Strompreise in Derendingen: EWD informiert

Gemeindeversammlung Widerstand gegen die exorbitanten Strompreise in Derendingen – über 250 Personen unterschreiben eine Interpellation Das Traktandum zu den Strompreisen dürfte an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung in Derendingen für einen grossen Aufmarsch sorgen. Urs Byland Jetzt kommentieren 21.10.2022, 14.00 Uhr

Im Saalbau Bad findet die ausserordentliche Gemeindeversammlung statt. Oliver Menge

Am kommenden Mittwoch wird in Derendingen über die ab 2023 massiv höheren Strompreise geredet. Anlass ist eine ausserordentliche Gemeindeversammlung. Wahrscheinlich würde sich der Besuch der Versammlung in normalem Rahmen bewegen. Traktandiert ist die «Genehmigung Personal- und Behördenreglement sowie Aufhebung Dienst- und Gehaltsordnung». Obwohl: auch dieses Traktandum birgt einige Überraschungen.

Aber aus aktuellem Anlass wurde noch ein Informationstraktandum eingeschoben, das mobilisieren dürfte. In diesem geht es um die EWD und den Strompreis. Mit grossem Erstaunen schaute man nach Derendingen, als der Strom- und Wasserversorger über eine Strompreiserhöhung von durchschnittlich 20,5 Rappen pro Kilowattstunde oder zirka 100 Prozent für das kommende Jahr informieren musste.

Die EWD hat angekündigt, auf ihre Reserven zurückzugreifen, damit die massiven Erhöhungen nicht im vollen Umfang an die Kundinnen und Kunden weitergegeben werden müssen. Auch die Gemeinde könnte allenfalls helfen, mit einem Verzicht auf die Konzessionsabgabe. Dennoch: Der Ärger in der Bevölkerung über die massive Erhöhung ist gross.

Interpellation eingereicht

Wut und Ärger hat auch Patrick Friedli festgestellt. «Teile der Bevölkerung sind verzweifelt. Sie wissen nicht, wie sie die höhere Mehrwertsteuer und die steigenden Energiepreise finanzieren sollen», sagt der IT-Fachmann. Er ist nun aktiv geworden und hat sich informiert, wie er politisch etwas bewegen könnte. «Ich habe eine dringliche Interpellation entworfen und bereits 234 Unterschriften gesammelt.»

Die Interpellation hat er am Mittwoch abgegeben. «Gerade noch rechtzeitig, um dieses Thema an der kommenden Gemeindeversammlung zu diskutieren.» Inzwischen haben über 250 Personen die Interpellation unterschrieben. Mit dieser spielt er den Behörden in die Hände, die eine Information Strompreise aus eigenem Antrieb traktandierten.

Mit gezielten Fragen will Patrick Friedli mehr Informationen vom Gemeindebetrieb bekommen.

«Die Bevölkerung soll nicht nur das hören, was die EWD informieren will.»

So fragt Friedli in der Interpellation beispielsweise, ob die EWD und der Gemeinderat die Ursache der massiven Strompreiserhöhung analysiert haben, oder was getan wird, um die Einwohnerinnen und Einwohner zu entlasten. In der Begründung zu seinen Fragen schreibt Friedli, dass die Dinge, die zur Grundversorgung gehören, vom freien Markt und der Börse entkoppelt werden sollten. Ob seine Fragen mehr Aufschluss bringen, ist fraglich.

Das ahnt wohl auch Friedli. Bereits hat er eine zweite Linie aufgebaut. Die EWD soll die Vorgänge offenlegen, die zu diesem angekündigten Strompreis geführt haben. «Die Öffentlichkeit soll darüber informiert werden.» Parallel zur Interpellation wird er nach der Gemeindeversammlung eine entsprechende Motion einreichen. «Damit auch von dieser Seite Druck aufgebaut wird.»

Personal- und Behördenreglement Einziges Entscheidtraktandum an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung in Derendingen ist die bisherige Dienst- und Gehaltsordnung, die abgelöst werden soll durch ein Behördenreglement und ein Personalreglement. Ziele sind: Eigene Derendinger Besoldungskonzeption unabhängig vom kantonalen Besoldungssystem, marktgerechte Löhne ohne automatischen jährlichen Lohnanstieg sowie flexible Leistungsprämien. Die wichtigsten Änderungen sind statt 24 Lohnklassen und 16 Erfahrungsstufen neu 24 Lohnklassen und 40 Gehaltsstufen, statt Leistungsbonus neu Spontanprämien. Weiter reduzieren sich die Arbeitnehmerbeiträge beim Nichtbetriebsunfall von 100 auf 50 Prozent und beim Krankentaggeld von 50 auf 0 Prozent. Gerechnet wird mit Mehrausgaben von gerade mal 8269 Franken auf Lohnkosten von über 6,5 Millionen Franken.

