Theaterbühne Gerlafingen mit Regisseurin Marina Bösiger

Politstück Theaterbühne in Gerlafingen: Mit dem neuen Theaterstück übernimmt auch eine neue Regisseurin Hauptberuflich engagiert als Gemeindeschreiberin ist die Heimenhauserin Marina Bösiger seit Kindertagen mit dem Theater verbunden. Erstmalig führt sie nun Regie für die Gerlafinger Theaterbühne bei «No Body like Jimmy», der Komödie rund um eine Ständeratskandidatin. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 16.01.2023, 05.00 Uhr

Probe der Theaterbühne Gerlafingen in der Turnhalle Oekingen mit der neuen Regisseurin Marina Bösiger. Bild: José R. Martinez

Die Mitglieder der Gerlafinger Theaterbühne sind eine verschworene Gemeinschaft, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Vereinsjubiläum feiern kann. Zuvor aber finden die Aufführungen des Bühnenstücks «No Body like Jimmy» in der Mehrzweckhalle Oekingen statt.

Regie führt erstmalig für die Gerlafinger Theaterbühne Marina Bösiger aus dem bernischen Heimenhausen. Beruflich engagiert als Gemeindeschreiberin, ist die Mutter eines Sohns seit Jugendtagen dem Amateurtheater verbunden.

In verschiedensten Gruppierungen hat sie Theater gespielt und ist langjähriges Mitglied in der Liebhabertheater-Gesellschaft Solothurn. Von 2012 bis 2016 präsidierte sie sogar die Vereinigung, in der sie häufig bei Aufführungen die Regieassistenz übernahm. «So habe ich mein Rüstzeug fürs Bühnenhandwerk erworben», sagt sie.

Unterstützung vom bisherigen Regisseur

Die neue Aufgabe in Gerlafingen, die ihr über ihr persönliches Laientheaternetzwerk vermittelt wurde, habe sie sehr gereizt. «Als wir im Verein wussten, wer zu diesem Jahresbeginn auf der Bühne spielen möchte, haben wir uns zusammengesetzt und gemeinsam das Stück ausgesucht.» Bei der Rollenvergabe habe sie der frühere Regisseur Markus Leist, der jetzt eine der Hauptrollen spielt, unterstützt. Auch die Mitglieder, die gegenseitig ihre darstellerischen Fähigkeiten ja seit Jahren kennen, waren mit der Einteilung einverstanden.

Sie sei in der Gerlafinger Amateurtruppe gut aufgenommen worden, freut sich Marina Bösiger. «Ich schätze die Erfahrung der Gerlafinger Crew.» Das raffiniert und unterhaltsam angelegte Stück werde sicher erfolgreich über die Bühne gehen und dem Publikum gefallen.

Harry, zum falschen Zeitpunkt

Geschrieben hat die Komödie Burton Baumgarner. Die berndeutsche Fassung von «No Body like Jimmy» stammt von Etienne Meuwly und spart nicht mit Witz und Humor. Man wünscht keiner Ständeratskandidatin, was Sarah Schwarzentrub an ihrem Empfang für politische Freunde und Spender erleben muss.

Geprobt wird für die Komödie «No Body like Jimmy». Bild: José R. Martinez

Plötzlich steht Harri, ein früherer Freund ihres Ehemannes Rolf, vor der Tür und fordert ihre gemeinsame Hilfe. Der Zeitpunkt könnte nicht ungelegener sein, denn auf dem Spiel steht Sarahs Karriere als Ständerätin. Von Harri ist nämlich seine Verwicklung in dubiose Geschäfte bekannt. Wie zieht sich das Ehepaar Schwarzentrub aus der Affäre, ohne Sarahs Ruf zu beschädigen?

Aufführungsdaten von «No Body like Jimmy» Aufführungen in der Mehrzweckhalle Oekingen, jeweils 19.30 Uhr, am 20., 21. ,25. , 27. und 28. Januar. Kartenverkauf: Drogerie Frey, Gerlafingen.

