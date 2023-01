Gerlafingen SO: Feuerwehr findet toten Mann nach Brand in Wohnung

Gerlafingen Brand in Mehrfamilienhaus: Feuerwehr findet einen toten Mann In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Gerlafingen ist es in der Nacht auf Dienstag zu einem Brand gekommen. Während dem Löscheinsatz wurde in der betroffenen Wohnung eine leblose Person aufgefunden. 31.01.2023, 11.22 Uhr

In der vom Brand betroffenen Wohnung wurde ein toter Mann gefunden. pks

Es ist kurz vor 2.30 Uhr in der Nacht auf Dienstag, als die Kantonspolizei Solothurn über eine Rauchentwicklung in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Langfeldstrasse in Gerlafingen informiert wird.

Angehörige der Feuerwehr Gerlafingen seien rasch vor Ort gewesen und konnten den Brand unter Kontrolle bringen und schliesslich vollständig löschen. Das schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung. Mehrere Personen aus den umliegenden Wohnungen der betroffenen Liegenschaft seien vorübergehend evakuiert worden.

Während dem Löscheinsatz wurde in der vom Brand betroffenen Wohnung ein lebloser Mann aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich um den Wohnungsmieter handeln. Zur Klärung der Umstände sowie der Brand- und Todesursache wurde umgehend eine Untersuchung eingeleitet.

Gemeindepräsident Philipp Heri zeigt sich am Tag nach dem Brand betroffen: «Es ist nie schön, wenn man mitten in der Nacht in einer solchen Situation aufgeboten wird». Zudem stehe immer ein menschliches Schicksal hinter einem solchen Ereignis.

Vierzehn Personen mussten ihre Wohnungen vorübergehend verlassen, sie fanden grösstenteils Unterschlupf im Gemeinderatssaal und wurden von Heri persönlich mit Kaffee und Mineralwasser bewirtet. Eine Familie wurde vorübergehend von Verwandten aufgenommen. Heute morgen - nachdem die Wohnungen exzessiv gelüftet wurden - konnten alle bereits wieder zurückkehren.

Nebst verschiedenen Spezialdiensten der Kantonspolizei Solothurn standen die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn, Angehörige der Feuerwehr Gerlafingen und eine Ambulanzbesatzung im Einsatz. (pks)