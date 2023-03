Gerlafingen: Philippe Wingeier führt neu Roth Gerüste AG

Gerlafingen Die Roth Gerüste AG, der grösste Gerüstbauer der Schweiz, hat einen neuen Geschäftsführer: «Wir wollen konsequent ein wenig wachsen» In der Roth Gerüste AG mit Hauptsitz in Gerlafingen übernimmt der Saanenländer Philippe Wingeier das Zepter von Walter Fankhauser. Dieser führte die Firma während 18 Jahren durch Höhen und Tiefen. Urs Byland Jetzt kommentieren 23.03.2023, 05.00 Uhr

Philippe Wingeier, CEO der Roth Gerüste AG. Bild: Hanspeter Bärtschi

Der grösste Gerüstbauer der Schweiz kommt aus Gerlafingen. Obwohl die Roth Gerüste AG 20 Standorte in der Schweiz hat, findet man auch heute noch den Hauptsitz im Wasserämter Dorf. Dort, am Bolacker 5, werden die Geschicke des Unternehmens mit 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entschieden.

Neu führt der Saanenländer Philippe Wingeier, der als Geschäftsführer auf Walter Fankhauser folgt, das Unternehmen. Fankhauser leitete 27 Jahre lang mit Leib und Seele, wie Wingeier sagt, die Roth Gerüste AG und brachte die angeschlagene Firma höchst erfolgreich wieder auf Vordermann. Dazu gehörten mehrere Besitzerwechsel und am Anfang auch eine Aufteilung der Firma. Walter Fankhauser wechselte vor einigen Wochen mit der Übergabe der Geschäftsführung an Philippe Wingeier in den Verwaltungsrat.

Walter Fankhauser. Bild: zvg

Breit gefächerte Ausbildung

Wie bekannt der Gerüstbauer mit dem rot-weissen Logo ist, zeigt eine Anekdote, die Wingeier erzählt. «Wir wurden auf eine Baustelle gerufen, weil mit dem Gerüst etwas nicht stimmte.» Dort stellte man fest, dass das Material von der Roth Gerüste AG gestohlen wurde! Anstatt ins Magazin wurde das Material umgeleitet und für eigene Zwecke missbraucht. «Das kann natürlich überall passieren», hält der 46-Jährige mit einem sympathischen Lächeln fest.

Zur Geschichte der Roth Gerüste AG Den Grundstein für das heutige Unternehmen Roth Gerüste AG legte 1958 Wolfgang Roth (gestorben 2010). Er startete in Gerlafingen einen Malerbetrieb, welchen er später mit dem Gerüstbau ergänzte. Das ehemalige Kleinstunternehmen wuchs bis Anfang der 1990er-Jahre rasch an, bis der boomende Wohnungsbau national in einen Immobiliencrash führte. Das Unternehmen geriet in finanzielle Turbulenzen. Die Firma wurde aufgesplittet in eine Roth Malerei AG (heute die Roth-Gruppe) und die Roth Gerüste AG. Letztere wurde 1993 vom deutschen Baudienstleister Plettac übernommen. Nach dessen Insolvenz gelangte die Roth Gerüste AG 2003 wieder in Schweizer Besitz. 2014 hat die Keystone Development aus Wollerau als Ankeraktionär die Mehrheit übernommen. Die Minderheit wird vom Management der Roth Gerüste AG gehalten. 2021 übernimmt die Ernst Göhner Stiftung Beteiligungen AG die Aktienmehrheit. Zusammen mit der CIC Capital und dem weiterhin am Unternehmen beteiligten Top-Management wird eine auf Langfristigkeit ausgerichtete Partnerschaft aufgebaut.

Mit Philippe Wingeier übernimmt ein gelernter Zimmermann die Verantwortung, der sich kontinuierlich weiterbildete. «Zimmermann ist eine gute Ausbildung. Man erhält ein Grundflair für verschiedenste Arbeiten.» Es folgten die Berufsmaturität, ein Studium zum Holzbauingenieur, ein Jahrespraktikum in Kanada. Zurück in der Schweiz stieg er in Basel in ein Start-up ein. Wingeier arbeitete an der Fachhochschule in Biel und absolvierte ein Betriebswirtschaftsstudium.

Nach der Heirat zog es ihn zurück ins Saanenland, wo er bei der Frutiger AG während 18 Jahren in leitenden Positionen arbeitete, zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung. «Ich war ‹Frutiger› durch und durch, und ich besuchte jede Baustelle, um mir ein Bild machen zu können.» Das habe er auch bei der Roth Gerüste AG so gehalten. Von ihr wurde der 46-Jährige abgeworben.

