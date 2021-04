Gemeindewahlen

Angeschwärzt

Wie stark die Aktion von Markus Baumann, seinen Kontrahenten des Amtsmissbrauchs zu bezichtigen, Roger Spichiger geschadet hat, ist schwer abzuschätzen. Den Sieg hat er nicht geholt. Die Stimmenden haben sich von diesem politischen Manöver, so muss man es nennen, nicht irritieren lassen. Sie haben in der Mehrzahl erkannt, dass es ihm nicht um das Wohl der Gemeinde, sondern darum ging, Spichiger in der Öffentlichkeit anzuschwärzen. Baumann hätte das Problem mit dem Parteikollegen klar anders lösen können, ja sollen. Einen solchen Gemeindepräsidenten wollen die Derendinger nicht. Trotzdem muss Roger Spichiger über die Bücher. Er muss für seinen Privataufwand selber geradestehen und kann nicht einfach die Gemeindekasse beanspruchen. Inhaltlich hat Markus Baumann schon recht. Gut also, dass Spichiger seinen Fehler zugibt und dafür geradesteht. So einen wünschen sich die Derendinger.

Urs Byland

urs.byland@chmedia.ch