmen für Um- und Ausbauten abgesteckt werden, verneinte er beispielsweise die Aufstellung beliebiger Carports in unterschiedlichen Ausführungen auf den Vorplätzen.

Er zeigte den Gemeinderatsmitgliedern Beispiele von Erweiterungsmöglichkeiten, wie die bestehenden Häuser unter Einbezug des Zwischentraktes «wachsen» und dennoch der Charakter der Reihenhaussiedlung erhalten werden könnte. Der Rat befürwortete im Gestaltungsplan eine Mischform aus Maxi- und Midivariante, die als Konzept den Quartierbewohnenden vorgestellt wird. Eggenberger zeigte sich zuversichtlich, dass auch eine Lösung für rechtliche Fragen wie das Näherbaurecht gefunden werden kann.

