Gemeindeversammlung Derendingen bespricht die Strompreise

Gemeindeversammlung Trost für Derendinger Bevölkerung: Rabatt federt die hohen Strompreise im kommenden Jahr etwas ab Viel Neues war an der Gemeindeversammlung zum Thema Strom nicht zu erfahren. Das Budget für 2023 wurde mit einer grossen Mehrheit genehmigt.

Trotz angesagter hoher Strompreise in Derendingen: Für die LED-Beleuchtung des Weihnachtsbaumes reicht es noch. Dominik Bloch

Der Anstieg der Strompreise für das kommende Jahr beschäftigt die Derendinger Bevölkerung nach wie vor. 111 Stimmberechtigte besuchten die Gemeindeversammlung und hofften, bei Traktandum 2 etwas Neues zu hören. Dem war aber nicht so. Peter Rindlisbacher, Geschäftsführer der Elektrizitäts- und Wasserversorgung Derendingen (EWD), bestätigte, was schon bekannt ist.

Für 2023 gibt es einmalig für die Kunden in der Grundversorgung einen Rabatt von 11,27 Rappen auf dem Strombezug. Die Abrechnung der EWD werde 2023 neu gestaltet und der Rabatt klar ausgewiesen.

Die EWD greift deshalb auf ihre Reserven zurück. Der Verwaltungsrat der EWD und der Gemeinderat mussten dem Vorgehen zustimmen. Zusätzlich mussten diverse - auch juristische - Abklärungen erfolgen, da unklar war, ob der Strompreis nach dem Stichtag 31. August überhaupt noch abgeändert werden darf.

Am liebsten den Anbieter wechseln

Noch bevor Peter Rindlisbacher das Wort erhielt, meldete sich mit Peter Hodel ein Einwohner, der nachfragte, wie weit die Gemeinde denn mit ihren Abklärungen sei:

«Können wir auch einen anderen Anbieter als die EWD wählen? Gibt es eine Alternative?»

Gemeindepräsident Roger Spichiger musste den Fragenden vertrösten. Es sei eine Motion hängig zum Thema Strom und zur EWD. Man sei dabei, diese zu bearbeiten und werde die Antworten dann wieder an der Gemeindeversammlung präsentieren. Spichiger zeigte sich aber erleichtert, dass sich beim Preis etwas bewegt hat und Derendingen sich dank dem Rabatt nun wieder im Mittelfeld befinde.

Fast eine Million Defizit budgetiert

Für 2023 wird in Derendingen ein Aufwandüberschuss von 944’040 Franken budgetiert. Der Gesamtaufwand beläuft sich auf 55,277 Millionen Franken, der Gesamtertrag liegt bei 54,333 Millionen Franken. Kosovare Fetahu, Ressortleiterin Finanzen, zeigte auf, dass seriös budgetiert und jede einzelne Position durchleuchtet worden sei. Das Defizit sei tragbar, zudem habe die Rechnung in den letzten Jahren immer besser abgeschlossen, als budgetiert worden war.

Die grössten Veränderungen im Vergleich zum Budget 2022 zeigen sich im Personalaufwand: Dieser ist um 970’000 Franken höher. Wegen des Neubaus Derendingen Mitte nehmen auch die Abschreibungen um 48’000 Franken zu. Die Steuereinnahmen sind insgesamt mit 1,5 Millionen Franken höher budgetiert als noch im Vorjahr.

Finanzplan zeigt die Richtung an

Dank der Auflösung der Neubewertungsreserven und der Auflösung der Aufwertungsreserve der EWD verbessert sich die Rechnung zudem um 1,85 Millionen Franken. Netto investiert wird im kommenden Jahr für 817’000 Franken.

Laut Bruno Eberhard, Leiter Finanzen und Steuern, entwickelt sich der Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027 so, wie dies erwartet worden sei. Noch habe die Gemeinde aber genügend Eigenkapital. Nach der Grossinvestition in den Neubau Derendingen Mitte müssten die Investitionen in den nächsten Jahren reduziert werden.

Mehr Stellen für den Sozialdienst Wasseramt

Da Derendingen Leitgemeinde für den Sozialdienst Wasseramt ist, musste an der Gemeindeversammlung der neue Stellenplan genehmigt werden. Anhand der Dossierzahlen wurde per Mitte Jahr ein Pensendefizit von 420 Stellenprozent ausgewiesen. Als Sofortmassnahme, auch zur Bewältigung der Aufnahme der Flüchtlinge aus der Ukraine, wurde im Sommer bereits um 70 Prozent aufgestockt.

An der Gemeindeversammlung wurden weitere 250 Stellenprozente genehmigt. Im Bereich der Administration soll vorläufig nur um 20 statt 80 Prozent aufgestockt werden. Mit der Zusammenführung der bisher zwei Standorte an einen einzigen neuen Standort zeige sich, dass die Effizienz bereits verbessert werden konnte.

