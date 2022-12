Wasserversorgung: Niederwiler Stierenberg wird saniert

Gemeindeversammlung Niederwiler Stierenberg soll an die öffentlichen Leitungen angeschlossen werden Der Stierenberg hat zurzeit noch eine private Wasserversorgung. Das soll nun aber geändert werden. Damit der Anschluss an die öffentlichen Leitungen möglich ist, muss die Gemeinde Balm bei Günsberg die Generelle Wasserversorgungsplanung und die Generelle Entwässerungsplanung revidieren. Rahel Meier 13.12.2022, 11.57 Uhr

Der Kanton beurteilt die Sanierung der heutigen privaten Wasserversorgung auf dem Stierenberg als kritisch. José R. Martinez

Die heute noch private Wasserversorgung für den Niederwiler Stierenberg, die 1950 erstellt wurde, muss saniert werden. Ein Baugesuch für die Sanierung der bestehenden Anlage wurde vom Kanton kritisch beurteilt und seitens Lebensmittelkontrolle wurde das Wasser der Quelle für den Betrieb des Restaurants abgesprochen.

Deshalb wurden mögliche Varianten für die künftige Wasserversorgung überprüft. Als Bestvariante wird der Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung Balm im Oberbalmberg angesehen. Mit dem Neubau eines Reservoirs auf dem Stierenberg könnte man gleichzeitig auch die Löschreserve für den Oberbalmberg vergrössern.

Das neu zu erstellende Pumpwerk, die Transportleitung sowie das Reservoir würden durch die Gruppenwasserversorgung Unterer Leberberg (Gwul) gebaut und betrieben.

Synergien nutzen und Kanalisation auch anschliessen

Die Alpgenossenschaft Stierenberg möchte die bestehenden Gebäude neu auch an das öffentliche Kanalisationsnetz anschliessen. Heute wird das Abwasser in einer Grube vor Ort zwischengelagert und zur Ableitung ins Kanalisationsnetz auf den Balmberg transportiert. Wasser- und Abwasserleitung könnten gleichzeitig erstellt und so Synergien genutzt werden.

Da der Niederwiler Stierenberg auf dem Gemeindegebiet von Balm bei Günsberg liegt, muss die Gemeinde ihre Generelle Wasserversorgungsplanung und die Generelle Entwässerungsplanung teilrevidieren. Deshalb wurden an der Gemeindeversammlung zwei Kredite im Betrag von jeweils 17'000 Franken vorgelegt. Beide Kredite wurden von den 21 Stimmberechtigten einstimmig angenommen.

Den Defekt reparieren und Asbest entsorgen

Auch der nächste Kredit, über den an der Gemeindeversammlung abgestimmt wurde, betrifft die Wasserversorgung. Es geht um den Druckreduktionsschacht Unterbalmberg, der 1972 erstellt wurde.

Infolge eines irreparablen Defektes und des Alters des Reduzierventils muss dieses ersetzt werden. In den Kosten enthalten sind nicht nur Material und Arbeit für den Ersatz von Ventil und Armaturen, sondern auch die fachmännische Entsorgung der Asbestummantelung der alten Anlagen sowie Abdichtarbeiten am Schacht und Verlegung einer Leitung zur Entwässerung des Schachtes. Auch dieser Betrag in der Höhe von 40'000 Franken wurde einstimmig genehmigt.

Verschuldung kontinuierlich abgebaut

Das Budget für das Jahr 2023 zeigt bei einem Gesamtaufwand von 1,018 Mio. Franken und einem Gesamtertrag von 0,967 Mio. Franken einen Aufwandüberschuss von 50'302 Franken. Die Verschuldung der Gemeinde wurde in den letzten drei Jahren kontinuierlich abgebaut und liegt Ende 2021 bei einer Pro-Kopf-Verschuldung von 305 Franken. Der Steuerfuss von 100 Prozent für natürliche Personen und 90 Prozent für juristische Personen wurde belassen. Ebenso bleiben für 2023 alle Gebühren gleich wie bisher.

Zugestimmt wurde weiter der totalrevidierten Gemeindeordnung und dem neu erstellten Reglement für die Erhebung einer Konzessionsabgabe Stromversorgung. Letzteres schafft auch die Grundvoraussetzung dafür, dass die Bereiche Konzessionsabgabe und öffentliche Beleuchtung künftig in zwei separaten Verträgen geregelt werden können.