Gemeindeversammlung Lüterswil-Gächliwil: Ja zu Fusion mit Buchegg

Gemeindeversammlung Zuerst eine Stellungnahme des Gemeinderats, dann viele Diskussionen: An der Gemeindeversammlung von Lüterswil-Gächliwil ging es hitzig zu und her Stimmberechtigte und Gemeinderat waren in Lüterswil-Gächliwil nicht immer gleicher Meinung. Mehrmals wurden Abstimmungen wiederholt oder neu ausgezählt. Rahel Meier 08.12.2022, 17.18 Uhr

Beim Eintreten auf die Fusion waren sich alle einig. Es gab ein wuchtiges Ja. Rahel Meier

Noch bevor die eigentliche Gemeindeversammlung in Lüterswil-Gächwil startete, verlas Gemeinderat Benjamin Ramser eine offizielle Stellungnahme des Gemeinderates zum geschlossenen Rücktritt der Betriebskommission, zu deren Infobrief an die Einwohnerinnen und Einwohner und zu einem Artikel dieser Zeitung.

Ramser betonte dabei explizit, dass die Stellungnahme vom ganzen Gemeinderat – und nicht von Gemeindepräsidentin Silvia Stöckli alleine – verfasst worden sei. Die Stellungnahme des Gemeinderates wurde zudem im Foyer der Mehrzweckhalle zum Mitnehmen aufgelegt.

Beide Parteien beharren auf ihrem Vorgehen

Der Gemeinderat bedaure den Rücktritt der Betriebskommission. Eine Gemeinde könne nur funktionieren, wenn sich möglichst viele Einwohnerinnen und Einwohner engagieren. Der Gemeinderat wies zudem die Anschuldigungen der Betriebskommission in aller Form zurück und behält sich rechtliche Schritte vor. Der Gemeinderat schreibt in seiner Stellungnahme:

«Der Infobrief unterstellt, dass der Gemeinderat und die Gemeindepräsidentin ihre Amtspflichten verletzt und ihre Kompetenzen überschritten hätten. Das ist ehrverletzend und grenzt an üble Nachrede.»

Der Gemeinderat machte zudem darauf aufmerksam, dass der Betrieb der Mehrzweckhalle weiterhin gewährleistet sei. Die Arbeiten würden von der Ressortverantwortlichen im Gemeinderat und der Hauswartin übernommen. Man wolle zudem die Betriebskommission neu konstituieren. Als Letztes erklärte Ramser:

«Ich hoffe, dass die Versammlung heute in guter Atmosphäre verläuft und es keine persönlichen Angriffe gegenüber Anwesenden gibt.»

Zwei Mitglieder der Betriebskommission waren an der Gemeindeversammlung anwesend. Vermutlich äusserten sie sich absichtlich – um die Stimmung nicht unnötig aufzuheizen – erst am Ende der Versammlung im Traktandum Verschiedenes zur Stellungnahme des Gemeinderates. Beide bekräftigten ihre Sicht der Dinge und nahmen zur Kenntnis, dass mit einer Anzeige gedroht wird.

In Lüterswil-Gächliwil kümmert sich die Betriebskommission um die Vermietung der Mehrzweckhalle. In einem Informationsschreiben kritisierte die Kommission kürzlich, sie habe schon nach wenigen Sitzungen feststellen müssen, dass seitens der Ressortverantwortlichen Stöckli keine Mithilfe, kein Vertrauen und keine Unterstützung erwartet werden können.

Ja zu den Tagesstrukturen als Zeichen an den Schulverband

Auch sonst verlief die Gemeindeversammlung in Lüterswil-Gächliwil nicht in Harmonie. So schritten Stimmberechtigte mehr als einmal ein, weil die Abstimmungen ihrer Meinung nach nicht korrekt durchgeführt wurden. Ebenfalls wurde mehrmals reklamiert, weil die Ja- und Nein-Stimmen nicht richtig zusammengezählt worden seien.

