Tischlein deck dich seit fünf Jahren in Gerlafingen

Gerlafingen «Tischlein deck dich» hilft Bedürftigen in Gerlafingen seit fünf Jahren mit Lebensmitteln «Tischlein deck dich» rettet Lebensmittel vor der Vernichtung und verteilt sie an Armutsbetroffene. Wöchentlich erhalten so rund 150 Menschen Unterstützung. 13.07.2022

«Tischlein deck dich» in Gerlafingen: ein Teil des Teams. Susanna Hofer

2,8 Millionen Tonnen essbare Lebensmittel landen in der Schweiz jährlich in der Vernichtung. Gleichzeitig leben in unserem Land 722’000 Menschen, die von Armut betroffen sind. Der spendenfinanzierte Verein eröffnete im Sommer 2017 in Gerlafingen eine Abgabestelle, wo sich Armutsbetroffene der Region seither jede Woche mit geretteten Lebensmitteln versorgen können.

Rund eine halbe Million Franken

In den vergangenen fünf Jahren haben die freiwilligen Helferinnen und Helfer in Gerlafingen insgesamt rund 87’000 Kilogramm gerettete Lebensmittel verteilt. Das entspricht Lebensmitteln im Wert von gut 518’000 Franken. «Tischlein deck dich» in Gerlafingen unterstützt so wöchentlich 152 Menschen mit einem Beitrag in Form von Lebensmitteln.

Die Abgabestelle in Gerlafingen wird jeden Montag von den zehn Helfenden im reformierten Kirchgemeindehaus hergerichtet. Tische werden platziert, Lebensmittel vom Lieferwagen empfangen, auf die Tische verteilt und dann geprüft, welche Menge pro Produkt und unterstützte Person abgegeben wird. Das bedingt Flexibilität, denn das Produktsortiment wechselt wöchentlich.

Bezug via Sozialdienst

Zur Öffnungszeit erscheinen die Kundinnen und Kunden, die im Besitze einer Kundenkarte sind. Diese Kundenkarten werden von den Sozialfachstellen der Region ausgefertigt. Wie viele Personen im Haushalt leben und von den Produkten versorgt werden, ist auf der Karte vermerkt. Alle Kundinnen und Kunden bezahlen pro Lebensmittelbezug einen symbolischen Franken. Dann führen die Freiwilligen sie entlang der Tische und sorgen für die gerechte Verteilung.

Heinz Stephani, ehrenamtlicher Abgabestellenleiter: «Der Montag­morgen ist für unsere Kundinnen und Kunden ein wichtiger Tag. Wir spüren das, weil viele von ihnen schon eine Stunde vor der Öffnungszeit hier sind und miteinander plaudern. Wenn es spezielle Lebensmittel gibt, wie beispielsweise Sauerkraut, kommt es vor, dass unser Team auch mit Kochhinweisen unterstützt. Neulich hatten wir sehr viele Bohnen, die gab es gleich mit Hinweisen zum Tiefkühlen.»

Ohne Produktspender geht es nicht

Das Sortiment der Abgabestellen bestimmt sich aus den Produktspenden. Der Verein darf dabei sowohl auf regionale als auch nationale Produktspenderinnen und Produktspender zählen. «Tischlein deck dich» kauft keine Produkte zur Sortimentsgestaltung. Darum variiert das wöchentliche Produktangebot der Abgabe­stellen und ersetzt keinen Wocheneinkauf.

