Luterbach sagt Ja zu neuer Pflegeorganisation

Gemeindeversammlung Luterbach: Gemeinsam in die Zukunft mit einer einzigen Pflegeorganisation Die Gemeindeversammlung Luterbach spricht sich für den Zweckverband Pflegeorganisation aus. Derendingen und Deitingen nehmen eine Zusatzschlaufe. Marlene Sedlacek 10.03.2022, 14.00 Uhr

Das Alters-und Pflegeheim Tharad Derendingen/Luterbach soll Teil des neuen Zweckverbands einer Pflegeorganisation der Gemeinden Derendingen, Luterbach und Deitingen sein. Hanspeter Bärtschi

Die Bevölkerung von Luterbach durfte an der Gemeindeversammlung über eine Vision abstimmen. Die Vision nämlich, die Pflegedienstleistungen in den Gemeinden Luterbach, Derendingen und Deitingen für die Zukunft auf einem hohen Niveau zu sichern. Mit der Zusammenführung der Spitex Regio mit dem Alters- und Pflegeheim Tharad soll ein Anfang gemacht werden.

Wenn eine gemeinsame Struktur vorhanden sei, könne man das Angebot erweitern und verbessern, erhoffte sich Gemeindepräsident Michael Ochsenbein. Dabei dachte er vor allem an den Ausbau des betreuten Wohnens. Als organisatorische Struktur soll ein Zweckverband geschaffen werden, wofür der Souverän aller drei Gemeinden sein Einverständnis geben muss. Der Zweckverband würde am 1. Januar 2023 eingesetzt.

«Bei dieser Lösung wird es nur Profiteure geben»

Michael Ochsenbein sieht in einer gemeinsamen Pflegeorganisation nur Vorteile. Für die Einwohner und Einwohnerinnen, dass sie die Pflege aus einer Hand bekommen und nur eine Ansprechstelle haben. Ein Übertritt in eine andere Pflegestufe sei für die Betroffenen einfacher. Dies sei auch im Sinne des Legislaturziels, für ältere Menschen eine hohe Lebensqualität zu bieten, betonte der Gemeindepräsident.

Für die Gemeinden ergäbe sich eine höhere Standortattraktivität. Zudem könnten sie steuernd eingreifen. Für die Pflegefachkräfte böten sich attraktive und sichere Arbeitsplätze, da sie von den Gemeinden angestellt wären, zählte Ochsenbein weiter auf. Nachteile konnte er keine nennen. «Was im schlimmsten Fall passieren könnte wäre, dass die Vernetzung nicht funktioniert und aus der neuen Struktur keine zusätzlichen Angebote entstehen würden», führte er an.

Einigen kommt die Strukturänderung zu schnell

In der Versammlung kam vor allem bei Pflegefachfrauen Skepsis auf. «Dies geht viel zu schnell», meinte eine Spitexangestellte. Kaum hätte man die Fusion der Spitex Derendingen, Deitingen und Luterbach zur Spitex Regio verkraftet, käme bereits eine neue Änderung. Dies würde zu weiteren Unsicherheiten bei den Pflegefachleuten führen. Dies in einer Zeit, wo die Personalsituation auf diesem Gebiet eh schon prekär sei.

Für Enrico Ravasio (Präsident Spitex Regio) stösst die heutige Vereinsstruktur an ihre Grenzen. Bei dieser Grösse könne ein Verein die strategischen Aufgaben nicht mehr zufriedenstellend wahrnehmen, so Ravasio.

Ochsenbein betonte mehrmals, dass der Zweckverband auf der Pflegestufe gar nichts ändern werde. Er versprach jedoch, auf die Mitarbeitenden zuzukommen und ihre Sorgen und Bedürfnisse anzuhören. «Das sportliche Tempo ist gewollt. Denn eine Umstrukturierung bringt immer Ungewissheit mit sich. Je schneller es vorwärts geht, desto weniger lang dauert die Unsicherheit für die Angestellten», fügte er an.

Über die Statuten wird im Juni abgestimmt

Zweifel kamen bei einer Bürgerin auf, ob sie als Spitexangestellte im Tharad aushelfen müsste, falls dort Not an der Frau herrsche. «Nein», sagte Karl Zgraggen (Geschäftsführer Tharad) ganz klar. Die Anforderungen an das Pflegepersonal in einem Heim seien ganz anders gelagert als für Mitarbeitende der Spitex.

Mit grossem Mehr sprachen sich die 36 anwesenden Stimmberechtigten für die Schaffung des Zweckverbands aus. Über die Statuten wird das Volk in allen drei Gemeinden im Juni abstimmen können. Derendingen und Deitingen werden dann gleichzeitig über den Zweckverband befinden.