Gerlafingen: Neuer Geschäftsführer Roth Gerüste AG

Gerlafingen Führungswechsel bei Roth Gerüste AG: Philippe Wingeier folgt auf Walter Fankhauser Seit Anfang Januar ist Philippe Wingeier als neuer CEO bei Roth Gerüste aktiv. Der 46-jährige Berner Oberländer will die Position des grössten Gerüstdienstleisters der Schweiz weiter festigen. Sein Vorgänger Walter Fankhauser wird sich fortan als Präsident des Verwaltungsrats auf die strategischen Geschicke des Traditionsunternehmens mit Hauptsitz in Gerlafingen konzentrieren. Jetzt kommentieren 31.01.2023, 17.31 Uhr

Philippe Wingeier: Neuer CEO der Roth Gerüste AG in Gerlafingen. Zvg

Der neue Mann an der Spitze von Roth Gerüste kann für sein Amt auf langjährige Führungserfahrungen bei einem grossen Schweizer Bauunternehmen zurückgreifen: Während 18 Jahren war Philippe Wingeier in verschiedenen Kaderfunktionen bei der Frutiger Gruppe tätig, zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung. «Ich schätze mich glücklich, in einem neuen Gewerbe und Umfeld an vorderster Front mitwirken zu können und mich den Herausforderungen, die auf uns zukommen, zu stellen», sagt der neue CEO.

Dabei wolle er mit dem bereits Erreichten weiterbauen, aber auch gezielt Akzente setzen, um das Unternehmen in die Zukunft zu führen, schreibt Roth Gerüste in einer Medienmitteilung. Insbesondere im Bereich der Digitalisierung, der Logistik und der Prozessoptimierung sehe er Potenzial, hält der passionierte Freizeitsportler fest.

Junge Menschen erreichen und begeistern

Zu den grössten akuten Herausforderungen zählt Philippe Wingeier den hart umkämpften Markt beziehungsweise die sinkenden Marktpreise und Margen sowie den Fachkräftemangel, der längst auch die Baubranche erfasst hat. Gerade im Bereich Personal sei die bisherige Strategie nach wie vor die richtige.

«Wir investieren viel in unsere Mitarbeitenden: fortschrittliche Arbeitsbedingungen und vielfältige Karrierechancen sind bei uns eine Selbstverständlichkeit», betont Wingeier, der eine Lehre als Zimmermann gemacht hat und sich später zum Holz- und Wirtschaftsingenieur ausbilden liess. Auch bezüglich Gleichstellung sei das 65-jährige Unternehmen mit zwei Frauen im Topmanagement heute gut aufgestellt.

Obwohl das Unternehmen derzeit 25 Lernende an mehreren Standorten in verschiedenen Berufen ausbildet, gibt es in Sachen Nachwuchs Nachholbedarf. Die Ausbildung im Gerüstbau sei bei jungen Menschen noch wenig bekannt und die Nachfrage entsprechend gering.

Zu Unrecht: «Wer erst einmal einen Fuss im Gerüstbau hat, den lässt die Passion für diesen vielseitigen Beruf nicht mehr los», ist Wingeier überzeugt. Auch Walter Fankhauser, während 26 Jahren CEO und neu Verwaltungsratspräsident des Unternehmens, misst den Mitarbeitenden eine zentrale Rolle zu. «Wir geben jedem eine Chance, der wirklich will», sagt er.

Zehntausende Projekte

Fankhauser, der 1996 in die Firma eingetreten ist, habe das konstante Wachstum des Unternehmens begleitet und Roth Gerüste in die Gewinnzone geführt. Das Unternehmen sei organisch gewachsen; mit den eigenen Leuten und den eigenen Werten. «Wir haben uns immer nach der Kundschaft und ihren Bedürfnissen ausgerichtet», umreisst der langjährige CEO und Mitinhaber die Strategie der letzten drei Dekaden.

Walter Fankhauser wurde als CEO abgelöst von Philippe Wingeier. Fankhauser ist neu Präsident des Verwaltungsrates der Roth Gerüste AG in Gerlafingen. Zvg

Walter Fankhauser, der im April 2023 das Pensionsalter erreicht und deshalb die Unternehmensführung in neue Hände gibt, kann auf zehntausende Projekte zurückblicken, die er zusammen mit zuletzt 700 Mitarbeitenden realisiert hat. Obwohl jedes dieser Projekte in Umfang und Planung ganz unterschiedlich gewesen sei, habe es immer einen gemeinsamen Nenner gegeben: «In jeden einzelnen Auftrag ist hundert Prozent Leidenschaft geflossen», so Walter Fankhauser. (mgt/uby)

