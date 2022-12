Stimmberechtigte in Buchegg sagen Ja zum Eintreten auf die Fusion

Gemeindeversammlung Die Stimmberechtigten in Buchegg haben lieber Praktiker als Theoretiker Eintreten auf die Fusion mit Lüterswil-Gächliwil wurde in Buchegg nicht bestritten. Lange Diskussionen gab es aber um zwei zusätzliche Stellen im Baubereich. Rahel Meier 09.12.2022, 19.46 Uhr

Beim Thema Fusion waren fast alle Stimmzettel oben. Rahel Meier

Die beiden eigentlichen Haupttraktanden an der Gemeindeversammlung in Buchegg waren schnell und ohne grosse Diskussionen abgehakt. Die Stimmberechtigten sprachen sich deutlich dafür aus, dass an der Urne über eine Fusion mit Lüterswil-Gächliwil abgestimmt wird. Nur zwei der Anwesenden wollen nicht fusionieren, sieben enthielten sich der Stimme und eine grosse Mehrheit von 128 Personen sagte Ja.

Nachdem auch die Stimmberechtigten in Lüterswil-Gächliwil bereits für Eintreten votiert hatten, wird im kommenden Juni an der Urne abgestimmt.

Auch die Schlussabstimmung über das Budget mit einem Gesamtaufwand von 11,5 Mio. Franken, einem Gesamtertrag von 10,5 Mio. Franken und einem Ausgabenüberschuss von rund einer Mio. Franken wurde einstimmig angenommen. Netto sollen im kommenden Jahr 2,346 Mio. Franken investiert werden.

Die Anforderungen steigen stetig

Weil die Anforderungen an das Personal stetig steigen und gewisse Aufgaben nicht mehr wie bisher üblich im Milizsystem erledigt werden können, beantragte der Gemeinderat zusätzliche Stellen zu genehmigen. Unbestritten war die Aufstockung um je 20 Prozent in der Gemeindeschreiberei und in der Finanzverwaltung. Auch die Vervierfachung des Pensums für den Gemeindearbeiter von heute noch 30 auf neu 120 Prozent wurde nicht bestritten.

Gar kein Gefallen fanden die Stimmberechtigten aber an der Idee, einen «Projektleiter Bau» (50 Prozent) und einen «Projektleiter Umwelt, Landwirtschaft und Forst» (30 Prozent) anzustellen. Gemeinderat Niklaus Fischer begründete die beiden Stellen damit, dass Buchegg keine kleine Gemeinde mehr sei.

«Wir arbeiten alle noch neben unserer Tätigkeit im Gemeinderat. Wir haben festgestellt, dass wir mehr professionelle Unterstützung brauchen. Diese kaufen wir heute teuer ein.»

Dem widersprachen die Anwesenden nicht direkt. In der Diskussion zeigte sich aber, dass die Bevölkerung lieber Praktiker hat als Theoretiker, die vorwiegend im Büro arbeiten. Buchegg brauche einen weiteren Gemeindearbeiter, möglichst eine Person, die sich im Strassenbau auskenne.

Andreas Mollet stellte deshalb den Antrag, die beiden Projektleiter-Stellen nicht zu genehmigen und stattdessen das Pensum für den Gemeindearbeiter zu erhöhen. Diesem Antrag stimmten 59 der Anwesenden zu, 51 unterstützten den Gemeinderat.

Baubewilligung für Spielplatz in Mühledorf liegt vor

Schon länger wird in Buchegg über das Thema Spielplätze diskutiert. Das Projekt in der Kohlgrube in Mühledorf wird demnächst umgesetzt, die Baubewilligung liegt vor. Ein zweiter Spielplatz sollte in Aetigkofen realisiert werden. Dieses Projekt wurde aber in der Zwischenzeit ad acta gelegt. Dafür soll auf dem alten Sportplatz in Hessigkofen ein Pumppark realisiert werden.

Einigen der Anwesenden stiessen die Kosten von 285’000 Franken sauer auf und sie wurden als «Irrsinn» bezeichnet, andere störten sich am Standort, den sie als ungeeignet bezeichneten. Tatsächlich könnte dereinst direkt daneben auch noch ein neues Feuerwehrmagazin gebaut werden. Gemeinderätin Anita Hug Mbungu machte aber deutlich:

«Man kann das Feuerwehrmagazin nicht gegen den Pumppark ausspielen. Es hat beides Platz dort.»

Der Pumppark werde zudem erst realisiert, wenn über das Magazin entschieden sei. Letztlich stimmten 86 Stimmberechtigte für die Umsetzung des Pumpparkes, 37 sprachen sich dagegen aus und sieben Personen enthielten sich der Stimme.