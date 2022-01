Der keltische Krieger von Gerlafingen

Gerlafingen Das Schwert aus der Baggerschaufel – ein keltisches Kriegergrab in Gerlafingen Im September 2019 wurde bei Baggerarbeiten auf einer Grossbaustelle im «Sackzelgli» ein Grab aus der Eisenzeit angeschnitten. Der Baggerführerin ist es zu verdanken, dass die Funde nicht unbemerkt auf dem Aushub landeten, sondern an die Kantonsarchäologie gelangten. Urs Byland Jetzt kommentieren 28.01.2022, 05.00 Uhr

Gefunden wurden Schwert, Armring, Schild, Lanzenspitze und Knochen. Illustration: Monika Krucker

«Ich habe sofort gewusst, dass es etwas Wertvolles sein könnte», erzählt Baggerführerin Marlise Hofmann von der Langenthaler Baufirma Witschi AG. Ein Teilstück im Aushub der Baggerschaufel sei ihr aufgefallen, auch weil sie Interesse an archäologischen Funden habe. «Ich finde das spannend und faszinierend.»

Die Baufirma stoppte die Bauarbeiten in diesem Bereich und informierte die Kantonsarchäologie, die am gleichen Tag eine Nachuntersuchung der Fundstelle durchführte.

Zum Vorschein kamen menschliche Knochen, einige Eisenobjekte, darunter ein verbogenes Eisenschwert sowie ein Bronzearmring. Die Ausstattung des Grabes mit Schwert, Lanze und Schild zeichnet den etwa mit 50 Jahren verstorbenen Mann als Krieger aus, der in der Eisenzeit (700 v.Chr. bis Zeitenwende) lebte.

Angenommen wird, dass er aus der mittleren Latènezeit (um 200 v. Chr.) stammt. Es ist das einzige gut bekannte Waffengrab jener Zeit im Kanton Solothurn, wie dem Jahresbericht des kantonalen Amtes für Denkmalpflege und Archäologie zu entnehmen ist.

Ausgrabung im Sackzelgli: Die gefundenen Objekte. Martin Bösch

Am östlichen Rand der Baugrube konnte in einer Tiefe von 1,25 Metern noch der Rest einer Grabgrube in Form einer graubraunen Verfärbung im Boden dokumentiert werden. Eine Einfassung der Grubenwände mit Steinen lag nicht vor und wäre der Baggerführerin bestimmt aufgefallen.

Um die Grabstelle fanden sich keine weiteren Beigaben mehr. Bei der Nachuntersuchung und dem folgenden, von der Kantonsarchäologie begleiteten Aushub kamen keine weiteren Gräber zum Vorschein.

Ein Spezialist für die Eisenzeit untersuchte die Funde

Bis zu dieser Neuentdeckung waren aus Gerlafingen keine latènezeitlichen Funde bekannt. Nächstgelegene Grabfunde jener Zeit stammen aus den Nachbarsgemeinden Recherswil und Oekingen, wie Stefan Schreyer weiss.

Der freischaffende Archäologe aus Bern wurde von der Kantonsarchäologie angefragt, die Funde auszuwerten. «Ich bin Spezialist für die Eisenzeit», erklärt Schreyer.

«Es ist das erste keltische Grab, das in den letzten 50 Jahren im Kanton Solothurn gefunden wurde. Gräber von Kriegern mit so gut erhaltenem Schwert sind sehr selten.»

Die Skelettreste gehörten zu einem etwa 50 Jahre alten Mann. Sie stammten hauptsächlich von der linken Körperseite. Da kaum Knochen vollständig erhalten waren, konnte die Körpergrösse nicht ermittelt werden. Es fanden sich keine Spuren von alten Verletzungen an den Knochen.

Das Eisenschwert steckt nach wie vor in der Schwertscheide. Aus konservatorischen Gründen wurde darauf verzichtet, das verbogene Schwert wieder gerade zu biegen und dieses aus der verzierten Scheide zu entfernen. Das Eisenschwert ist über 95 Zentimeter lang. Wie die durch Computertomografie angefertigten Schnittbilder zeigen, besteht die Schwertklinge nicht aus einem massiven Stück Eisen, sondern aus mehreren feinen Lagen.

Es dürfte sich demnach bei diesem Schwert um sogenannten Lagendamast handeln. Dazu wurden mehrere Lagen von Eisensträngen unterschiedlicher Härtegrade zusammengeschmiedet. In der Mittellatènezeit war auch die Streifendamasttechnik bekannt, bei der abwechselnd Bänder aus hartem Stahl und aus weichem Eisen verschweisst wurden. Daneben wurden auch Schwerter aus einem einzigen phosphorreichen Eisenstück geschmiedet, so Schreyer.

Verzierungen auf der Schwertscheide gefunden

Auf der Klinge kam im Computertomogramm eine durch die Schwertscheide verdeckte Schlagmarke zum Vorschein. Sie zeigt ein Tiermotiv, und zwar ein nach rechts orientiertes Wildschwein, das zur Schwertspitze schaut. «Dazu wurde das Schwert erhitzt und mit dem Hammer auf einen Stempel geschlagen und so die Zeichnung eingeprägt», erläutert Schreyer. Verschiedene Untersuchungen hätten plausibel aufgezeigt, dass den Markierungen am ehesten eine magische Bedeutung zukommt.

Die Funde wurden mit modernen technischen Hilfsmitteln analysiert. So wurden beispielsweise auch Fragmente von Verzierungen auf der Schwertscheide gefunden. Herausgefunden wurde auch, dass der bronzene Spiralarmring am linken Oberarm getragen wurde, wie Farbspuren am Knochen zeigen. Der Armring besteht aus einem ovalen Bronzedraht mit zwei Windungen. Die beiden Enden fehlen. Solche Ringe wurden hauptsächlich von Frauen getragen und kommen nur selten in Männergräbern vor.

Klassische Dreierausrüstung eines keltischen Kriegers

Zusammenfassend stellt Stefan Schreyer im Bericht fest, dass dem Krieger bei seiner Bestattung das Schwert mit umwickeltem Schwertgurt beim linken Arm und der Schild auf dem linken Oberschenkel niedergelegt wurden. Auch die Lanze lag wohl auf der linken Seite. Am linken Oberarm trug der Krieger einen Spiralarmring als Schmuck.

Höchstwahrscheinlich war er in einem Holzsarg beigesetzt worden. Der Mann wurde folglich mit der klassischen Dreierausrüstung eines keltischen Kriegers, mit Schwert, Schild und Lanze, bestattet.

Diese Dreierausrüstung ist während der Mittellatènezeit in Mitteleuropa typisch und weit verbreitet. Männer mit dieser Waffenausstattung werden einer sozial gehobenen Schicht zugerechnet und dürften innerhalb der keltischen Gesellschaft eine bevorzugte Stellung eingenommen haben.

Zur Illustration erklärt Stefan Schreyer: «Gefunden wurden Schwert, Armring, Schild, Lanzenspitze und Knochen. Wir wissen nicht, ob das Schild bemalt ist. Wir wissen aber aufgrund von anderen Funden, wie Schilder damals aussahen oder Schuhe und Kleider.»

