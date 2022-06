Messen wirbt für eine Fusion mit Unterramsern

Gemeindeversammlung In Messen besteht die Bereitschaft für eine weitere Fusion: «Wir würden Unterramsern gern bei uns begrüssen» Neben der unerwartet guten Messener Rechnung behandelte die Gemeindeversammlung die Fusionsdynamik im Bucheggberg. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 24.06.2022, 11.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Umworben und begehrt: Messen, aber auch Buchegg machen Avancen in Richtung Unterramsern (im Bild). Urs Byland

Die abschliessenden Worte von Gemeindepräsident Bernhard Jöhr an die 34-köpfigen Gemeindeversammlung in der Pfarrschüür Messen öffneten einen Blick in die Zukunft. Die Fusionsdynamik im Bucheggberg sei wieder erwacht. Im Gange seien Gespräche zwischen Schnottwil und Biezwil sowie zwischen Buchegg und Lüterswil-Gächliwil.

Bekannt geworden sei ein Kontakt von Buchegg Richtung Unterramsern. «Seit unserem Zusammenschluss von Messen mit Balm, Brunnenthal und Oberramsern, besteht die Bereitschaft, über eine Fusion mit Unterramsern zu verhandeln», betonte der Gemeindepräsident. «Wir würden Unterramsern gern als neues Mitglied in unserem Kreise begrüssen.»

Für die Zukunft gut gerüstet

Finanzressortchef Adrian Schluep und die neue Finanzverwalterin Natalie Lüchinger gaben detailliert Auskunft zur positiv ausgefallenen Jahresrechnung 2021. Aus dem Gesamtertrag von 7,72 Millionen resultierte ein Überschuss von 1,17 Millionen Franken. Die Gründe für das sehr gute Ergebnis – das Budget rechnete noch mit einem Aufwandüberschuss von 352'000 Franken – liegen in Steuermehreinnahmen von über 1 Million Franken, in weniger Kosten in der Mehrzahl von Funktionen und Konten sowie in Rückbuchungen HRM2-konformer Abschreibungen (180'000 Franken), Auflösung von Rückstellungen für gefährdete Steuerguthaben (186'000 Franken) und der Entnahme von 233'000 Franken aus der Neubewertungsreserve. Auch in den beiden nächsten Jahren fliesst der letztgenannte Betrag in den Haushalt.

Das Fremdkapital, für das in diesem Jahr ein Darlehen zurückbezahlt wird, liegt noch bei 6,3 Mio., das Eigenkapital umfasst 6,2 Mio. und führt zu einem Pro-Kopf-Vermögen von rund 2500 Franken. Investiert wurde für brutto 348'000 Franken. Laut Schluep ist die Gemeinde gut gerüstet für die Zukunft und kann die Folgen des angenommenen Gegenvorschlags zu «Jetz si mir draa» mit erwarteten, um 6 Prozent reduzierten Steuereinnahmen problemlos abfedern.

Die Spezialfinanzierungen zeigen ein negatives Ergebnis, sind aber bis auf die Abfallentsorgung sehr gut kapitalisiert. Nur im Abfall werden die Gebühren im nächsten Jahr steigen.

«Herzensthema» freiwillige schulergänzende Kinderbetreuung

Gemeinderätin Sandra Nussbaumer erläuterte das Angebot des Schulverbands Bucheggberg zu Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung als ihr «Herzensthema». Sie zeigte kurz die historische Entwicklung, die von Pilotprojekten in Messen, Lüterkofen und Schnottwil jetzt per Statutenrevision des Schulverbandes in eine definitive, der Nachfrage entsprechende, aber für alle freiwillige Lösung überführt werden sollte.

Nötig ist, dass alle sieben Verbandsgemeinden einverstanden sind. Durch das Nein aus Biezwil entsteht allerdings eine grosse Unsicherheit. Denn die Betreuungsformen laufen nicht einfach weiter, sondern werden nach einem Jahr gestoppt. Bis dahin müssen sich Eltern privat neu organisieren.

Die erwarteten Kosten abzüglich Subventionen für alle drei Standorte würden 300'000 Franken bei einem Gesamtbudget des Schulverbands von 16 Millionen Franken betragen. «Das macht gerade mal 60 Franken jährlich pro Kopf aller Einwohner aufs Jahr verteilt», relativierte ein Versammlungsbeteiligter den monetären Aufwand.

Klare Mehrheit spricht sich für das Anliegen aus

Die von zahlreichen Stimmbürgerinnen genutzte Aussprache kam zum Ergebnis, dass es eine solche Einrichtung zur Unterstützung von jungen Familien im ländlichen Raum brauche: «Viele Vorteile und weniger Reisestress für Kinder und Mütter.» Eine «konservative Stimme» bedauerte allerdings, dass die private Betreuung von Kindern bei diesem Modell leer ausgehe. Um aber den Mehrheitswillen im Bucheggberg zu bekunden, beantragte der Gemeinderat eine Abstimmung, die mit 32 Ja und 2 Gegenstimmen endete.

Zuvor hatte Bernhard Jöhr auf mögliche Überlegungen zur Ablehnung der Statutenrevision in Biezwil hingewiesen, das offenbar erst das Ergebnis einer Strukturstudie im Schulverband abwarten will. Diese Überprüfung könnte beispielsweise ergeben, dass angesichts der wachsenden Bevölkerungszahlen am Oberstufenschulort Schnottwil die Einrichtung einer Unter- und Mittelstufe sinnvoll sein könnte. Sollte die im Schulverband vorgeschlagene schulergänzende Kinderbetreuung nicht zustandekommen, müsse man sich in Messen eine eigene Lösung überlegen.

Kurz und schmerzlos liess sich die Versammlung über die Statutenrevisionen im Bevölkerungs- und Zivilschutz Aare Süd (Adrian Grossenbacher) und im Forstbetrieb Bucheggberg (Andreas Schluep) informieren. Beide Vorlagen wurden einstimmig gut geheissen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen