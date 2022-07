Gerlafingen Velofahrerin nach Kollision verletzt – Polizei sucht Zeugen Eine Velofahrerin stürzte am Samstagmorgen bei einer Kollision mit einem Auto und verletzte sich dabei schwer. 02.07.2022, 14.06 Uhr

Eine 50-jährige Velofahrerin stürzte bei der Kollision mit einem Auto (Symbolbild) Keystone

Eine Velofahrerin war am Samstagmorgen um 7.10 Uhr auf der Wilerstrasse in Gerlafingen in Richtung Bahnhofstrasse unterwegs. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Auto, das in dieselbe Richtung fuhr. Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Solothurn , stürzte die 50-jährige Frau dabei und verletzte sich erheblich. Sie wurde mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht.