Gerlafingen: Karl Misteli, der Friedhofsgärtner

Gerlafingen Karl Misteli war 41 Jahre Friedhofsgärtner: «Wir sollten gewisse Rituale am Leben erhalten» Mit dem Tod hat Karl Misteli viele Erfahrungen gemacht. Er arbeitete 41 Jahre lang als Friedhofsgärtner in Gerlafingen. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 18.01.2023, 17.00 Uhr

Karl Misteli war über 40 Jahre Friedhofsgärtner in Gerlafingen. Hanspeter Bärtschi

Legenden um geheimnisvolle Vorgänge auf Friedhöfen, um Untote und Wiedergänger haben die Fantasie der Menschen in unaufgeklärten Zeiten beschäftigt. Der 1957 eingeweihte Gerlafinger Friedhof strahlt aber nichts Unheimliches aus. Im Gegenteil: In seiner Lage nahe am Sackwald und seiner parkähnlichen Ausstattung vermittelt er eine tröstliche, friedvolle Atmosphäre.

Dass dies so entstehen konnte, lag seit 1982 in den Händen des gelernten Gärtners Kari Misteli. Der Obergerlafinger sorgte für Ruhe, Ordnung, Pflege der Anlagen und alle Aufwendungen, die für Beerdigungen zu treffen sind. Mit seinem menschenfreundlichen Wesen hat der immer noch jugendlich aussehende Mann «bereitwillig zur Trauerbewältigung» bei Hinterbliebenen beigetragen, wie er selbst sagt. Dies in Zusammenarbeit mit Bestattungsunternehmen und Pfarrpersonen.

Der Trauerzug durchs Dorf ist längst Vergangenheit

Früher war ein Trauerzug durchs Dorf üblich, um dem Verstorbenen im Sarg inmitten der Bevölkerung einen würdigen Abschied zu bereiten. Das findet heutzutage nicht mehr statt. Deshalb erklingt in Gerlafingen zehn Minuten vor der Beisetzung das Grabgeläute vom Turm der katholischen Kirche. «Darauf hat jeder Mensch Anspruch, der bei uns beerdigt wird», verweist Misteli auf ein in der Bundesverfassung verankertes Recht.

Mit Blick auf die 41 Jahre seiner Tätigkeit stellt Misteli jedoch mit einiger Sorge fest, dass «in unserer schnelllebigen Gesellschaft dem Abschied oftmals wenig Zeit eingeräumt wird». «Gewisse Rituale sollten wir am Leben erhalten.» Rückblickend erschüttert ihn, dass ihm in einigen Fällen die Aufgabe zufiel, am Grab noch ein paar Worte zu sprechen.

Auch wenn die Mehrzahl der Gestorbenen inzwischen kremiert wird (2022 in Gerlafingen: 40 Urnen- und vier Erdbestattungen), wünscht sich Misteli statt geschäftiger Distanziertheit mehr liebevolle Berührungen der Urne in Erinnerung an den heimgegangenen Mitmenschen.

Das 1974 revidierte Friedhofsreglement lässt in Gerlafingen alle Varianten der Grablegung und auch das Ausstreuen der Asche zu. 80 Prozent der Beisetzungen finden inzwischen im Gemeinschaftsgrab statt. Wählen kann man zwischen dem Teil mit Namensplaketten und dem anonymen Bereich.

Von Lebensgeschichten umgeben

Kari Misteli hat seinen Arbeitsplatz geliebt, auch weil er die Menschen, die hier zur Ruhe gebettet sind, grossenteils kannte und sich von ihren Lebensgeschichten umgeben fühlte. Einmal konnte er im letzten Moment auf geänderten Wunsch der Familie hin die geplante Einäscherung in eine Erdbestattung mit Sarg umwandeln. Ein anderes Mal wurde eine Leiche exhumiert, weil sie nach Italien umgebettet werden sollte.

Schlimme Ereignisse wie etwa Vandalenakte haben sich auf dem Gerlafinger Friedhof nicht ereignet. Gleichberechtigt beigesetzt werden alle Anhänger der verschiedenen Glaubensrichtungen. Bei Muslimen habe er in der Grabanlage darauf geachtet, sagt Misteli, dass sie gemäss Koran mit dem Kopf Richtung Mekka beerdigt wurden.

Karl Misteli. Hanspeter Bärtschi

Jetzt im Ruhestand wird er von vielen Begegnungen zehren, sie bei Treffen lebendig halten und sich seinem landwirtschaftlichen Nebenerwerb widmen. Seine Aufgaben auf dem Friedhof übernehmen die Mitarbeiter des kommunalen Werkdienstes.

Damit endet die jahrzehntelange Verpflichtung des Unternehmens Fritz Jost Gartenbau, Gerlafingen, das seinen Angestellten Kari Misteli mit dem Amt des Friedhofsgärtners betraut hatte. 1974 hatte er dort die Gärtnerlehre begonnen. «Friedhofsgärtner ist keine eigentliche Ausbildung. Man muss diese vielseitige Tätigkeit mit Herz und Verstand annehmen», kennzeichnet er philosophisch sein Berufsleben.

