Lüsslingen-Nennigkofen: Abfallreglement angenommen

Gemeindeversammlung Lüsslingen-Nennigkofen: Ein kleines Plus in der Rechnung statt einem grossen Minus wie budgetiert Die gut besuchte Gemeindeversammlung genehmigte neben der Rechnung auch das total revidierte Abfallreglement. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 01.07.2022, 16.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Gemeindeversammlung hat das revidierte Abfallreglement gutgeheissen. Bruno Kissling

An der Rechnungsgemeindeversammlung in Lüsslingen-Nennigkofen durfte Gemeindepräsidentin Susanne Rufer 66 Stimmberechtigte begrüssen. Sie habe noch nie so viele Anwesende willkommen geheissen, stellte sie erfreut fest.