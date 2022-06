Gemeindeversammlung Kammersrohr steht finanziell gut da: Allerdings helfen da auch die Neubewertungsreserven mit Wieder einmal konnte man sich in der Stube des Gemeindehauses zur Gemeindeversammlung treffen. Das freute die Einwohnerinnen und Einwohner ebenso wie das gute Rechnungsergebnis. Patric Schild Jetzt kommentieren 09.06.2022, 17.27 Uhr

Das Gemeindehaus Kammersrohr. Thomas Ulrich

Zwei Jahre hat es gedauert, bis Kammersrohr wieder eine Gemeindeversammlung in gewohntem Rahmen abhalten konnte. Grund dafür ist eine besondere Eigenheit der, sowohl an der Einwohnerzahl wie auch der Fläche gemessen, kleinsten Gemeinde des Kantons. Während in den meisten Ortschaften die Versammlungen in grossen Räumlichkeiten wie Mehrzweckhallen abgehalten werden, trifft sich die Bevölkerung von Kammersrohr in der Gemeindestube des bewohnten Gemeindehauses.