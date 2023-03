Ostereiermarkt Gerlafingen

Gerlafingen Zum 33. Mal wird der Ostereiermarkt in Gerlafingen durchgeführt – mit fünf neuen Ausstellerinnen 20 Kunsthandwerkerinnen laden von 17. bis 19. März ins reformierte Kirchgemeindehaus in Gerlafingen ein. Es ist weitherum die einzige Möglichkeit, Osterkreationen zu präsentieren. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 13.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Bild: Hansjörg Sahli

Wie oft hörte Irène Riedweg, die langjährige Ostermarkt-Organisatorin, die Frage: «Wann findet endlich nochmals ein Ostereiermarkt statt?» Nach dem Ende der Pandemieauswirkungen und angesichts des grossen Interesses stand einer Durchführung nun nichts mehr im Wege.

«Wir sind inzwischen weit und breit die einzige Ausstellung, die sich Osterkreationen widmet.»

Irène Riedweg hofft deshalb auf einen Publikumserfolg für den 33. Ostereiermarkt. Die Hobbykünstlerinnen seien in der dreijährigen Pause nicht untätig geblieben, hätten viele neue Ideen entwickelt und würden sich auf deren Präsentation freuen. Zum «Stamm» der 15 seit Jahren in Gerlafingen «treuen» Ausstellerinnen sind fünf neue Frauen dazugestossen.

Kleine Kunstwerke. Bild: Hansjörg Sahli

Der Blick in die Teilnehmerinnenliste zeigt, dass die erweiterte Region, der benachbarte Kanton Bern und das solothurnische Thal und Niederamt vertreten sind. Ein Rundgang entlang der stets ansprechend gestalteten Stände im reformierten Kirchgemeindehaus wird an den vielen Objekten die sprudelnde Fantasie, aber auch die Kunstfertigkeit der Ausführungen erleben lassen.

Die Techniken sind sehr unterschiedlich. Bild: Hansjörg Sahli

Denn das Thema Ostern kann in unterschiedlichsten Techniken geradezu grenzenlos in liebenswürdigen Dekorationen variiert werden. Ein deutlicher Vorzug, den der Ostermarkt seit Anbeginn aufweist, ist der gute Kontakt der Künstlerinnen untereinander. Die Organisatorin, die selbst auch ausstellt und Kompositionen mit in Minigärten verwandelten Strausseneiern zeigt, betreibt mit Unterstützung durch ihre Familie und weitere gute Geister eine Kaffee- und Kuchenecke.

Nicht nur Ostereier, auch andere österliche Dekorationen sind zu finden. Bild: Hansjörg Sahli

Mit den Einnahmen daraus werden die Fixkosten gedeckt. Dieser «nahrhafte» Treffpunkt war an früheren Ausstellungen immer sehr beliebt und könnte auch diesmal zum Anziehungspunkt werden. Guter Brauch ist, dass die Kunsthandwerkerinnen bei ihrer Arbeit am Stand beobachtet werden können und gerne Auskunft geben.

Die Ausstellung, die keinen Eintritt verlangt, öffnet ihre Türen am Freitag, 17. März, von 18 bis 20.30 Uhr, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 19. März, von 10 bis 17 Uhr. Parkplätze sind hinter dem Coop am Kreisel Gerlafingen vorhanden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen