Gerlafingen Spielerische und schnelle Hilfe für Menschen mit Migrationshintergrund Christian Schreier, Integrationsbeauftragter in Gerlafingen, verlegt sein Büro am Freitagnachmittag in den Kindergarten Oberfeld. Im sogenannten Spielplatzbüro können sich Zuzüger unbürokratisch Hilfe für den Alltag holen.

Christian Schreier, Integrationsbeauftragter, vor dem Spielplatzbüro in Gerlafingen. Michel Lüthi

Christian Schreier ist in Gerlafingen aufgewachsen und hat Zeit seines Lebens erlebt, wie Integration im Alltag gelebt wird. Unter anderem auch in seiner Arbeit beim Fussballclub. «Diese Erfahrungen haben mich geprägt und ich erachte sie als sehr wertvoll. Integrationsarbeit in Gerlafingen ist für mich eine Herzensangelegenheit», meint er darum.

Als er von Gemeindepräsident Philipp Heri angefragt wurde, ob er die Arbeit als Integrationsbeauftragter in Gerlafingen übernehmen würde, zögerte Schreier deshalb nicht und sagte zu. Gerlafingen übernimmt die Integrationsarbeit zudem auch für die Nachbargemeinden Obergerlafingen, Kriegstetten, Oekingen, Halten und Drei Höfe.

Zur Person Ein «Ur-Gerlafinger» Christian Schreier arbeitet hauptberuflich als Sonderpädagoge. Seit 1. Januar 2020 ist er in einem Nebenpensum als Integrationsbeauftragter in den Gemeinden Gerlafingen, Obergerlafingen, Kriegstetten, Oekingen, Halten und Drei Höfe tätig. Der 42-Jährige wohnt in Gerlafingen und hat drei Kinder. Seine grosse Leidenschaft gehört dem Fussball, wo er seit Jahren als begeisterter Juniorentrainer des FC Gerlafingen engagiert ist. Für die Vielfalt der Kulturen interessiert er sich seit seiner Primarschulzeit. (mgt)

Das Projekt «start.integration» ist ein kantonales. Die Gemeinden haben demzufolge gewisse Vorgaben umzusetzen. So gibt es vier Bereiche, in denen sich die Integrationsarbeit bewegt: Informieren, fördern, fordern, sanktionieren.

Die vielen Papiere verunsichern die Menschen

Im sogenannten Erstinformationsgespräch geht es darum, den Zuzügern die Schweiz näher zu bringen. Wie funktioniert bei uns das Leben generell, das Zusammenleben in der Schweiz, es geht um die Bereiche Sprache, Gesundheit, Bildung, Freizeit oder auch die Arbeitsmarktfähigkeit. Was haben die Menschen in der Schweiz für Rechte, was haben sie für Pflichten.

Die schweizerische Bürokratie überfordert die meisten Menschen. Obwohl mit Hilfe von interkulturellen Dolmetschenden an Erstinfogesprächen Sprachbarrieren fallen und viele Informationen ausgetauscht werden, brauchen viele Migranten zusätzliche Erklärungen. Übrigens auch solche, die schon länger in der Schweiz zuhause sind.

«Sie finden sich oft nicht zurecht mit den vielen Papieren, die sie ausfüllen sollten»,

so Christian Schreier.

Wenn die Flagge weht, dann ist das Spielplatzbüro geöffnet. Michel Lüthi

In Gerlafingen wurde deshalb Anfang Jahr ein niederschwelliges und kostenloses Beratungsangebot für Menschen mit Migrationshintergrund lanciert: Das sogenannte Spielplatzbüro. Wer Hilfe braucht kann vorbeikommen, eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Christian Schreier darf den Kindergarten Oberfeld am Freitagnachmittag für seine Arbeit nutzen. Der Standort sei ideal, meint er. Zentral gelegen und doch gebe es einen geschützten Rahmen für die Migranten.

Familien sind jederzeit willkommen

Das Spielplatzbüro soll ein Ort der Begegnung sein. Ein Ort an dem sich Migrantinnen und Migranten wohlfühlen. Kinder seien jederzeit willkommen, Spielsachen habe es im Kindergarten genug, mit denen sie sich verweilen können, während dem die Erwachsenen reden.

Im Gespräch kann Schreier bei Problemen schnell und unbürokratisch helfen. «Ich erledige nicht die Arbeit für die Migranten», macht er klar. «Ich helfe ihnen.» Tatsächlich sei die Sprache nach wie vor der Schlüssel für eine gelungene Integration. «Wir empfehlen deshalb allen Zuzügern Deutsch zu lernen und helfen ihnen dabei, dass sie schnellstmöglich einen Kurs belegen können.»

Vereine machen ebenfalls Integrationsarbeit

Sehr oft helfe auch das Mittun in einem Verein, neue Kontakte zu knüpfen, ein Netzwerk aufzubauen und sich so schneller und besser zu integrieren. «Mir ist zudem wichtig, dass ich die Sorgen, die Migranten plagen, besser verstehen und sie darum noch besser unterstützen kann bei der Integration», meint Schreier weiter.

Mund-zu-Mund-Propagande wirkt

In Gerlafingen gebe es zurzeit eine relativ grosse Gemeinschaft von Eritreern. «Bei ihnen hat es sich bereits herumgesprochen, dass es das Spielplatzbüro gibt und sie nützen das Angebot», sagt Schreier.

Zurzeit würden aber vor allem Menschen aus Italien zuziehen. Viele dieser Zuzüger haben zwar einen italienischen Pass, stammen aber ursprünglich aus dem Balkan. Die instabile wirtschaftliche Lage in Italien bietet ihnen keine Perspektive mehr. «Diese Gruppe Migranten findet in aller Regel durch bereits vorhandene Kontakte Arbeit bei uns. Eine Aufenthaltsbewilligung zu erhalten, ist für sie als EU/EFTA-Bürger viel einfacher als für Menschen aus Drittstaaten.»

Ihnen die deutsche Sprache näher zu bringen sei aber oft schwierig, weil sie aufgrund ihrer Arbeitszeiten keinen intensiven Deutschkurs besuchen können. Bei manchen Migranten scheint es an mangelndem Interesse zu liegen. «In solchen Situationen braucht es dann auch viel Überzeugungsarbeit meinerseits.»

Rund 40 Prozent Ausländeranteil

In Gerlafingen sollen aber alle die Möglichkeit haben, heimisch zu werden. «Wir kennen das nicht anders», meint auch Gemeindepräsident Philipp Heri, der den Betrieb des Spielplatzbüros unterstützt. «Bereits vor 30 Jahren, als ich noch hier zur Schule ging, gab es in meiner Klasse Schüler aus 13 Nationen», erinnert er sich.

Auch für ihn ist deshalb klar: «Wir alle sollten versuchen, gute Bedingungen zu schaffen, damit Menschen mit schwierigeren Voraussetzungen die Möglichkeit erhalten, sich gut zu integrieren.»