Vor allem der Mittagstisch wird von den Buchegger Eltern sehr geschätzt

Dank des Angebotes eines Mittagstisches können oft zwei Elternteile arbeiten. Hanspeter Bärtschi

Rekordverdächtige 86 Stimmberechtigte fanden sich in der Mehrzweckhalle in Aetigkofen zur Gemeindeversammlung von Buchegg ein. Der Grossandrang dürfte vor allem auch der Teilrevision der Statuten des Schulverbandes Bucheggberg (SVBU) geschuldet gewesen sein. Aus diesem Grund beantragte Gemeinderat Niklaus Fischer, das Geschäft zuoberst auf die Traktandenliste zu setzen, was von der Versammlung einstimmig gutgeheissen wurde.

Seit dem Schuljahr 2016/2017 laufen in jährlich verlängerten Etappen in Lüterkofen, und später auch Messen, die Pilotprojekte Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung. Diese Pilotprojekte wurden bisher vom Vorstand des SVBU im Auftrag der Gemeinden geführt, ohne dass dafür bislang eine gesetzliche Grundlage vorlag.

Strukturen definitiv einführen

Im April 2021 wurde der SVBU-Vorstand schliesslich mit der Schaffung von definitiven Betreuungsstrukturen beauftragt. Auf diese Weise soll gewährleistet werden, dass das Angebot den nutzenden Eltern langfristig zur Verfügung steht. Gemeinderätin (Ressort Bildung) Anita Hug Mbungu meinte:

«Wenn die Eltern wissen, dass ihre Kinder gut versorgt sind, erleichtert das auch die Erwerbstätigkeit beider Elternteile.»

Das wirke sich letztlich auch positiv auf die Steuern und somit auf die Gemeindefinanzen aus. Dennoch waren insbesondere die finanziellen Auswirkungen für Buchegg ein Thema, das die Anwesenden interessierte. «Die Eltern zahlen einen grossen Beitrag, aber es ist nicht kostendeckend», erklärte Gemeindepräsidentin Verena Meyer-Burkhard bezogen auf den Mittagstisch. Die Gemeinde werde daher nicht umhinkommen, einen Solidaritätsbeitrag zu entrichten.

Anwesende sagen deutlich Ja

Anders sieht es bei der Nachmittagsbetreuung aus. Diese ist bereits heute kostendeckend und soll es auch künftig bleiben. Nicht wenige Eltern sassen im Saal und meldeten sich ebenfalls zu Wort. Sie bekräftigten, dass sich die Betreuungsstrukturen vorteilhaft auf ihre Arbeitspensen auswirken.

«Wenn meine Kinder nicht regelmässig den Mittagstisch besuchen könnten, könnte meine Frau nicht arbeiten gehen», sagte ein Familienvater. Buchegg stimmte letztlich mit 84 Ja zu 2 Gegenstimmen der Teilrevision der Statuten deutlich zu.

Fusionsfahrplan mit Lüterswil-Gächliwil steht

Die Zeichen stehen im Bucheggberg wieder einmal auf Fusion. Nachdem sich die Bevölkerung von Lüterswil-Gächliwil mit überragender Mehrheit für einen Zusammenschluss mit Buchegg ausgesprochen hatte, fand kürzlich ein erstes Gespräche mit Vertretern beider Gemeinden statt. Verena Meyer:

«Dort haben wir Nägel mit Köpfen gemacht.»

Heisst: Es wurde bereits ein Zeitplan festgelegt. An den kommenden Budgetgemeindeversammlungen im Dezember 2022 soll in beiden Gemeinden der Bevölkerung ein Eintretensbeschluss vorgelegt werden. Im dritten Quartal 2023 soll anschliessend die Urnenabstimmung durchgeführt werden. Wenn alles nach Plan verläuft, ist der 1. Januar 2024 der Start für die neue fusionierte Gemeinde.

Noch unklar sind derweil die Absichten der Gemeinde Unterramsern, die über die Fusionspläne ebenfalls auf dem Laufenden gehalten werden möchte. Bei der letzten Fusion 2013 war die Gemeinde bis kurz vor Schluss auch mit an Bord, lehnte dann aber äusserst knapp – um vier Stimmen – den Zusammenschluss ab. Verena Meyer hielt fest, dass in Buchegg eine «Willkommenskultur» gegenüber Fusionen gelebt werde. «Aber wir drängen selbstverständlich niemanden», so die Gemeindepräsidentin.

