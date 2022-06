Biberist: Fussgänger- und Velosteg über die Emme wird breiter

Gemeindeversammlung Diskussionen in Biberist: Welche Breite ist die richtige für den Fussgänger- und Velosteg über die Emme? Gestritten wurde um nicht mal einen Meter: Um knapp so viel soll die Fussgänger- und Velobrücke über die Emme verbreitert werden. Mit einer Mehrheit von zwei Dritteln wurde dem Investitionskredit von 1,094 Millionen Franken letztlich zugestimmt. Rahel Meier Jetzt kommentieren 24.06.2022, 13.54 Uhr

Die Fussgänger- und Velobrücke dürfte wohl erst 2024 wieder befahrbar sein. Rahel Meier

Seitlich an die Emmenbrücke der Lötschbergbahn (BLS) angehängt, verbindet ein Fuss- und Radweg seit vielen Jahren das Neuquartier mit dem Bahnhof der BLS. Mit der Sanierung der Eisenbahnbrücke im letzten Jahr sollte auch der Fuss- und Radweg saniert und das bestehende Geländer erhöht werden.

Während der Sanierungsarbeiten zeigte sich, dass die Stahlkonstruktion Korrosionsschäden aufwies. Der Fuss- und Radweg wurde nicht saniert, sondern demontiert und seither ist der Übergang gesperrt. Der Gemeinderat musste deshalb erneut über den Steg diskutieren.

Drei Varianten möglich Verzicht auf den Rad- und Fussweg

Wiederherstellung des Fuss- und Radweges mit der bisherigen Breite von 1,65 Meter. Kostenpunkt 302’000 Franken, Anteil Biberist 48 Prozent oder 146’000 Franken. Dieser Betrag liegt in der Kompetenz des Gemeinderates.

Verbreiterung des Steges auf neu 2,5 Meter Breite. Der Bruttokredit wird mit 1,094 Millionen Franken veranschlagt. Die Kostengenauigkeit liegt bei +/- 10 Prozent. Im Betrag ist eine Reserve von 20 Prozent für Unvorhergesehenes eingerechnet. Zusagen für Beiträge von Dritten, wie der BLS oder dem Kanton, sind noch ausstehend. Der Betrag liegt in der Kompetenz der Gemeindeversammlung.

Gemeinderat steht einstimmig hinter der Verbreiterung

Da der Übergang nicht wie ursprünglich gedacht kostengünstig saniert werden kann, sondern neu erstellt werden muss, beschloss der Gemeinderat einstimmig die Verbreitung. Bisher mass der Fuss- und Velosteg 1,65 Meter: Das Kreuzen von zwei Velos oder zwei Kinderwagen war nicht möglich. Neu soll der Steg auf 2,5 Meter verbreitert werden. Dies sei technisch mit einem vernünftigen Aufwand machbar.

Emmenbrücke BLS, Fussgänger- und Velobrücke Rahel Meier

Weil der Fussgänger- und Velosteg für dieses Jahr nicht budgetiert wurde, musste ein Nachtragskredit verlangt werden. Gemeindepräsident Stefan Hug-Portmann erklärte, dass es eile und man nicht aufs neue Budget warten möchte. Denn der neue Steg gelte als bahntechnische Anlage und das Plangenehmigungsverfahren sei langwierig. Und:

«Es dürfte 2024 werden, bis der Steg neu gebaut wird.»

In der Gemeindeversammlung regte sich Widerstand gegen den Nachtragskredit. Die einen befürchteten eine erhöhte Unfallgefahr, weil der Steg dann vermehrt von Mofas und Rollern befahren werden könnte oder weil der breitere Steg zum schnellen Fahren ermuntere.

Anderen ging es um die Finanzen der Gemeinde. Urs Zeltner fand:

«Da werfen wir Geld aus dem Fenster.»

Und er empfahl deshalb, den Investitionskredit abzulehnen. Die günstigere Variante tue es auch.

Ein Puzzleteil im Gesamtkontext

Uriel Kramer (Präsident Bau- und Werkkommission) zeigte auf, dass der Fussgänger- und Velosteg über die Emme ein wichtiger Teil des Langsamverkehrsnetzes der Gemeinde Biberist sei. Zudem sei der Kanton dabei, seine Langsamverkehrsstrategie ebenfalls zu überarbeiten. Auch darin sei ein Übergang über die Emme Bestandteil.

Der Steg über die Emme sei eines der Puzzleteile im Langsamverkehrsnetz. Die Verbreiterung mache Sinn, weil der Steg nicht nur hier und jetzt, sondern für die nächsten 50 Jahre gebaut werde.

22 Stimmberechtigte stimmten dem Nachtragskredit zu für die Verbreiterung der Fuss- und Radbrücke, zehn lehnten den Investitionskredit ab.

Weyermann verabschiedet

Gesamtschulleiter Thomas Weyermann. Hanspeter Bärtschi

Gesamtschulleiter Thomas Weyermann geht Ende Juni in Pension. Er wurde an der Gemeindeversammlung offiziell verabschiedet. Weyermann hatte die Gesamtschulleitung im Februar 2019 übernommen. Vorher war er 15 Jahre lang Schulleiter in Zofingen. Und gestartet hatte er seine Karriere ursprünglich als Bezirksschullehrer in Biberist.

Weyermann hat bei seinem Amtsantritt drei Spezialaufträge erhalten, wie Stefan Hug-Portmann an der Gemeindeversammlung erklärte. Einzig die Schulentwicklung habe er nicht wie gewünscht vorantreiben können, weil die Coronapandemie im Schulalltag doch einiges durcheinanderbrachte und er deshalb anderweitig gefordert war.

Weyermann bedankte sich für das Vertrauen und meinte:

«Die Schulen sind heute gut aufgestellt und sie werden vom Gemeinderat stark unterstützt.»

Weiter wurde an der Gemeindeversammlung dem revidierten Feuerwehrreglement zugestimmt und damit die Dienstpflicht auf 45 Jahre erhöht.

den revidierten Statuten des Verbandes für Bevölkerungs- und Zivilschutz (VBZAS) zugestimmt.

den Pensenerweiterungen in den sozialen Diensten und für die Schulleitungen zugestimmt.

der Geschäftsbericht der Energieversorgung Biberist zur Kenntnis genommen.

die Jahresrechnung der Gemeinde zugestimmt. Diese schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 1,19 Millionen Franken.

