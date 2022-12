Gerlafingen Die Gerlafinger Dorfmetzg Dicsö schliesst nach 25 Jahren: «Wir hatten eine treue Stammkundschaft» Das Haus haben die Dicsös verkauft, aber sie können noch bis auf weiteres ihren Partyservice in der ehemaligen Metzgerei vorbereiten. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 28.12.2022, 16.00 Uhr

Stefan und Sibylla Dicsö an der Gewerbestrasse 12 in Gerlafingen schliessen Ende Jahr ihre Metzgerei. Bruno Kissling

1997 übernahmen Sibylla und Stefan Dicsö die Metzgerei im Dorfkern vom Vorbesitzer, der Familie Emmenegger. «Ich war der letzte Lehrling, der ab 1974 in diesem Betrieb seine Ausbildung absolvierte», berichtet der Metzgermeister. Von Grund auf mit allem vertraut, was zum Verarbeiten und Veredeln von Fleisch gehört, verzichteten er und seine Frau Sibylla aus Überzeugung auf das Schlachten von Tieren, wie es bis Anfang der 1990er-Jahre hier an der Gewerbestrasse noch stattfand.

«Wir waren schnell in der Lage, uns einen treuen Kundenstamm aufzubauen. Mit dem uns bis jetzt ein herzliches Verhältnis verbindet», sagen beide. Die vielen persönlichen Gespräche, für die man hier in der Dorfmetzg noch Zeit hatte, bleiben ihnen in Erinnerung.

«Wir kannten und kennen die Familien, die schon mit ihren Kindern bei uns einkauften. Wir haben sie begleitet, sie beim Einkauf beraten und erlebten, dass der Nachwuchs inzwischen erwachsen ist und wiederum mit seinen Kindern zu uns ins Geschäft kommt.»

Auch in Montreux wurden Gerlafinger Spezialitäten verspeist

Besonders gerne – und dafür reisten Kunden aus der sehr erweiterten Region an, eine ehemalige Gerlafingerin sogar aus Montreux – wurde das feine Aufschnittsortiment als Spezialität des Hauses gekauft. Das Grundrezept dafür hatte Dicsö vom Lehrbetrieb Emmenegger übernommen und dann geschmacklich mit seinem «eigenen Touch», wie er festhält, versehen.

Sehr beliebt und nachgefragt waren neben Fleisch in allen Varianten auch die angebotenen «kleinen aber feinen» Grillsortimente. Wichtig zu wissen ist, dass Dicsö auf Tiefkühlräume verzichtete, um alles immer frisch und nicht tiefgekühlt und aufgetaut anbieten zu können.

Vom «Abwandern» der Kundschaft zu den Grossverteilern habe das Metzgerpaar nicht allzu viel gespürt. Eher mache sich ein leicht veränderter Fleischkonsum in der Kundschaft und ebenso deren durchs Älterwerden bedingter Wohnortwechsel bemerkbar. Eine jahrelange solide Partnerschaft habe mit Restaurants im näheren Umfeld bestanden, die von der Dorfmetzg Dicsö beliefert wurden.

Das zweite Standbein

Seit rund 20 Jahren betreibt das Ehepaar Dicsö seinen Partyservice als zweites Standbein und erfüllt damit Wünsche von privaten Gastgebern. Die umsichtige Zauberin, die fantasievolle Buffets für Apéro, Salate, Grilladen, Fondue chinoise und Dessert neben ihrer Verkaufstätigkeit im Laden herstellt, ist Sibylla, die beruflich eigentlich über einen kaufmännischen Hintergrund verfügt.

«Meine Frau ist eine begeisterte Köchin und macht das alles mit grosser Leidenschaft», lobt ihr Ehemann. Von April bis Oktober war der Partyservice in den vergangenen Jahren jeweils komplett ausgebucht.

Stefan und Sibylla Dicsö werden weiterhin einen Partyservice anbieten. Bruno Kissling

Auch wenn Dicsös nun zum Jahresende den Laden schliessen und die gesamte Liegenschaft verkauft haben, wird der Partyservice weiterhin angeboten. «Wir haben die Möglichkeit, die Herstellung der Buffets bis zu einer neuen Nutzung des Gebäudes in unseren ehemaligen Geschäftsräumen vorzunehmen.» So hoffen beide Ehepartner auf einen sanften Übergang in ihren immer noch aktiven Ruhestand. Lust und Ideen für die Weiterarbeit haben beide noch genug.

