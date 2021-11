Kunstgruppe Schweiz: Ausstellung in Gerlafingen

Gerlafingen Ausstellung «Cycle Art»: Upcyclingkunst in der Alten Zimmerei von Fritz Mosimann Die Kunstgruppe Schweiz organisierte in Gerlafingen eine Ausstellung mit 14 Kunstschaffenden, darunter auch regionalen. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 23.11.2021, 16.56 Uhr

Austellung in der alten Zimmerei in Gerlafingen: Monika Aerni, Leiterin der Kunstgruppe Schweiz (2. v. l.) mit den Ausstellenden Karin Walter (l.), Ed Adji alias Ed Woodpecker und Magdalena Stähli in der Alten Zimmerei Vanessa Simili

Die Alte Zimmerei, in der Fritz Mosimann über 40 Jahre lang gearbeitet hat, ist am Wochenende zum Ausstellungsort für 14 Kunstschaffende aus der ganzen Schweiz geworden. Mit dabei waren auch Magdalena Stähli, Riedholz und Ed Adji alias Ed Woodpecker, Hessigkofen.

«Holz ist meine Leidenschaft», sagt der gelernte Zimmermann Woodpecker.

«Die Wärme, der Geruch und die unvergleichliche Struktur jedes Holzstücks, sind die Hauptquellen meiner Inspiration.»

Ursprünglich aus Nigeria, hat Ed Woodpecker in Aefligen im Emmental vor neun Jahren eine Lehre als Zimmermann abgeschlossen. Dabei habe er gesehen und erlebt, wie viel gutes, noch brauchbares Holz als Brennholz weggeworfen werde.



Woodpecker begann, diesem vermeintlich ausgedienten Holz neues Leben einzuhauchen. Durch kleine – und auch mal grössere – Eingriffe und mit einer erfrischenden Verspieltheit schafft Ed Woodpecker Werke an der Schnittstelle zwischen Kunst und Design: Ein Vogelhaus, das durch einen Handgriff überraschend zu einer kleinen Bar wird oder eine Garderobe, an der sich ein Specht der Stange entlang mit dem Schnabel klopfend nach unten bewegt. Diese und weitere Arbeiten entstehen in seiner Werkstatt in Hessigkofen, die er seit zwei Jahren als Selbstständiger betreibt.



Alten Bildern wieder Leben einhauchen



Auch Magdalena Stähli integriert in den ausgestellten Arbeiten Ausgedientes. Alte holzgerahmte Ölbilder, die im Brockenhaus abgegeben werden, weil sie offenbar wertlos geworden sind, nimmt sie zur Ausgangslage für ihre Arbeiten. Von ihrem Atelier aus, das sich gerade über einer Brockenstube befindet, könne sie das bestens beobachten. Solche Bilder übermalt sie. Mitsamt Rahmen. Sie verwendet dabei Acrylfarbe, Sand, Kaffeesatz etc. und macht daraus «etwas Neues».

«Ich will dem Alten den Platz geben, den es verdient. Es ist noch immer da, aber in einem anderen Kleid.»

Man könne insbesondere in der aktuellen Zeit geradezu zusehen, wie vieles Alte bröckle, ähnlich der alten, ausgetrockneten Ölfarbe auf manchen Bildern. Die einzige Konstante sei die Veränderung. Diese will sie zum Thema machen. Die Zeit des Lockdowns hat die als Hochbauzeichnerin und Bauleiterin tätige Riedholzerin genutzt, um sich künstlerisch weiterzuentwickeln. Holz, Beton und Bitumen haben ihr Interesse geweckt, diese Elemente werden Eingang finden in ihr künftiges Werk.

Ein Erfolg für den Ausstellungsort Alte Zimmerei



Die Pandemie und die damit verbundenen erschwerten Bedingungen für Künstlerinnen und Künstler seien ausschlaggebend gewesen für die Ausstellung «Cycle Art», erklärt Organisatorin Monika Aerni Winiger aus Fulenbach.

«Künstlerinnen und Künstler hatten kaum Möglichkeiten, ihre Werke zu präsentieren.»

Viele hätten während dieser Zwangspause bereits vorhandene Objekte und Bilder weiter bearbeitet und hätten so aus Bestehendem neue Werke und Interpretationen entstehen lassen. So leitet sich der Titel der Ausstellung von der sogenannten Re- und Upcyclingkunst ab.



Seit einem Jahr leitet Aerni Winiger, von Hause aus Grafikerin, die Kunstgruppe Schweiz, die inzwischen an die 400 Mitglieder schweizweit zählt. Den Ausstellungsort der Alten Zimmerei habe sie dank des Mitglieds der Gruppe und Ausstellerin Lucia Grolimund aus Egerkingen gefunden. Die Partnerin von Fritz Mosimann wusste um die leerstehende Liegenschaft an der Kriegstettenstrasse und war an der Organisation dieser Form der Zwischennutzung beteiligt. Dass die Besucherinnen und Besucher sich am Ambiente der Alten Zimmerei dermassen erfreuen würden, das hätte Mosimann nicht gedacht. Der Anlass und das zahlreiche Publikum haben seine Erwartungen bei Weitem übertroffen.