Gerlafingen: Gedenk- und Trauerfeier für Erdbebenopfer

Gerlafingen Trauerfeier für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien: «Es sind genug Menschen gestorben» Am Sonntag fand im Gerlafingerhof eine Trauerfeier für die Angehörigen und Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien von Anfang Februar statt. Etwa 300 Kurdinnen und Kurden nahmen daran teil. Angelica Schorre Jetzt kommentieren 26.02.2023, 17.51 Uhr

Im Gerlafingerhof fand eine Gedenk- und Trauerfeier für die Opfer und ihre Angehörigen des Erdbebens in der Türkei und Syrien statt. Corinne Glanzmann

Rote Kerzen, Rosen in verschiedenen Farben, Fotos von Verstorbenen: Etwa 300 Kurdinnen und Kurden nahmen am Sonntag an der Gedenk- und Trauerfeier für die Erdbebenopfer und ihre Angehörigen im Gerlafingerhof teil.

Kerzen und Rosen bilden einen Altar. Corinne Glanzmann

Die Kerzen und die Rosen bildeten einen stillen, würdevollen Altar – man kann unmöglich ermessen, für wie viel Trauer und Schmerz er steht. Auf einem Foto blickt ein älteres Paar an einem Touristenort in die Kamera, ein anderes zeigt eine Frau mit drei fröhlichen Kindern. Trauer und Schmerz in den Gesichtern der Teilnehmenden.

Auch Organisationen vor Ort

Die tragischen Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet – eine Familie hat über 30 Angehörige zu beklagen – waren das eine, die unterlassene respektive verhinderte Hilfe das andere Thema. Verschiedene Vertreterinnen und Vertreter von Organisationen wie «Kurdischer Roter Halbmond Schweiz», oft selbst von Verlusten betroffen, sprachen ihr Beileid aus. «Es ist die Wahrheit, dass die Hälfte von Kurdistan zerstört ist und noch Tausende von Menschen unter den Trümmern liegen», sagte eine Frau.

Etwa 300 Kurdinnen und Kurden nahmen an der Trauerfeier teil. Corinne Glanzmann

Und es sei auch die Wahrheit, dass der türkische Präsident Erdogan zuerst den Zugang zu den betroffenen Gebieten gesperrt und dann erst den Notstand ausgerufen habe. Zivilisten, die vor Ort helfen wollten, wurden behindert. Die Regierung wolle mit aller Macht das Gebiet geschwächt behalten, einen Wiederaufbau verhindern. «Es liegt an uns, uns selber zu helfen. Das sind wir gewohnt.» Wer helfen will, soll mit Vertretern des «Roten Halbmond», die vor Ort sind, Kontakt aufnehmen.

«Kalte Berechnung»

Ein Mann, der sich während der Beben in Adiyaman aufhielt, berichtet von den Schreien der Verschütteten, von letzten Versuchen, mit dem Handy Hilfe zu holen. Erst nach fünf Tagen sei das Militär aufgekreuzt. Das sei kalte Berechnung gewesen.

Zu einem friedlichen Zusammenleben verschiedener Ethnien rief der Vertreter der alevitischen Gemeinde auf. «Wir müssen jetzt füreinander da sein.» Er hoffe, dass der Schmerz mit der Zeit kleiner werde, dafür die Liebe grösser. Und er sprach das Gebet für die Verstorbenen bewusst auf Kurdisch und auf Türkisch. «Die Verstorbenen werden in unseren Herzen bleiben.»

Hilfe auf direktem Weg

Nationalrätin Franziska Roth (SP) sprach den Betroffenen ihre tiefste Anteilnahme aus. Sie versprach, dass sie sich dafür einsetzen werde, dass «Hilfe aus der Schweiz bei den Betroffenen ankomme und nicht bei der korrupten Regierung lande».

Auch Nationalrätin Franziska Roth (SP) sprach ihre Anteilnahme aus. Corinne Glanzmann

Mesken Kahraman, Mitglied SP Migrant:innen Kanton Solothurn, informierte, dass ihre Partei dabei sei, einen Weg zu finden, wie man von der Katastrophe psychisch belasteten und traumatisierten Menschen helfen könnte.

Während der Feier begann eine alte Frau ein Klagelied zu singen. Sie hat drei Kinder verloren, war oft im Gefängnis. Sie sang über ihr Land, das zerstört sei und dem niemand zu Hilfe komme, über ihr Land, das einmal mehr allein dastehe: «Es reicht jetzt, es sind genug Menschen gestorben.»

