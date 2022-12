Reglementsanpassungen an der Gemeindeversammlung in Hubersdorf

Gemeindeversammlung Der neue Gemeindepräsident kann in Hubersdorf mit aktualisierten Reglementen starten Marathonlauf an der Gemeindeversammlung in Hubersdorf. Diverse Reglemente und die dazugehörigen Gebührenreglemente wurden revidiert und mussten genehmigt werden. Dazu kam auch noch die Totalrevision der Gemeindeordnung. Das Budget sieht einen Aufwandüberschuss von 55’534 Franken vor. Rahel Meier 13.12.2022, 11.57 Uhr

Gregor Schneiter (rechts) übergibt symbolisch den Schlüssel für die Gemeinde an seinen Nachfolger Roland Isch. zvg

22 Stimmberechtigte nahmen an der letzten Gemeindeversammlung teil, die durch Gregor Schneiter geleitet wurde. Offiziell gibt er sein Amt am 31. Dezember ab. Symbolisch hat er den Schlüssel zur Gemeinde aber bereits am Ende der Gemeindeversammlung an seinen Nachfolger Roland Isch übergeben.

In diesem Kontext sind auch die vielen Reglementanpassungen zu sehen. Die Änderungen sind vorwiegend nötig, weil gesetzliche Vorgaben und Grundsätze sich in den letzten Jahren verändert haben. Hubersdorf ist zudem der Gruppenwasserversorgung Unterleberberg (Gwul) beigetreten. Wo möglich, wurden die Reglemente verschlankt.

Mit der Genehmigung durch die Gemeindeversammlung können diese Pendenzen abgehakt werden, und der neue Gemeindepräsident kann sich gemeinsam mit dem Gemeinderat künftig anderen wichtigen Geschäften zuwenden – der Weiterführung der Ortsplanungsrevision beispielsweise. Die Arbeit daran wurde im letzten Jahr unterbrochen, da der Gemeinderat spürte, dass er neue Wege verfolgen muss, um die Zukunft mitgestalten zu können.

Ökologischen Umgang mit dem Wasser belohnen

Diskussionen gab es zur Totalrevision des Gebührenreglementes Wasser. Damit wird der Anteil der fixkostenorientierten Grundgebühren um zirka 25 Prozent angehoben und die reine Verbrauchsgebühr dafür gesenkt. Gestaffelte und progressive Grundgebühren sollen Anreiz bieten, Wasser zu sparen. Weiter werden die Anschlussgebühren bei Neubauten erhöht.

Beim Abwasser werden neu sowohl für Schmutzwasser- als auch für Niederschlagsabwasser Gebühren erhoben. Analog zu den Wassergebühren werden die Grundgebühren beim Abwasser erhöht und die Verbrauchsgebühr gesenkt. Grosse Einleiter von Fremdwasser in die Wasserentsorgung – beispielsweise von privaten Quellen oder Brunnen – zahlen neu eine jährliche mengenabhängige Gebühr.

Angebot des Kantons wird genutzt

Hubersdorf nützt das Konzept «freiwilliger Einheitsbezug» des Kantons und übergibt den Steuereinzug. Ab 1. Januar 2024 erhalten die Steuerpflichtigen in der Gemeinde ihre Steuerrechnungen alle gleichzeitig und haben neu nur noch eine einzige Ansprechperson. Mit dem dazugehörigen neuen Steuerreglement wird künftig eine Personalsteuer von 30 Franken erhoben. Eine solche kennt heute bereits eine Mehrheit der Solothurner Gemeinden.

Alle Anträge des Gemeinderates wurden letztlich einstimmig genehmigt. Das heisst: Die Totalrevision des Wasserreglementes mit Gebührenreglement, die Totalrevision des Abwasserreglementes mit Gebührenreglement, das neue Reglement für die Erhebung einer Konzessionsabgabe Stromversorgung, die Totalrevision des Steuerreglementes mit der Vereinbarung zum Einheitsbezug, die Totalrevision der Gemeindeordnung und die Teilrevision des Friedhofreglementes.

Budget zeigt einen Ertragsüberschuss

Das Budget für das kommende Jahr zeigt einen Gesamtaufwand von 3,699 Millionen Franken, einen Gesamtertrag von 3,643 Millionen Franken und damit einen Aufwandüberschuss von 55’534 Franken. Für 2023 sind Investitionen von netto 162’700 Franken vorgesehen.

Finanzverwalterin Franziska Hess erläuterte einige der Positionen im Budget. Mehrausgaben ergeben sich beispielsweise durch eine zusätzliche Klasse im Kindergarten und in der Sekundarstufe, aber auch mehr Schüler, die die Sek P oder das 1. Mar besuchen. Hubersdorf zahlt weiterhin keine Beiträge an die Zentrumslasten und auch die Beiträge an regionale Vereine werden halbiert.

Viele nicht beeinflussbare Kosten

Zu Buche schlagen zudem nicht beeinflussbaren Kosten aus der Restkostenfinanzierung für freiberufliche Pflegefachleute von rund 30’000 Franken, der Lastenausgleich Schulkosten Asyl/Flüchtlinge mit 31’500 Franken und Steuermindereinnahmen durch die Initiative «Jetz si mir draa» von rund 97’000 Franken. Für 2023 bleibt der Steuerfuss aber unverändert bei 127 Prozent.

Schneiter zeigt sich im Nachgang zur Gemeindeversammlung glücklich, dass diese ordnungsgemäss durchgeführt werden konnte. Denn auch die Gemeinde Hubersdorf wurde durch einen Cyberangriff lahmgelegt. Zehn Tage lang konnte die Verwaltung keinen Zugriff auf Dokumente nehmen.