Gemeindeversammlung Derendingen: Anreize für Personal schaffen

Gemeindeversammlung Derendingen: Über die Gehaltsordnung für das Personal Anreize für gute Leistungen schaffen Das neue Besoldungssystem für Gemeindepersonal und Behörden stösst nicht auf volle Akzeptanz. Es wurde aber letztlich vom Souverän genehmigt. Marlene Sedlacek 27.10.2022, 12.14 Uhr

Derendingen will ein attraktiver Arbeitgeber sein. Hanspeter Bärtschi

Der Gemeinderat Derendingen will sich mit einem neuen Besoldungskonzept für Gemeindeangestellte und Behörden als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Das Konzept soll modern und flexibel sein, damit die Mitarbeitenden Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten haben, führte Gemeindepräsident Roger Spichiger an der Gemeindeversammlung an.