So dauerte es auch etwas länger, bis das Endresultat beim Traktandum «Teilrevision Statuten Schulverband» feststand. Der Gemeinderat beantragte die Ablehnung der Statuten und argumentierte damit, dass die Tarifgestaltung für die Tagesstrukturen einkommensabhängig gestaltet werden sollte.

Zudem solle die Infrastrukturanalyse abgewartet werden, die der Schulverband in Auftrag gegeben hat. Da eine Gemeinde die Statuten bereits abgelehnt habe, würden sie zudem sowieso nicht wie geplant Anfang 2023 in Kraft treten.

In der Diskussion zeigte sich, dass gerade Schulkinder aus Lüterswil-Gächliwil auf den Mittagstisch angewiesen seien, weil sie teilweise am Mittag nur gerade zehn Minuten Zeit hätten, um zu essen. Ein Grossteil der Anwesenden äusserte sich zudem deutlich für die Statutenrevision, weil damit der schon längst geforderte rechtliche Rahmen definiert werde, der die Überführung der heutigen Pilotprojekte in einen Regelbetrieb überhaupt erst ermögliche.

90 Stimmberechtigte lehnten den Antrag des Gemeinderates deshalb letztlich ab und setzten damit ein Zeichen zu Handen des Schulverbandes.

Budget mit einer Änderung genehmigt Das Budget 2023 wurde mit einer grossen Mehrheit angenommen. Bei einem Gesamtaufwand von 2,04 Mio. Franken und einem Gesamtertrag von 1,838 Mio. Franken weist es einen Aufwandüberschuss von 201’260 Franken auf. Finanzverwalterin Beatrice Wüthrich zeigte aber auf, dass der Betrag verkraftbar sei, da Lüterswil-Gächliwil über ein solides Eigenkapital verfügt. Auf Antrag aus der Versammlung wurde der Betrag von 17’000 Franken für die Erarbeitung eines Konzeptes für Tempo 30 im ganzen Dorf gestrichen. Ins Budget gekommen war dieser Betrag, weil Anwohnerinnen und Anwohner der Eyackerstrasse einen Antrag auf Tempo 30 gestellt hatten. An dieser Strasse liegt der Alterssitz Buechibärg. Zubringer und Personal fahren laut Anwohnern zu schnell, und es komme zu gefährlichen Situationen. Der Gemeinderat wollte kein Flickwerk, was Tempo 30 angeht – und deshalb ein Gesamtkonzept. Die Stimmberechtigten sahen dies aber als nicht notwendig an.

Per Motion Planung für Antennenstandorte gefordert

Lange Diskussionen gab es um die Anfrage der Swisscom, die in Lüterswil-Gächliwil gerne eine Mobilfunkantenne aufstellen möchte. Von den Grundstücken, die die Gemeinde zur Verfügung stellen kann, kommt nur die Parzelle bei der Mehrzweckhalle infrage. Dagegen gab es heftige Gegenwehr.

Vor der Gemeindeversammlung wurde eine Dringliche Motion eingereicht, die den Gemeinderat auffordert, ein Antennenzonenreglement erarbeiten zu lassen. Die Stimmberechtigten stimmten sowohl der Dringlichkeit als auch der Erheblicherklärung (mit 77 Ja) deutlich zu. Eine Verpachtung an die Swisscom ist damit vorläufig nicht möglich.

Einstimmig auf Urnenabstimmung zur Fusion eingetreten

Nach beinahe zweieinhalbstündigen Diskussionen wurde dann auch noch über Eintreten auf die Fusion mit Buchegg abgestimmt. Offensichtlich waren die Meinungen gemacht. Es gab nur einige wenige Verständnisfragen. Alle 113 Stimmberechtigten sagten Ja und somit wird – sofern auch in Buchegg zugestimmt wird – im kommenden Juni an der Urne abgestimmt.