Die Firma soll organisch wachsen

Auch als grösster Gerüstbauer der Schweiz verfolge die Roth Gerüste AG einen Wachstumsplan. «Wir wollen konsequent ein wenig wachsen. Die Firma soll organisch wachsen, aber wenn sich Akquisitionen anbieten, packen wir selbstverständlich die Chance.» Eine Bedingung müsse aber erfüllt sein: «Sie sollten das gleiche Material haben wie wir.»

Roth Gerüste sind überall in der Schweiz anzutreffen. Hier beispielsweise in Gstaad. Bild: SZ-Archiv

Die Konkurrenzsituation beschreibt Wingeier wie folgt: «Wir sind national der Grösste. Regional wollen wir zu den Besten gehören, sind aber oft nicht die Grössten.» Es gebe wenig Firmen, die schweizweit tätig sind, hier profitiert die Roth Gerüste AG von ihrem Niederlassungsnetz. «Das macht uns einzigartig und stark.»

Sie könnten Grossprojekte machen und gleichzeitig den Tagesbetrieb in der Region sicherstellen. «Bei den Grossprojekten sind die Auftraggeber froh, wenn sie auf ein gesundes Unternehmen zählen können, das auch morgen noch kommt, das sich ans Gesetz – also keine Schwarzarbeit – und an die Suva-Regeln hält und das die Mehrwertsteuer korrekt abrechnet.»

Die Roth Gerüste AG ist auch regional stark. Hier wurde die Kirche in Allenwinden ZG eingerüstet. Bild: Werner Schelbert

«Nicht unfallträchtiger als andere Branchen»

Die Suva-Regeln seien streng. Es gilt eine neue Bauarbeiterverordnung, in der der Gerüstbau explizit erwähnt ist. «Wenn man aber die Arbeitssicherheit einhält, ist das Metier nicht unfallträchtiger als andere», sagt Wingeier. Die Roth Gerüste AG gibt viel Geld aus für die Sicherheitsausrüstung der Mitarbeitenden. «Wir haben eher Mühe, weil sich die Mitarbeitenden nicht richtig verhalten und die Regeln missachten – um schneller zu arbeiten oder weil sie diese unnötig finden.»

Einmal im Jahr werden alle 700 Angestellten zu einem Sicherheitskurs aufgeboten, wo jeweils einzelne Themen abgearbeitet werden. «In diesem Jahr hatten wir beispielsweise Schwerpunkte wie ‹Material am Kran anhängen› oder ‹Gerüstaufbau›.»

Obwohl das Unternehmen derzeit 25 Lernende an mehreren Standorten in verschiedenen Berufen ausbildet, gebe es beim Nachwuchs. Die Ausbildung im Gerüstbau sei bei jungen Menschen noch wenig bekannt und die Nachfrage entsprechend gering. Zu Unrecht: «Wer erst einmal einen Fuss im Gerüstbau hat, den lässt die Passion für diesen vielseitigen Beruf nicht mehr los», zeigt sich Philippe Wingeier überzeugt.

700 Angestellte und nochmals so viele Temporäre Im Mitarbeiterbereich wird versucht, mit Unterakkordanten und temporären Mitarbeitenden die Spitzen zu brechen. «Das ist unsere Strategie, um ein hohes Auftragsvolumen abzufangen. So müssen wir bei kleinerem Auftragsvolumen, früher beispielsweise im Winter, nicht gleich angestellte Mitarbeitende entlassen.» Wingeier koordiniert ebenso viele fremde Mitarbeitende, wie die Firma eigene Angestellte hat. «Wir haben immer zwischen 1300 und 1400 Leute im Einsatz.» Wegen des Fachkräftemangels ist Roth Gerüste auf ausländische Arbeiter angewiesen. Die Rekrutierung im Ausland erfolgt über die jeweiligen Niederlassungen. «Rekrutiert wird dort oft innerhalb der Familie.» Entsprechend finden sich viele Nationalitäten, wie in der Baubranche generell, unter den Gerüstbauern in der Gerlafinger Firma. «Wir investieren viel in unsere Mitarbeitenden: Fortschrittliche Arbeitsbedingungen und vielfältige Karrierechancen sind bei uns eine Selbstverständlichkeit.» (uby)

