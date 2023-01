Gerlafingen: 20-Jähriger prallt bei Selbstunfall gegen Stein

Gerlafingen 20-Jähriger prallt bei Selbstunfall mit dem Auto gegen einen Stein – niemand verletzt Auf der Kriegstettenstrasse in Gerlafingen kam es am Samstagnachmittag zu einem Selbstunfall mit einem Auto. Das Fahrzeug mussten vom Abschleppdienst abtransportiert werden. Verletzt wurde dabei niemand. 15.01.2023, 12.25 Uhr

Am Auto entstand Sachschaden. Kantonspolizei Solothurn

So hatte sich ein 20-Jähriger seinen Samstagnachmittag bestimmt nicht vorgestellt. Der Autofahrer war auf der Kriegstettenstrasse in Gerlafingen in Richtung Kriegstetten unterwegs, als er aus noch unerklärlichen Gründen die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor. Dabei kam rechts von der Strasse ab und das Auto durchbrach in der Folge einen Grünzaun, prallte gegen einen Stein und kam schliesslich zurück auf der Strasse zum Stillstand.