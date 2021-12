Gemeindeversammlung Dienstpflicht bei der Feuerwehr Flumenthal um drei Jahre angehoben Ein neues Reglement soll die Organisation der Feuerwehr Flumenthal-Hubersdorf vereinfachen und Knowhow sichern. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 16.12.2021, 11.09 Uhr

Die Feuerwehrleute in Flumenthal und Hubersdorf tun künftig länger Dienst. Oliver Menge

Die Feuerwehr Flumenthal-Hubersdorf bekommt ein neues Feuerwehrreglement. Es sei immer schwieriger, genügend Leute zu finden, um alle Posten besetzen zu können, begründete Kommandant Samuel Meier die Erneuerung an der Gemeindeversammlung Flumenthal. Mit der Reduktion des Feuerwehrrates von sechs auf drei Mitglieder soll die Organisation vereinfacht werden. Die Anhebung der Dienstpflicht auf 45 Jahre bezweckt, gut ausgebildete Leute länger verfügbar zu halten.

Feuerwehrrat nur noch vorberatend

Die Eigenständigkeit der Feuerwehr soll weiterhin Bestand haben, damit die Kosten auf dem bestehenden Niveau gehalten werden können. Die Gemeindeversammlung Hubersdorf hat das Reglement bereits einstimmig angenommen. Der ehemalige Feuerwehrkommandant Michel Stalder störte sich daran, dass der Feuerwehrrat nur vorberatende Funktion haben soll, und finale Entscheide durch den Gemeinderat gefällt werden. Er hätte sich mehr Kompetenz erwünscht.

Sein Antrag, das Reglement zwar zu genehmigen, den Abschnitt über den Feuerwehrrat jedoch abzulehnen, fand keinen Rückhalt bei den 38 Anwesenden. Bei sieben Enthaltungen sprachen sich 30 Stimmbürger und Stimmbürgerinnen für das Reglement aus. Nur Stalder selbst stimmte für seinen Antrag.

Finanzkommissionspräsident musste krankheitshalber passen

Den Finanzplan stellte der Gemeindepräsident Christoph Heiniger in Stellvertretung von Fredy Gruber vor. Der Finanzkommissionspräsident konnte krankheitshalber nicht an der Versammlung teilnehmen. Gruber bedaure sehr, dass er nach 25 Jahren im Amt an seiner letzten Gemeindeversammlung nicht anwesend sein und den Finanzplan präsentieren könne, richtete Heiniger aus. Gruber liess jedoch einen herzlichen Dank an alle Kommissionsmitglieder übermitteln, mit denen er in seiner langen Amtszeit zu tun gehabt hat. Ebenso bedankte er sich für die gute Zusammenarbeit mit dem Kanton.

Schulden nehmen langfristig ab

Im Finanzplan zeigte Heiniger die Tendenzen für die nächsten vier Jahre auf. Die Bevölkerung werde leicht ansteigen, prophezeite er. Nachdem in den letzten Jahren grosse Investitionen erfolgt seien, werde demnächst nichts Gröberes mehr geplant. Der Selbstfinanzierungsgrad werde eine wesentliche Steigerung erfahren und die Nettoschuld pro Kopf abnehmen, so Heiniger weiter.

Aufwandüberschuss budgetiert

Das Budget sieht einen Aufwandüberschuss von 127'117 Franken vor. Dass die Bildung mit 47,19 Prozent des Aufwands das grösste Stück des Kuchens ist, freute Markus Zubler, Ressort Finanzen.

«Bildung ist die Hauptaufgabe einer Einwohnergemeinde.»

Weniger erfreut ist er über die Kosten für die soziale Sicherheit, die einen Viertel der Aufwendungen ausmachen. «Diese Ausgaben steigen jährlich, und wir können keinen Einfluss darauf nehmen», beklagte er. Doch trotz des angekündigten Defizits könne der Gemeinderat noch ruhig schlafen, versicherte er. Denn ein Eigenkapital von 2 Mio. Franken lasse noch Handlungsfähigkeit zu. Netto investiert wird für 440'000 Franken. Dabei ist der zweite Teil der Sanierung Länggasse der Hauptharst.

Zahlreiche Jahre im Dienst der Gemeinde

Auf Ende der Legislatur konnten 17 abtretende Amtsinhaber und Amtsinhaberinnen geehrt werden. Gemeindepräsident Christoph Heiniger lobte:

«Während insgesamt 211 Jahren haben sie sich mit Herzblut für die Gemeinde eingesetzt und Verantwortung übernommen.»

Mit der Auszeichnung «Flumi des Jahres» ehrt Heiniger jeweils Personen, die besondere Leistungen erbracht haben. Dieses Jahr kam dem Wegmacher Rolf Weyermann diese Ehre zuteil.

