Fusion ist für Unterramsern eine Option

Gemeindeversammlung Fusion als Option: Stimmberechtigte in Unterramsern sprechen Kredit für Abklärungen Der Souverän steht auch den Tagesstrukturen positiv gegenüber und befürwortet die Statutenänderung des Schulverbandes Bucheggberg. Das Budget zeigt einen kleinen Ertragsüberschuss. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 12.12.2022, 10.57 Uhr

Die Wassergebühren werden in Unterramsern leicht günstiger. Hanspeter Bärtschi

Bekanntlich ist der Bucheggberg vom Wind weiterer Gemeindefusionen erfasst. «Auch wir hier in Unterramsern haben uns als exponierte Gallier schon längst Gedanken über einen möglichen Zusammenschluss gemacht. Aber wir wollten bisher nichts überstürzen», kennzeichnete Gemeindepräsident Markus Menth selbstkritisch die Lage.

«Sofern wir eigenständig bleiben wollen, brauchen wir aber vermehrte Ressourcen.»

Der Gemeinderat sei offen für das Thema Fusion und beantrage deshalb den Kredit über 10'000 Franken. Damit wolle man den Handlungsspielraum ausloten. Denn als Partner einer möglichen Fusion bieten sich die Gemeinden Messen und Buchegg an. Beides sei eine gute Lösung. Vor allem aber sollte es fair ablaufen, betonte ein Votant.

Da im Plenum, das den Kredit einstimmig befürwortete, keinerlei Bedenken gegen dieses Vorgehen geäussert wurden, wertete Menth dies als «Willen zur Fusion». In dieser geplanten Abklärung gelte es, die Unterschiede im Zusammenschluss bei beiden Gemeinden aufzuzeigen und zu erkennen, wer von beiden mehr biete, ergänzte er schmunzelnd. Ein Versammlungsteilnehmer mahnte: «Wer bei uns unbedingt eigenständig bleiben will, sollte in der Gemeinde Posten übernehmen.»

Klares Bekenntnis für die Tagesstrukturen

Menth konnte sich kurzfassen. Denn die Informationen zur Statutenänderung im Schulverband Bucheggberg, die vor allem das laufende Pilotprojekt «Mittagstisch und Betreuung» in eine Daueraufgabe des Schulverbandes umwandeln möchte, sind bekannt.

Das Problem sei, dass Einstimmigkeit aller Schulverbandsgemeinden für die Statutenanpassung nötig sei, eine Gemeinde diese aber abgelehnt habe, erläuterte der Gemeindepräsident. Ohne Fragen aus der Versammlung sprachen sich 28 Beteiligte dafür, 2 dagegen aus und 4 Stimmberechtigte enthielten sich. «Wir sind mit unserem Entscheid zwar die letzte Gemeinde im Schulverband, runden mit unserer Zustimmung aber das Gesamtbild für ein erwünschtes Definitivum ab», so Menth.

Dank Zusammenschluss weniger Gebühren

Einstimmig passierte die Statutenänderung für den Alterssitz Buechibärg, die eine höhere Finanzkompetenz für den Vorstand und ein Mehrfachstimmrecht bei den Gemeindedelegierten vorsieht. Da sich Unterramsern dem Zweckverband Wasser Mittlerer Bucheggberg angeschlossen hat, folgt daraus eine leichte Reduktion der Grundeigentümerbeiträge und -gebühren.

In der Wasserversorgung gibt es Staffeltarife. In der Abwasserbeseitigung werden wiederkehrende Kosten gesenkt, um das vorhandene Kapitalpolster abzubauen. Auch im Abfall werden die Grundgebühren leicht reduziert. Der Gemeindepräsident bat, dass jeder Grundeigentümer wegen des Wechsels der Wasserversorgung den Zählerstand Wasser zum Jahresende mit Foto selber abliest und dies beim Brunnenmeister anmeldet.

Budget mit einem kleinen Ertragsüberschuss

Finanzverwalter Ruedi Ziegler freute sich, dass das Budget trotz Fussballweltmeisterschaft und sehr winterlichen Wetters so viel Beachtung gefunden habe. Er kommentierte und begründete Abweichungen einzelner Posten gegenüber Vorjahren. Bei einem Gesamtaufwand von 1,066 Millionen Franken resultiert ein Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung von 6354 Franken.

Das schuldenfreie Unterramsern behält den Steuerfuss für natürliche Personen auf 105 Prozent, für juristische Personen auf 90 Prozent. Investitionen im Umfang von 75'000 Franken betreffen die Sanierung der Rainstrasse. Das gegenüber dem Budget 2022 leicht verminderte Steuervolumen umfasst 775'500 Franken. Das Budget fand ungeteilte Zustimmung.

Knotenpunkt soll 2024 entschärft werden

Adrian Mollet von der Firma Holzbau Mollet zeigte sich enttäuscht, dass sein eingereichtes Konzept zur Umlegung der Strasse Hagacker noch keine Fortschritte verzeichne. Namens der Baukommission antwortete Thomas Kocher, dass dazu die Fachunterstützung eines Ingenieurbüros nötig sei, um ein Entflechtungsprojekt mit budgetiertem Projektkredit von 10'000 Franken zur Entschärfung dieses Knotenpunktes zu erarbeiten. Kein Sanierungsbedarf bestehe für die Alte Grube. Realisiert werden könnte das Vorhaben 2024.

