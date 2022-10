Gemeindeversammlung Patt bei der Auszählung in Schnottwil: Gemeindepräsident gibt den Stichentscheid zu Gunsten des Kaufes Der Schnottwiler Souverän stimmte über den Erwerb eines Gebäudes für 2,2 Millionen Franken für die Feuerwehr ab. Dass das heutige Feuerwehrmagazin Mängel aufweist, war nicht umstritten. Trotzdem wurde ein Rückweisungsantrag gestellt. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 13.10.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dir Firma Fahrer Schallschutz will ihr Gebäude in Schnottwil verkaufen. Das Grundstück gehört der Gemeinde schon. Hanspeter Bärtschi

Das einzige Traktandum an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung mobilisierte die Schnottwiler Bevölkerung. 50 Personen nahmen trotz Herbstferien teil. Es ging um die Genehmigung eines Kreditbegehrens über 2,2 Millionen Franken. Verwendet werden soll der Kredit für den Kauf und den Umbau der Liegenschaft der Fahrer Schallschutztechnik AG, mit der Absicht, diese als Feuerwehrmagazin zu nutzen.

Die Fahrer AG will das Gebäude verkaufen und geriet an die Gemeinde, ob allenfalls Interesse bestehe. Das Grundstück gehört der Gemeinde und wurde der Firma im Baurecht übertragen. Als «Geschenk des Himmels» bezeichnete Markus Grenacher (Leiter Abteilung Feuerwehr und kantonaler Feuerwehrinspektor) das Angebot der Familie Fahrer. Man müsse unbedingt zugreifen.

Altes Feuerwehrmagazin hat Mängel

Gemeinderätin Sarah Hartmann zählte einen ganzen Katalog an Mängeln auf, die das alte Feuerwehrmagazin aufweist. Die gesetzlichen hygienischen Anforderungen seien nicht mehr gegeben, keine Schmutzschleuse sei vorhanden, die Parkplatzsituation sei unbefriedigend, und es käme immer wieder zu Reklamationen wegen Lärmemissionen. All diese Mängel könnten am neuen Standort behoben werden.

Das Gebäude böte zudem Raum für Werkhof, Schulungsräume und das Archiv der Gemeindeverwaltung. Ebenso sei genügend Platz für den Sammelplatz vorhanden. Schnottwil würde den Kauf und den Umbau finanzieren. Die Partnergemeinden der Regiofeuerwehr Oberer Bucheggberg, Lüterswil-Gächliwil und Biezwil, würden sich mit Mieten beteiligen. Die Gebäudeversicherung übernähme rund 300’000 Franken. Wie viel Fremdkapital aufgenommen werden müsste, wird sich zeigen.

Finanzielle Tragbarkeit zu wenig bekannt

Dass das alte Feuerwehrmagazin nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht, bezweifelte niemand. Doch die Dringlichkeit, auf die der Gemeinderat pochte, aus Angst, ein anderer Käufer würde ihm zuvorkommen, konnten viele der Anwesenden nicht nachvollziehen.

Kenneth Lützelschwab monierte, dass die Auswirkungen auf den Steuerhaushalt völlig unklar seien. Auch was mit dem alten Gebäude geschehen wird, sei nicht abgeklärt. Schulungs- und Archivräume könnten auch anderswo genutzt werden. Evi Kocher vermisste einen detaillierten Finanzplan, der die Folgekosten dieser Investition aufzeigt. Abschreibungen, Darlehenszinsen, ausfallende Baurechtszinsen, geringere Steuereinnahmen durch fehlendes Gewerbe, zählte sie einige Aspekte auf.

Wurden andere Varianten geprüft?

Man hätte auch andere Varianten prüfen sollen, ergänzte Kocher. Zum Beispiel das ebenfalls gemeindeeigene Land in der Rötschmatt, beim Oberstufenzentrum. Man habe diese Möglichkeit sehr wohl geprüft, konterte Hartmann, sei aber aus mehreren Gründen davon abgekommen. Unter anderem wollte man nicht auf der grünen Wiese bauen. Zudem liebäugelt Schnottwil immer noch mit der Erweiterung des Schulstandorts. Man wolle dieses Land dafür in Reserve halten.

Lützelschwab und Kocher stellten den Antrag, das Geschäft zurückzuweisen, bis konkretere Details vorhanden sind. Befürworter und Gegner dieses Antrags hielten sich die Waage. Somit gab der Stichentscheid des Gemeindepräsidenten Martin Willi den Ausschlag, dass der Antrag auf Rückweisung abgelehnt wurde.

Gemeinderat verspricht mehr Informationen

Mit 27 zu 13 Stimmen hiess das Volk anschliessend den Kreditantrag gut. In Anbetracht der knappen Entscheidung versicherte Willi, dass der Gemeinderat die Einwände der Bevölkerung ernst nehme und das Geschäft bis zur Budgetgemeindeversammlung detailliert aufarbeiten werde, um «Licht ins Dunkel zu bringen», wie er sich ausdrückte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen