Gerlafingen nutzt Pergola um und macht es zu einem Jugendzentrum

Gemeinderatssitzung Pergola in Gerlafingen: Aus dem ehemaligen Altersheim wird nun eine Institution für Kinder Der Gemeinderat Gerlafingen konzentriert die Spielgruppe und die Kinderoase im Gebäude des ehemaligen Altersheimes Pergola, das die Gemeinde gekauft hat. Dies ist ein Teil des Konzeptes «frühe Förderung». 03.06.2022, 14.48 Uhr

Das« Pergola» im Dorfzentrum Gerlafingen wird umgenutzt. Hanspeter Bärtschi

Der Gemeinderat Gerlafingen beschloss an seiner letzten Sitzung einstimmig ein neues Konzept im Bereich «Frühe Förderung». Es wurde von der gleichnamigen Arbeitsgruppe unter der Leitung von Gérard Georges ausgearbeitet. Das Konzept umfasst die Übernahme der Spielgruppe und der Kinderoase durch die Gemeinde sowie die Konzentration beider Angebote im ehemaligen Altersheim Pergola. Somit ist nun auch klar, dass dieses Haus zukünftig von der Gemeinde selber genutzt wird.

Das Personal beider heutigen Institutionen sowie deren Betrieb werden übernommen. Weiter ist in diesem Konzept enthalten, dass die Spielgruppe, in der auch der Kantonsauftrag der Deutschförderung vor dem Kindergarten vollzogen wird, in Zukunft für Gerlafinger Kinder kostenlos angeboten wird. Organisatorisch wird alles in die Schule integriert.

Start möglichst bereits im Sommer 2023

In einem nächsten Schritt wird nun die konkrete operative Umsetzung geplant, sodass der Betrieb im besten Fall auf das neue Schuljahr hin im August 2023 am neuen Ort gestartet werden kann. Bis zu diesem Zeitpunkt sollten auch die baulichen Anpassungen sowie die Reglementsänderungen vollzogen sein. Die Arbeitsgruppe rechnet mit jährlichen Kosten von ungefähr 360'000 Franken, also mit rund einer Verdoppelung der heutigen Unterstützung an die Kinderoase.

Weiter vergab der Rat einstimmig die vom Kanton an die Gemeinden delegierte Aufgabe der Budget- und Schuldenberatung dem Zweckverband Familien- Mütter- und Väterberatung Bucheggberg-Wasseramt. Der von den Gemeinden getragene Zweckverband bietet diese für die Bevölkerung sehr niederschwellig zu beziehende Dienstleistung für einen Franken pro Einwohnerin und Einwohner an.

Sportplätze pflegen

Der Gemeinderat stimmte einstimmig einen Nachtragskredit für das laufende Rechnungsjahr in der Höhe von 65'000 Franken für die Rasenpflege der Gerlafinger Sportplätze. Darin enthalten sind ein bereits angeschaffter Aufsitzmäher, der im Frühling ersetzt werden musste und ein neuer Hochleistungs-Robotermäher für das Hauptfeld im Kirchacker.

Der rund 80 Kilogramm schwere Roboter wird den Platz allabendlich mähen. Das Schnittgut verbleibt dabei als natürlicher Dünger auf dem Platz und sorgt damit auch für eine Qualitätsverbesserung beim Rasen. Zudem entlastet dieser Mäher die Werkdienste.

Weniger Einbrüche, mehr häusliche Gewalt

Der Gemeinderat nahm die Polizeiliche Kriminal- und Verkehrsstatistik 2021 zur Kenntnis. Dieser konnte entnommen werden, dass Einbrüche und Sachbeschädigungen tendenziell rückläufig sind, hingegen die Meldungen von Häuslicher Gewalt anstiegen. Dies hat unter anderem auch mit der Corona-Situation zu tun.

Die Verkehrsstatistik zeigt 14 Unfälle auf dem Gemeindegebiet auf, die zum Glück zu keinem Todesopfer führten. Auch ist nicht festzustellen, dass es Unfallschwerpunkte gibt, bei denen verkehrliche Massnahmen angezeigt wären.

Erneut Treffen mit den SBB

Unter dem Traktandum «Verschiedenes» erwähnte der Gemeindepräsident, dass eine weitere Besprechung mit den Verantwortlichen der SBB zum Thema «Übertragungsleitung Kerzers-Rupperswil» stattfand. Einmal mehr wurde von Seite Gemeinden darauf hingewiesen, dass man mit der Linienführung nicht einverstanden ist und man erwarte, dass die Varianten (beispielsweise entlang der Autobahn oder kombiniert auf Masten anderer Leitungen) nochmals seriös geprüft werden. (mgt)

