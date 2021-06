Bellach erzielte erneut einen guten Rechnungsabschluss

Gemeindeversammlung Die schlechten Jahre sind nun getilgt: Bellach erzielte erneut einen guten Abschluss Bellach erzielte 2020 einen Gewinn von 3,84 Millionen Franken. Nebst dem guten Rechnungsabschluss hat die Gemeindeversammlung auch das revidierte Friedhofreglement genehmigt. Hans Peter Schläfli 16.06.2021, 16.36 Uhr

Bellach hat auch das revidierte Friedhofreglement genehmigt. Urs Byland

Am Mittwochabend durfte Bellachs Gemeindepräsident Fritz Lehmann 35 Stimberechtigte zur Gemeindeversammlung begrüssen. Das wichtigste Traktandum war die Genehmigung der Rechnung 2020, die im Jahr 2020 bei Ausgaben von 25 Millionen Franken mit einem satten Gewinn von 3,84 Millionen Franken aufwartete. Rechnet man auch noch die Überschüsse aus den Spezialfinanzierungen (Wasser, Abwasser, Kehricht) dazu, blieben am Ende des vergangenen Jahres fast 4 Millionen Franken in der Kasse liegen. Davon werden 2 Millionen Franken für die Vorfinanzierung der neuen Schulräume eingesetzt, der Rest dient dem Schuldenabbau.