Gemeindewahlen Reduktion der Gemeinderatssitze in Derendingen – welche Faktoren geben den Ausschlag? Ein Blick auf die kommenden Gemeinderatswahlen in Derendingen. Thema ist die Reduktion des Gemeinderats, der Neuauftritt der SVP und gleichzeitig der SP-interne Kampf ums Gemeindepräsidium. Urs Byland 23.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gruppenbild mit dem Gesamtgemeinderat von Derendingen 2017: Wer hat damals damit gerechnet, dass bereits auf die nächste Legislatur hin der Gemeinderat von elf auf sieben Sitze reduziert wird?

zvg

«Zu spekulieren gibt es viel», kommentiert Florian Broghammer, Kandidat der FDP Derendingen, die kommenden Gemeinderatswahlen. Da ist einmal die Reduktion der Anzahl Gemeinderatssitze von bisher elf auf neu sieben. Genau sieben Bisherige treten auch wieder an. Nicht mehr dabei sein werden der Gemeindepräsident Kuno Tschumi (FDP), sein Parteikollege Daniel Adam sowie die bisherigen SP-Vertreter Roger Spichiger und Patrick Reinhart.

Machen die sieben Bisherigen auch das Rennen? «Gut möglich», so Broghammer. «Der Gemeinderat hat als Ganzes in der letzten Legislatur gut gearbeitet, Ruhe in den Ratsbetrieb gebracht und stabile Verhältnisse in der Gemeinde geschaffen.»

Es ist kein Geheimnis, dass die drei Gemeinderatsparteien ursprünglich die sieben Sitze in Gesprächen untereinander bereits verteilt hatten und auf eine stille Wahl hin arbeiteten. «Die Idee hätte Sinn gemacht», sagt CVP-Kandidat Urban Cueni.

«Hat der Gemeinderat doch eine gute Arbeit geleistet und hätte für Stabilität sorgen können auch im Hinblick auf

die Veränderungen in der Verwaltung.»

SVP kommt mit einer neuen Generation



Einen Strich durch die Rechnung machte aber die SVP, die nach acht Jahren Abseitsstehen im Februar mit einer neuen Generation eine Wiedergeburt erlebte. «Wir wollen einen Sitz holen», sagt Daniel Schaer, Kandidat für den Gemeinderat.



«Mit der SVP ist durchaus zu rechnen», sagt Broghammer, wenn er als Anhaltspunkte die letzten kantonalen und nationalen Abstimmungen heranziehe, bei denen die SVP in Derendingen etliche Stimmen holte. Hat die Partei Erfolg, dann ist schon mindestens eine Bisherige oder ein Bisheriger draussen. Broghammer ortet aber auch im linken Kuchen Aufbruch und spricht von der grünen Welle, die möglicherweise auch Derendingen erfasst. «Das war vor vier Jahren in Derendingen noch kein grosses Thema.»



Hingegen glaube er nicht, dass die gleichzeitig stattfindende Wahl ums Gemeindepräsidium zweier SP-Kandidaten vermehrt linke Stimmberechtigte mobilisieren wird, die die Sitzverteilung im Gemeinderat beeinflussen.

«Es wird eine spezielle und anspruchsvolle Wahl, aber letztlich werden Köpfe gewählt. Wir haben überzeugende Kandidaten, die durchaus Chancen haben werden.»

Ziel der FDP seien drei Sitze und damit weiterhin die stärkste Fraktion zu bilden.



Stimmvolk soll vergangene Leistungen belohnen



Die Hoffnung stirbt zuletzt für die CVP. Ihre zwei Bisherigen treten wieder an, kommen aber sowohl von rechts als auch von links unter Druck. «Die Fakten liegen auf dem Tisch, wir schauen, dass wir einen oder zwei Sitze machen können», erklärt Urban Cueni. Er setzt auf die bisherigen Leistungen des Gemeinderates und darauf, dass diese Leistungen vom Stimmvolk auch gesehen und belohnt werden. «Wir haben in den letzten acht Jahre eine gute Politik gemacht und gezeigt, dass wir konsensfähig sind. Nun wünschen wir uns, dass man uns auch die Stimmen gibt, die wir brauchen.» Und nicht etwa der SVP, die sich wie ins gemachte Nest setzt. «Sie wittern Morgenluft, haben sich aber in den letzten acht Jahren nicht beteiligt. In dieser Zeit wurden viele wichtige Geschäfte abgewickelt, die gut verlaufen sind und die wir weiterhin beackern wollen.»



Die Kandidatinnen und Kandidaten 2021 CVP - Die Mitte

Urban Cueni (bisher), Nathan Graf, Peter Kosmann, Jacqueline Santangeli-Linder, Gregory Schmidlin und Markus Zwygart (bisher). FDP. Die Liberalen

Robert Baranyai, Florian Broghammer, Michael Käsermann (bisher), Nicole Marty, Roger Siegenthaler (bisher), Riccardo Sturzo (bisher), Petra Tschumi. SP und Grüne Derendingen

Christine Bänninger, Markus Baumann (bisher), Kosa Fetahu-Rrustemi (bisher), Sutha Ganapathipillai, Daniela Gilgen und Hansruedi Meyer. SVP Derendingen

Luis Fonseca, Daniel Schaer, André Winiger und Benjamin Zimmermann.

SVP will einen Sitz, SP ist für sich optimistisch



Dass in den letzten Jahren viel investiert worden ist, das weiss auch die SVP. «Aber da und dort ging der Kostenfokus verloren», beschreibt SVP-Kandidat Daniel Schaer die Situation aus seiner Sicht.



Seine Partei wolle künftig nur ausgeben, was eingenommen wird und die Steuerbelastung für den Mittelstand senken. Er rechne mit einem Sitz, das sei das Minimalziel. «Wir haben sicher eine Chance, auch weil es viele SVP-Sympathisanten in Derendingen gibt, die bisher keine Stimme hatten», so Schaer. Man sei bewusst mit dem Wechsel im Gemeinderat aufs Ressortsystem eingestiegen. «Wir haben die richtigen Kandidaten dafür und wollen Derendingen weiterhin attraktiv gestalten.»



Da ist Markus Baumann, Kandidat der SP, anderer Meinung. «Gut sie machen einen Neustart in Derendingen, aber ob sie einen Sitz machen? Das ist Kaffeesatz lesen.» Er prognostiziert drei Sitze für die FDP und einen für die CVP. Bleiben drei Sitze für die SP und Grünen. «Man muss optimistisch sein, und unsere Chancen sind intakt.»