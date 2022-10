Strompreise bleiben Thema in Derendingen

EWD in Erklärungsnot Hilfe wegen Strompreis-Explosion: «Viele Derendinger Haushalte verkraften die Verdoppelung der Strompreise nicht» 251 Stimmberechtigte waren an der Gemeindeversammlung, um ihren Unmut wegen der Stromtarife im nächsten Jahr kundzutun. Und es geht etwas: Der Derendinger Gemeinderat und die EWD planen Massnahmen, um die Strompreiserhöhung zu dämpfen. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 27.10.2022, 08.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Strompreise schlagen auf, auch in Derendingen. Rahel Meier

«Das geht gar nicht», kommentierte Gemeindepräsident Roger Spichiger die Stromtarife, welche die EWD anfangs September für 2023 angekündigt hatten. Eine Verdoppelung der Preise auf 44,27 Rappen pro Kilowattstunde könnten viele Haushalte nicht verkraften, ist er sich bewusst. Doch was ist passiert, dass es zu dieser massiven Preiserhöhung kommt? Und was beabsichtigen die EWD zu tun?

Verwaltungsratspräsident Michael Käsermann erklärte den 251 an der Gemeindeversammlung anwesenden Stimmbürgern und Stimmbürgerinnen, dass seit der Marktöffnung die Strategie aufgegangen sei, den Strom in Tranchen einzukaufen, um die Schwankungen am Markt auszugleichen. Dass aber die Preise dermassen durch die Decke gehen würden, habe niemand voraussehen können.

Die EWD hat keine grossen Stromproduktionsanlagen

Derendingen treffe es besonders hart, weil die EWD keine grossen Stromproduktionsanlagen haben und fast den gesamten Strom an der Börse beziehen müssen, erläuterte Käsermann weiter.

Potenzial, um kurzfristig eine Senkung der Tarife zu erreichen, sieht Käsermann in der Entlastung der Liquidität, was mit Massnahmen wie Verschiebung von Tiefbauprojekten und Netzverstärkung und Sistierung von Investitionen in Stromproduktionsanlagen erreicht werden soll. Zudem sei die Entwicklung eines Rabattierungssystems in Arbeit.

Interpellation fordert Analyse und Massnahmen

Mit einer dringlichen Interpellation, für die er über 300 Unterschriften gesammelt hat, nahm Patrick Friedli den Gemeinderat und die EWD in die Mangel und verlangte eine Rechtfertigung für die massive Preiserhöhung. Zudem wollte er eine Erklärung, wie bei einer Strommangellage reagiert werde, wie sie gedenken, Einwohner und Einwohnerinnen zu entlasten und schliesslich, ob man sich Gedanken darüber gemacht habe, wie man eine grösstmögliche Unabhängigkeit vom Strommarkt erreichen könne.

Roger Spichiger, Gemeindepräsident Derendingen. Hanspeter Bärtschi

Der Gemeindepräsident versicherte, dass man daran sei, die Ursachen der Preiserhöhung zu analysieren. Gegen eine Strommangellage würden nur Sparappelle helfen. Er beteuerte, dass Strombezüger und -bezügerinnen mit einem tieferen Preis als angekündigt rechnen können. Wie hoch dieser ausfallen wird, werde bis zur nächsten Gemeindeversammlung feststehen. Betreffend grösstmöglicher Unabhängigkeit durch die Produktion von eigenem Strom verwies Käsermann auf die beschränkten Mittel.

Es wurde heftig diskutiert

In einer heftigen Diskussion liessen die Anwesenden ihrem Unmut freien Lauf. Eine langfristige Strategie wurde verlangt anstatt kurzfristige Massnahmen. Käsermann musste sich den Vorwurf gefallen lassen, die Werke hätten zu spät auf die Preiserhöhung am Markt reagiert. Auf die Frage, was andere Gemeinden besser gemacht hätten, wusste er keine Antwort.

Die Forderung nach einer Deckelung der Preise konterte Spichiger mit dem Hinweis auf eine starke Budgetbelastung mit wenig Wirkung. Dieser Punkt werde jedoch noch diskutiert. Was die Leute vor allem wunder nahm war, mit welchem Preis man effektiv rechnen könne. Spichiger liess aus sich herauskitzeln, dass die Tarife mindestens um neun Rappen tiefer als angekündigt ausfallen würden.

Auch eine dringliche Motion wurde erheblich erklärt

Zusätzlich zu dieser Interpellation lag der Versammlung eine dringliche Motion vor. Erstunterzeichner Felix Wegmüller verlangte, dass der Gemeinderat bis im September 2023 aufzeigt, wie er die Organisation der EWD strukturell verändern will, damit sich die Derendinger Strompreise bis spätestens 2025 dem schweizerischen Mittelwert angleichen.

Dabei müsse prioritär ein Verkauf des Stromgeschäfts in Betracht gezogen werden. Die Motion wurde vom Souverän einstimmig als dringlich und erheblich erklärt. Somit ist der Gemeinderat in der Pflicht, eine entsprechende Beschlussvorlage auszuarbeiten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen