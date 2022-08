Gerlafingen: Feuerwehrleute von Amtsgeheimnis entbunden

Brandserie Gerlafinger Feuerwehrleute für Ermittlungen vom Amtsgeheimnis entbunden Der Gemeinderat Gerlafingen legalisiert einen Zirkulationsbeschluss im Zusammenhang mit der Brandserie. mgt 26.08.2022, 16.06 Uhr

In der Nacht auf Sonntag, 8. Mai brennt die Waldhütte des Vereins Natur- und Vogelschutzverein in Halten komplett nieder. Kapo So / zvg

An der Gemeinderatssitzung in Gerlafingen wurde ein Zirkulationsbeschluss vom 14. Juni legalisiert. Aufgrund der Dringlichkeit wurde damals diese Art der Beschlussfassung gewählt. Es ging darum, dass die Feuerwehrleute der Feuerwehr Gerlafingen in Zusammenhang mit der Brandserie im Wasseramt vom Amtsgeheimnis entbunden werden mussten, so dass sie bei den Ermittlungen der Kantonspolizei Red und Antwort stehen konnten. Der Gemeinderat bestätigte diesen Beschluss einstimmig.

Mehrere Jubiläen im kommenden Jahr

Aus Anlass des 200-jährigen Bestehens des Stahlwerks im Jahr 2023 soll ein Kunst-Wettbewerb initiiert werden. Ziel ist es, im Oberfeldpark eine neue Brunnen-Eisenskulptur oder ein Wasserspiel aus Metall nach dem Vorbild des Tinguely-Brunnens zu erhalten.

Der Gemeinderat folgte dieser Absicht einstimmig und setzte für die Vorbereitung und die anschliessende Umsetzung eine Arbeitsgruppe ein, die sich nun um die Ausschreibung, die Finanzierung und das Konzept kümmern wird. Der finale Startschuss für den Wettbewerb wird dann in einem zweiten Schritt folgen.

Ein weiteres Jubiläum feiert im kommenden Jahr der Kulturausschuss Gerlafingen. Dieses Jubiläum bewog den Ausschuss dazu, das 30-jährige Mobiliar im Kulturkeller zu erneuern. Aus diesem Grund wurde dem Gemeinderat beantragt, im Budget 2023 total 22'000 Franken für 100 neue Stühle einzustellen.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, diesem Antrag zu folgen und wandelte den Antrag in einen Nachtragskredit zu Lasten der Rechnung 2022 um, so dass die Stühle sofort bestellt werden können und dann trotz der zu erwartenden längeren Lieferfrist am ersten Anlass im Jubiläumsjahr bereit stehen werden.