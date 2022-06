Gemeindeversammlung Hüniken: Verkauf Gemeindehaus beschlossen

Gemeindeversammlung Hüniken sucht Investor für ihr Gemeindehaus: «Das ist eine grosse Nummer für unsere Gemeinde» 42 Hüniker Stimmberechtigte widmeten sich der Jahresrechnung, der möglichen Fusion von Einwohner- und Bürgergemeinde und dem Verkauf der Liegenschaft Hauptstrasse 8. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 26.06.2022, 15.00 Uhr

Das Gemeindehaus von Hüniken an der Hauptstrasse 8. Hanspeter Bärtschi

«Wir bringen das fertig», bekräftigte Gemeindepräsident Thomas Frey die Absicht, aus der 2018 erworbenen, gemeindeeigenen Liegenschaft neben der Kapelle ein interessantes Objekt für einen Investor zu machen. Bei einem Verkauf zu einem Mindestpreis von 650'000 Franken will die Gemeinde im umgebauten Gebäude aber mit «an Bord» bleiben.

Denn in der grossen Liegenschaft soll im Stockwerkeigentum ein Mehrzweckraum mit kleiner Küche und Sanitäranlagen für die Gemeindebevölkerung entstehen. «Wir wollen einen Käufer finden, der das Haus idealerweise selber nutzen möchte.» In einem Vorvertrag würde dann die finanzielle Beteiligung der Gemeinde für Projektierung und Baukredit zum Umbau des Hausteils und die per Sondernutzungsvereinbarung geregelten Aussenflächen festgehalten.

«Das ist eine grosse Nummer für unsere Gemeinde», umriss der Gemeindepräsident die weiteren Schritte, die jeweils von der Gemeindeversammlung genehmigt werden sollen.

Die 42-köpfige Gemeindeversammlung unterstützte den Antrag einstimmig. Denn auf diese Weise käme das Dorf zu einem eigenen kleinen Saal und müsste seine Gemeindeversammlung nicht mehr auswärts im «Frohsinn» in Etziken abhalten.

Demnächst mit Urnenabstimmung

Durch eine Konsultativabstimmung fühlte der Gemeinderat den «Puls», wie Hüniken zu einer Vereinigung von Bürger- und Einwohnergemeinde steht. Im Dorf leben 15 der 300 Ortsbürger, die ihre Korporation wegen fehlendem Nachwuchs in eine Einheitsgemeinde einbringen möchten.

Der Gemeinderat, der das Thema bereits vorberaten hatte, sieht durch diese Fusion keine wesentlichen Zusatzarbeiten, sondern für beide Seiten nur Vorteile. Für die Finanzen gebe es auf der Grundlage von HRM2 nur ein Rechnungsprotokoll. Um den Waldbesitz könnte sich künftig eine Forstkommission kümmern.

Ende 2023, Anfang 24 sind Urnenabstimmungen geplant. Die Versammlung sah den Zusammenschluss einhellig positiv.

Besser als budgetiert

Finanzverwalter Daniel Amacher kommentierte die Jahresrechnung im Umfang von 642'705.97 Franken und die Gründe für den Ertragsüberschuss von 14'347.06 Franken. Vor allem sind es Mehreinnahmen bei den Steuern der Natürlichen Personen und die Entnahme aus Neubewertungsreserven im Gesamtbetrag von fast 78'000 Franken, die das Finanzergebnis auf 560'000 Franken anwachsen lassen. Das Eigenkapital inklusive Spezialfinanzierungen und Neubewertungsreserve umfasst 1,4 Millionen Franken.

Ebenso zustimmend aufgenommen wie die Rechnung wurden das neue Schulzahnpflegereglement und die Statutenrevision Bevölkerungs- und Zivilschutz.

