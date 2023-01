In Erinnerung an Markus Sieber

Die Gemeindeversammlung in Lohn-Ammannsegg stand auch im Zeichen der Erinnerung an Gemeindepräsidenten Markus Sieber, der am 4. Dezember an den Folgen einer viralen Lungenentzündung verstorben war. Vorne beim Rednerpult stand eine Kerze, die den ganzen Abend brannte.

Vizegemeindepräsidentin Isabelle Scheidegger würdigte Sieber als einen Menschen, der sich stark für Lohn-Ammannsegg engagiert habe und dem es immer um die Sache und nie um Parteipolitik ging. Sein Tod habe den Gemeinderat und die Bevölkerung erschüttert und die heile Dorfwelt auf den Kopf gestellt. Auch aus Respekt seiner Familie gegenüber habe man die Gemeindeversammlung auf Mitte Januar verschoben.

Scheidegger zitierte zudem aus dem «Azeiger» vom 22. Dezember. Traditionellerweise äussern sich die Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten in der Ausgabe vor Weihnachten jeweils unter dem Motto «was ich noch sagen wollte».

Markus Sieber hatte seinen Beitrag noch vor seinem Tod verfasst. Er nahm Bezug auf das Ranking der «Handelszeitung» und die Tatsache, dass Lohn-Ammannsegg darin als beste Gemeinde im Kanton Solothurn aufgeführt wird. Auf dem Podest zu stehen, sei aber nicht wichtig. Viel wichtiger sei die Zukunft und die weitere Entwicklung der Gemeinde.

Dabei kam Sieber auch auf die nötige Erweiterung der Schulinfrastruktur zu sprechen und appellierte an die Solidarität unter den Generationen. Damit es einer Gemeinde gutgehe, brauche es viel Engagement – auch aus der Bevölkerung, so Sieber in seinem Beitrag.

In diesem Sinne dankte Isabelle Scheidegger an der Gemeindeversammlung allen Anwesenden, die mit ihrer Teilnahme ihren Beitrag leisten würden: «Gehen wir so unseren Weg, der auch der Weg von Markus wäre, gemeinsam weiter.» (rm)