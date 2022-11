Gerlafingen: Frau von Mann mit Messer bedroht und leicht verletzt

Gerlafingen Frau wird mit Messer bedroht und dabei leicht verletzt In Gerlafingen ist eine Frau am Sonntagabend von einem Mann bedroht und mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei sucht deshalb Zeugen. 21.11.2022, 13.44 Uhr

Am Sonntag um circa 21.30 Uhr war eine Frau in Gerlafingen zu Fuss auf dem Trottoir der Obergerlafingenstrasse unterwegs. Im Bereich Einmündung Schulhausstrasse sei ein derzeit unbekannter Mann an die Frau herangetreten und habe sie mit einem Messer bedroht. Das teilt die Kantonspolizei Solothurn mit. Dabei wurde die Geschädigte leicht verletzt.