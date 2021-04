Gemeindewahlen Verdacht Amtsmissbrauch: Mit einer Strafanzeige wird der Wahlkampf in Derendingen so richtig angeheizt Markus Baumann verdächtigt Roger Spichiger, seinen parteiinternen Gegenkandidaten um das Gemeindepräsidium, des Amtsmissbrauchs. Urs Byland 13.04.2021, 18.15 Uhr

Angriff: Markus Baumann

Den Kampf um das Gemeindepräsidium in Derendingen könnte am Ende nicht die Stimmbürgerin oder der Stimmbürger entscheiden, sondern der Richter. Elf Tage vor dem ersten Wahlgang bezichtigt der «wilde» SP-Kandidat Markus Baumann, Kantonsrat und Präsident des Gewerkschaftsbundes Kanton Solothurn, seinen Konkurrenten, Roger Spichiger, offizieller SP Derendingen-Kandidat und Bauverwalter, des Amtsmissbrauchs.

In einer Medienmitteilung schreibt Baumann, dass Spichiger wiederholt persönliche Wahlwerbung auf Kosten der Einwohnergemeinde Derendingen dem «Azeiger» beigelegt haben soll. Dies würden mehrere Zeugen bestätigen, was Baumann auch auf Nachfrage wiederholt. Das habe ihn nun dazu veranlasst, den Fall bei der Polizei anzuzeigen, weil der Verdacht auf Amtsmissbrauch gegeben sei.



«Steuerzahler und Dorfweibel geschädigt»



Privatpersonen, Firmen und Organisationen, welche Werbebeilagen dem «Azeiger» beilegen, haben dafür die Derendinger Dorfweibel zu entschädigen, schreibt Baumann. Beilagen der Gemeindeverwaltung werden über eine Jahrespauschale entschädigt. Roger Spichiger habe im März als Kantonsrat kandidiert und stelle sich aktuell als Gemeindepräsident zur Wahl.

«Um die Entschädigung an die Dorfweibel zu umgehen, soll Roger Spichiger in seiner Funktion als Abteilungsleiter Bau und Planung der Einwohnergemeinde Derendingen wiederholt das Verteilen persönlicher Wahlwerbung über die Gemeindeverwaltung abgewickelt haben», mutmasst Markus Baumann in seiner Mitteilung.

«Mit diesem Vorgehen hätte er sich einen unrechtmässigen Vorteil verschafft, die Kosten für seine Wahlkämpfe den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern aufgebürdet und die Dorfweibel finanziell geschädigt»

, so Baumann weiter.



«So geht das nicht!» Die Gemeinde sei kein Selbstbedienungsladen. Für ihn sei es nicht hinnehmbar, wenn sich Chefbeamte Rechte herausnehmen, die ihnen so nicht zustehen. «Wer als Verwaltungs- oder Behördenmitglied seine Stellung missbraucht, um sich oder andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, begeht Amtsmissbrauch.»



«Unwissenheit», sagt Roger Spichiger



«Das habe ich nicht gewusst», reagiert ein perplexer Roger Spichiger auf die Anschuldigung. Er habe mit dem «Azeiger» am letzten Donnerstag Postkarten verteilen lassen. «Ich habe die Postkarten dem Dorfweibel abgeben lassen. Mir war nicht bewusst, dass das etwas kostet.»

In der Defensive: Roger Spichiger

Er habe gedacht, weil es etwas Politisches sei wie Beiträge von Parteien, werde das mit der jährlichen Gemeindepauschale abgegolten. Im Nachhinein habe er nun von den Dorfweibeln erfahren, dass die Kosten jeweils vor Ort beglichen würden. «Das wusste ich nicht, weil ich ja die Postkarten nicht selber gebracht habe.» Er wolle die Bezahlung noch am Dienstag Abend nachholen, «Das ist mein Fehler», sagt Spichiger und begründet sein Vorgehen mit Unwissenheit.

Markus Bauman ist sich darüber im Klaren, dass er schwere Vorwürfe gegenüber Roger Spichiger erhebe. «Ich habe mich bisher im Wahlkampf ums Gemeindepräsidium stets fair verhalten, und ich werde dies auch weiterhin tun. Umsomehr finde ich es schade, dass ich zu solch einschneidenden Massnahmen greifen muss», so Baumann.

Es sei ihm einfach zu viel geworden. «Ich mache hier nicht Wahlkampf. Ich würde ebenso eingreifen, wenn ich nicht kandidieren würde.» Ihm sei es wichtig, dass alle Parteien und Kandidaten genau die gleichen Bedingungen haben. Aber in Derendingen «können gewisse Leute nicht unterscheiden, was mein und was dein ist».