Gemeindeversammlung Tiefrotes Ergebnis in den Drei Höfen macht kein Bauchweh: «Wir müssen unser Eigenkapital anknabbern» An der Gemeindeversammlung Drei Höfe wurde das Budget 2023 mit einem kräftigen Aufwandüberschuss von 630'000 Franken genehmigt. Gundi Klemm 08.12.2022, 14.35 Uhr

Die Stimmberechtigten trafen sich im Gemeindehaus. Rahel Meier

Wie auch viele andere Solothurner Gemeinden weist die Gemeinde Drei Höfe im Budget 2023 einen Aufwandüberschuss aus. Nach einem Minus im Budget 2022 von 413'000 Franken sind es 2023 rund 630'000 Franken. Dieses tiefrote Ergebnis regte bei einem geplanten Haushalt von 3,2 Millionen Franken niemanden im 23-köpfigen Plenum der Gemeindeversammlung auf.

Denn die Gemeinde kann, wie der externe Finanzverwalter Daniel Amacher von der Profitass AG in seinem Kommentar zur Erfolgsrechnung festhielt, «ihr Eigenkapital anknabbern», das sich auf rund 6 Millionen Franken beläuft. «Auf der Ausgabenseite sind wir wie in den letzten Jahren unterwegs», betonte Amacher.

Als Gründe für das Minus bezeichnete er rückläufige Einnahmen aus dem Finanz- und Lastenausgleich. Dies wegen gestiegener Steuerkraft in den Beurteilungsjahren 2020 und 2021. Ausserdem rechnet das Budget mit weniger Steuern und Finanzen, die insgesamt mit 2,7 Millionen Franken beziffert sind.

Amacher erläuterte kurz alle in den neun Konten ablesbaren Funktionen der Gemeinde. Den Anwesenden war klar, dass nur ein geringer Teil der Ausgaben wegen gesetzlicher Vorgaben kommunal beeinflusst werden kann.

Bildung hat den Löwenanteil an den Ausgaben

Mit 1,35 Millionen Franken beansprucht die Bildung zu fast 50 Prozent den Bärenanteil des Budgets. Der sich über die kommenden drei Jahre vermindernde Beitrag an die Sonderschulung wird dann ganz vom Kanton übernommen. Gestiegen sind wie überall die Kosten in der Gesundheit. Durch die Konzentrierung der Sozialregion Wasseramt in Zuchwil fallen dort etwas weniger Ausgaben an.

Die Versammlung war einverstanden, dass sich nichts am Steuerfuss von 115 Prozent für natürliche Personen und 100 Prozent für juristische Personen ändert. Drei Höfe erhebt zusätzlich mit 20 Franken eine Personalsteuer. Die Mitarbeitenden der Gemeinde erhalten einen Teuerungsausgleich in Höhe von 1,5 Prozent.

Bei den Spezialfinanzierungen deckt deren Finanzpolster die Aufwandüberschüsse. Wie Walter Kissling, Ressort Bau und Umwelt, ausführte, sind für das Projekt «Reduktion Fremdwasser» in der Kanalisation 80'000 Franken vorgesehen. Investiert wird für 287'000 Franken.

Energiesparen durch Umrüstung auf LED

Von 162 öffentlichen Beleuchtungskörpern in den drei Ortsteilen sind bisher nur 22 auf LED umgerüstet. Um von den Spareffekten der LED-Technik zu profitieren, war die Versammlung einverstanden, 200'000 Franken verteilt auf drei Jahre für die Strassenbeleuchtung zu investieren. Die geplante Gesamt-Nachtabschaltung der Beleuchtung von 1 bis 5 Uhr kann nicht umgesetzt werden, da sich der Kanton gegen die Abschaltung entlang der Kantonsstrassen ausgesprochen hat.

Genehmigt wurde auch ein zweiter Kredit: Nach 10 Wasserleitungsbrüchen innerhalb der letzten beiden Jahre drängt sich der Ersatz der Wasserleitung an der Ringsstrasse in Winistorf in zwei Etappen für gesamthaft 250'000 Franken auf.

Schulkinder können künftig verschoben werden

Wie die Bildungsverantwortliche Ivonne Fürst ausführte, besteht ein Problem für die Regionalschule der Gemeinden Aeschi, Bolken, Etziken und Drei Höfe darin, dass die Kinderzahlen pro Klasse und Schulort schwanken und Klassengrössen von minimal 4 bis zu 25 Schülerinnen und Schülern verursachen. Gelöst werden könnte das Problem nur, wenn die Heranwachsenden zwischen den Schulorten «verschoben» werden könnten.

Somit bestünde kein Anspruch mehr, im eigenen Dorf die Schule zu besuchen. Alle Neuerungen sind festgehalten in einem Anhang zur Schulvereinbarung RSAW. Die neue Regelung wird bereits im laufenden Schuljahr unter Federführung der Schulleitung in die Tat umgesetzt.

Kenntnis nahm die Versammlung vom diskutierten Zusammenschluss der 30 Mitglieder umfassenden Feuerwehr Drei Höfe mit der Regionalfeuerwehr äusseres Wasseramt, wozu die Gemeinden Aeschi, Etziken, Hüniken und Bolken zählen.

Positiv sah die Versammlung auch das Planungsausgleichsreglement. Der Planungsmehrwert, der durch Geländeumzonungen entsteht, wird zu 40 Prozent (je 20 Prozent Gemeinde und Kanton) abgeschöpft. Bei Auszonungen wird der Landbesitzer entschädigt.